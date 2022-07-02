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普选

在民主政体中，将选举权延伸至任何一个成年公民，即为普遍选举。

拥有普选权，也意味着无论性别、年龄、种族、信仰、社会状况，只要是成年公民，都有选举投票权。

客座评论：追究中国在香港的所作所为

客座评论：追究中国在香港的所作所为 02.07.2022

香港主权移交25周年之际，本文作者邝颂晴认为，北京对民主和法治的镇压，使许多香港人的生活变得艰难。
长平观察：香港很快就要实现“全过程普选”了

长平观察：香港很快就要实现“全过程普选”了 01.07.2022

习近平访港称“一国两制”是个好制度。时评人长平认为，对于中共应对西方社会的关注来说，“一国两制”的确是一个“好制度”。在朱镕基时代，中共用它在国际舞台赢得了空间，成为全球化时代最大的受益者。
香港选举法改革：“爱国者”才有权参政议政

香港选举法改革：“爱国者”才有权参政议政 30.03.2021

中国官方的新华社报道称，本周二，中国人大大幅度修正了香港的选举法。观察家认为，当局本着“爱国者治港”原则，将大大削弱民主派在立法会中的占比。
特朗普选情告急 一天五地奔波造势

特朗普选情告急 一天五地奔波造势 02.11.2020

拜登在民调中持续领先，赢得总统大选仿佛指日可待。特朗普不愿以「连任失败的总统」之名被写入历史，疯狂在各个选情紧张的州举行造势活动。
与拜登第二场电视辩论取消 特朗普选战忙不停

与拜登第二场电视辩论取消 特朗普选战忙不停 10.10.2020

因现任总统特朗普感染新冠，围绕他与民主党挑战者拜登之间的第二次电视辩论形式发生激烈争议。现在，有关方面宣布取消此次辩论。而特朗普已经决定立即投入选战活动——不管自己是否还有传染他人的危险。
欧洲报摘：普选是香港唯一出路

欧洲报摘：普选是香港唯一出路 19.11.2019

香港局势仍在不断升级。周二欧洲各国主要报刊均在显要位置发表有关香港局势的报道和评论，现摘编如下。
从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.11.2019

9月初特首林郑月娥宣布正式撤回修例计划后，香港的抗议运动不但没有趋于平息，反而愈演愈烈，暴力程度升高。运动的核心诉求从“反修例” 变为争取自由和普选权利。
“真普选”没戏 - 北京强硬回应港人诉求

“真普选”没戏 - 北京强硬回应港人诉求 23.09.2019

刚刚过去的周末，中国官媒《人民日报》发表社评称，”双普选“是香港反对派和激进分子的终极诉求，是借“民主”幌子“反中乱港”的明证。而于此同时，香港示威者也继续坚守”五大诉求，缺一不可“的立场。

黄之锋：认同一国、要求普选 11.09.2019

正在德国访问的香港众志秘书长、示威运动代表人物黄之锋周二接受了德国之声电视采访，回答了香港抗议运动中的暴力现象、与港府对话的前景以及示威者最核心的诉求等问题。
港澳办: 普选需符合香港政治地位

港澳办: 普选需符合香港政治地位 03.09.2019

在港澳办记者会的前一天，香港特首林郑月娥被披露曾经说过「若有选择，便会辞职」。 但是港澳办在记者会上仍然坚定表示支持林郑与港府，也对于特首的选举方式做出明确的表示。
四任特首和香港20多年的风风雨雨

四任特首和香港20多年的风风雨雨 17.06.2019

1997年7月1日香港主权回归至今，香港已经经历了4任特首。前三位已卸任的前特首中，一人提前下台，一人锒铛入狱，命运各有不同。
关税大战：特朗普选民伤不起

关税大战：特朗普选民伤不起 24.08.2018

堪萨斯州是特朗普的大票仓。该州的维奇塔市（Wichita）却是受到美国与中国惩罚性关税大战冲击最大的地区之一。
特朗普选洪博培任驻俄大使

特朗普选洪博培任驻俄大使 19.07.2017

他是有影响力的智库—大西洋协会的负责人，并是多个大企业的监事会成员。洪博培也有作为美国外交代表的丰富经验。
给林郑的紧箍咒？未来5年不宜重启政改

给林郑的"紧箍咒"？"未来5年不宜重启政改" 22.04.2017

一北京驻港官员周六表示，未来五年不是香港重启政改合适的时间。甚至未来10年，香港总不能把时间都花在政改上。候任行政长官林郑月娥办公室这样回应说。
梁振英作最后施政报告 未能兑现当年承诺

梁振英作最后施政报告 未能兑现当年承诺 18.01.2017

香港特首梁振英周三做了任期内最后一次年度施政报告。他指出了香港长期存在的高房价以及停滞不前的政改等问题，但却回避了相关的应对办法。
香港民阵发起元旦游行提三大诉求

香港民阵发起元旦游行提三大诉求 01.01.2017

新年伊始，香港民阵发起元旦游行，提出反对释法、撤回司法复核和真普选三大诉求。民阵方面称，参加游行的人数超过9000人。但警方表示，游行高峰期只有4800人。
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