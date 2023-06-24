普里戈津何许人也？他有多大影响力？

（德国之声中文网）俄罗斯雇佣兵“瓦格纳集团”的首领普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，俄军在周五袭击了其武装队伍。而克里姆林宫指责他煽动叛乱。普里戈津及其瓦格纳集团的影响力究竟有多大？

瓦格纳集团因在战场上的残酷杀害和野蛮战术而臭名昭著。在据称处决叛逃到乌克兰的武装分子的视频中，该组织还展示了其在战场外的冷酷无情。

据报道，瓦格纳去年用大铁锤处决了一名叛逃者。随后，它将大铁锤图标纳入其标志。

瓦格纳将大铁锤图标纳入其标志

卡内基国际和平基金会的高级研究员科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）曾在独立媒体《新报》（Novaya Gazeta）上表示，“夸张的残忍”是普里戈津的特色。

从监狱到热狗，再到“普京的厨师”

普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。据报道，普里戈津在20多岁的时候，因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱的时候，苏联解体了，普里戈津走上了创业之路。他在家乡做热狗食品车开始，后来转向更大的项目，例如圣彼得堡开了一家豪华餐厅。该餐厅成为俄罗斯精英的聚集中心，其中包括当时的圣彼得堡副市长普京。

得益于与政治精英的密切联系，普里戈津的业务在普京就任总统后进一步扩张。他的餐饮公司康科德（Concord）成立于 20 世纪 90 年代，获得了独家且利润丰厚的国宴合同，其中包括普京的就职典礼餐饮和美国总统布什访问圣彼得堡的宴席。这些合同为普里戈津赢得了“普京厨师”的称号。

不过，普里戈津的野心并没有局限于餐饮业。

干涉美国选举，为普京提供“灰色服务”

2023 年 2 月 14 日，普里戈津承认他是一家互联网研究机构的幕后黑手，该机构是广为人知的巨魔工厂网络。据 FBI 称，该机构组织网络水军发起了广泛的虚假信息散播活动，用以影响 2016 年美国总统选举的结果。普里戈津和他的律师此前曾强烈否认这些指控，还对报道他与俄罗斯巨魔工厂之间关系的记者提起法律诉讼。

2014年，普里戈津成立了私营军事公司瓦格纳集团。与巨魔工厂一样，他长期以来一直否认与该组织有任何关系，直到 2022 年 9 月他公开承认此事。

俄罗斯独立分析师普罗科彭科（Alexandra Prokopenko）告诉德国之声，普里戈津的雇佣兵组织为普京提供“灰色服务”。“他让他的老板极其同党在他们不想公开和正式参与的地区政治中如鱼得水。”普罗科彭科说，“例如，在乌克兰的顿涅茨克和卢甘斯克地区，以及非洲和叙利亚，瓦格纳雇佣兵不仅参加了战斗行动，还守卫了一些石油设施。”

瓦格纳集团与俄罗斯军队之间的矛盾

瓦格纳雇佣兵于 2014 年首次介入乌克兰战事，当时他们帮助俄罗斯支持的分裂分子非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。2023 年 1 月，瓦格纳军团声称已经控制了乌克兰城市索莱达尔，这被视为莫斯科开战之后罕见的胜利之一。

瓦格纳集团“造反”头目：战争的意义是什么？

瓦格纳集团的效率及其在战场上日益重要的地位，让普里戈津获得资格对俄罗斯高级军官发动一场攻势。

在公众对俄罗斯士兵缺乏弹药的强烈抗议中，他指责军事领导人无能。2023 年 2 月 20 日，普里戈津在一条长达 7 分钟的音频中指责俄罗斯最高军事指挥官剥夺其部队的弹药，犯有“叛国罪”。

他抱怨说：“尽管我有很多关系和联系，但我无法解决这个问题。”他还说，他被要求“道歉并服从”，才能确保为他的战士提供弹药。俄罗斯国防部否认普里戈津的指控，称他的言论“绝对不实”。

一天后，普里戈津又发布了一条音频消息作为回应，声称军方官员的行为“无异于向瓦格纳吐口水”。

普里戈津还出面攻击国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）和负责军队现代化的俄罗斯最高将军格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。在5月份的批评中，他指责俄罗斯军事官僚未能成功占领巴赫穆特。数月以来，巴赫穆特一直是冲突的中心，俄罗斯和乌克兰双方均伤亡惨重。

普里戈津告诉俄罗斯官方媒体：“如果没有我们可怕的军事官僚机构……，巴赫穆特就会在新年之前拿下。”

科列斯尼科夫认为，在俄罗斯专制制度之下，只有普京有权批评军事官员。

“普京需要普里戈津来让军事将领保持警惕。”他说，“普京就是这样平衡各种人物的‘权重’，让他们相互对立，互相监督，以免过度膨胀。”

尽管普里戈津严厉斥责了军事官员，但普京还是在1月份提拔了格拉西莫夫，让他成为乌克兰战争的总司令。分析人士认为，此举表明普里戈任的言论对普京决策的影响有限。

“会让克里姆林宫的每个人都感到头疼”

克里姆林宫希望加强对普里戈津的控制，体现在之前取消了他招募囚犯的权利上。根据美国国家安全委员会的数据，瓦格纳部队中 80% 都是囚犯。在接受俄罗斯军事博客和官媒采访时，普里戈任承认，缩编后瓦格纳集团在俄罗斯战争中的作用将更加有限。

普里戈津日益高涨的名声引发了人们对他的政治野心的猜测。俄罗斯独立网络媒体“美杜萨”（Medusa）曾经报道，普里戈津计划发起一场爱国保守运动，最终将演变成一个政党——但普里戈津公开否认了这一想法。

此前，斯塔诺瓦亚（Tatiana Stanovaya）在卡内基国际和平基金会的文章中曾经曾预言，普里戈津在政治舞台上的野心可能会损害他与克里姆林宫的关系。“国内政策监管者不喜欢他的政治煽动，他对官方机构的攻击，以及他试图通过威胁组建政党来控制普京的幕僚，这会让克里姆林宫的每个人都感到头疼。”

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