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春节,指农历新年,是中国和亚洲一些国家的传统节日。
回家过年与家人团聚是过春节的讲究。中国内陆地区每年伴随春节的"春运"也成了全世界规模最大的定期人口流动现象。
中国农历虎年来临。这是全球华人在疫情下度过的第二个春节。在庆祝新年的同时，中国还迎来了第二次主办奥运会的挑战。
中国31日再通报40起本土新冠确诊案例，其中与冬奥相关的人员也有34人染疫，其中包含一名有夺金希望的波兰女子运动员。北京当地政府已建议民众缩小春节聚会规模与缩短时间。
台湾总统蔡英文周日发表视频春节讲话，呼吁民众尽快接种疫苗，并感谢民主伙伴过去一年对台湾的支持。台湾副总统赖清德周日结束6天对洪都拉斯的访问，返回台湾。他在脸书上发文表示，世界友人眼中的台湾是一体的，不分蓝绿。
春节是中国人一年一度最重要的节庆。然而受新冠疫情的影响，今年仍会有很多人无法返回家乡，同亲人共度佳节。
河南周口市郸城县长董鸿一句“恶意返乡“激起众怒。时评人长平认为，“恶意返乡”的污名和待遇一直都存在，尤其是对于人权律师和异议人士。
在中国“清零”防疫政策下，如果奥密克戎变种流行导致大面积封城，会给世界经济造成怎样的影响？春节临近，中国经济在虎年能否像习近平在达沃斯论坛上所说的那样“如虎添翼、虎虎生威”？
冬奥和春节即将到来之际，中国已有多个城市发现了奥密克戎病例，其中也包括防疫措施最为严厉的北京。坚持"清零"的中国防疫政策正面临着前所未有的考验。
随着河南、天津病例数下降，专家认为目前这两个城市的疫情已经受到控制，但南方城市包括上海、广东等地却又接连传出新的确诊病例。
香港政府宣布全港幼儿园及小学最迟于本周五停课直至春节过后，同时也将把科兴疫苗的接种年龄门槛从目前的12岁降至5岁。另外，香港全国人大代表洪为民的“派对门”风波本周继续延烧。
新冠危机给全球多地的经济带来沉重打击。不过中国的出口贸易出现了意料之外的强劲增长。因为担心疫情扩散，中国呼吁员工不要像往常一样回家过年。许多公司春节期间照样上班，许多出口订单可以提前完成。
在德克萨斯州的华人这回算是过了史上最惨的春节——遭遇了罕见的暴雪严寒天气。同样生活在德州的德国之声中文网特约记者刘文发来亲身感受。
春节前夕，中国河北省爆发一波疫情。虽然局势很快得到控制，但有关“宗教活动导致病毒扩散”的说法却造成持久影响。德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian）认为，这一现象体现出民粹与民族主义思潮之下，左翼主导的中国社会舆论对于宗教信仰、特别是西方基督信仰的排斥与对抗心理。
从上个世纪70年代中后期开始，几乎每任美国总统每年都会在农历新年到来之时向美国华人以及全世界各地庆祝这一节日的人们送上新春祝福。在这些总统里，只有一个人打破常规成为例外。
过去一年以来，新冠疫情席卷全球。然而，当东亚在慢慢的进入恢复期的同时，欧洲疫情依旧严峻。许多旅居欧洲的华人早在2020年底前打包回府，而留下的人们也因种种原因选择就地过节。我们的法国特约记者与几位留在巴黎的游子聊了一聊他们的春节和未来。
春节晚会是大多数中国人除夕的必有节目。德国媒体注意到了在祥和喜庆、歌舞升平背后，中共当局意图向民众传达的政治和伦理教义。
赶在春节前从美国回国、除夕之前和家人团聚？由于疫情升级，中国各地出台了针对海外归国人员的隔离新政，这让很多留学生和在美华人到了家门口却无奈选择了不回家过年。
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