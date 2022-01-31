身在法兰西 家在千里外：游子年节心声

过去一年以来，新冠疫情席卷全球。然而，当东亚在慢慢的进入恢复期的同时，欧洲疫情依旧严峻。许多旅居欧洲的华人早在2020年底前打包回府，而留下的人们也因种种原因选择就地过节。我们的法国特约记者与几位留在巴黎的游子聊了一聊他们的春节和未来。