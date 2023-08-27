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春节,指农历新年,是中国和亚洲一些国家的传统节日。
回家过年与家人团聚是过春节的讲究。中国内陆地区每年伴随春节的"春运"也成了全世界规模最大的定期人口流动现象。
路透社上周走访了碧桂园在天津的两处工地，发现工地静悄悄，工人们抱怨几个月没领到工资。碧桂园面临的财务困境是中国房地产行业债务危机的一个缩影。这个曾经中国的支柱产业正成为中国的经济症结。
电影《流浪地球2》成为中国春节期间的舆论现象。时评作家长平认为，影片集中体现了中共宣传元素：男性气质、民族主义和专制主义。
春节假期结束，各行各业的打工人陆陆续续返回工作岗位。今年春节假期民众旅行人数剧增，外界担心大量人员流动会引发新一波疫情。民众们对此担心吗？
有评论认为，奉行农历并不是单一个国家的权利，农历文化也不是任何一个国家的专有权，应该关注到各自社区的习俗，以他们的语言文字和习惯来表达祝贺。
法国和韩国都宣布延长对来自中国旅客的防疫措施到今年2月。韩国表示，不排除春节后海外输入性确认病例导致疫情再次扩散的可能。
除了陆地商道外，海上丝绸之路也是一带一路倡议的重要内容，NTV关注了正在逐渐形成的北极通道。春节期间，什么样的数据可以让人放心去旅行和探亲？《法兰克福汇报》探讨了这一话题。
2023年央视春晚已经是这一庆祝新春的文艺晚会连续第41年以直播形式播出。这一联欢晚会对于特别是中国北方的观众来说早已成为大年三十的“保留节目”，但伴随而来的网络“吐槽”也如期而至。
大量華人居住的美國洛杉磯蒙特利公園市，在農曆新年期間傳出槍擊案震驚各界，這是種族仇恨導致的犯罪嗎？
就在三年前的今天，中国城市武汉因为一种神秘病毒而开始封城。而如今，时过境迁，当地居民表示，他们对未来充满希望，不再害怕新冠病毒。
美国加州洛杉矶农历新年除夕爆发大规模枪击案，造成10死。而凶嫌已被警方确认身份，为72岁的亚裔男子，在拘捕的过程中自轰身亡。对此，美国总统拜登特别推文哀悼，并指示白宫，所有政府机构降半旗悼念罹难者。
一月二十二日，是中国最重要的传统节日-春节。今年的春节极为特殊，因为这是解除疫情防控措施后的第一个春节。虽然疫情仍在肆虐，但同过去三年相比，今年的“年味儿”显然浓郁了许多。
中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友称，春节期间的大量人员流动在一定程度上可能会促进疫情扩散，但是未来两三个月全国范围内出现较大规模疫情反弹或者第二波疫情的可能性很小。
亚洲多地迎来农历新年和小长假，随着中国解封国门，选择旅行过年的人越来越多，如果是二人世界浪漫之旅，不妨避免不必要的“搅局”因素。
癸卯年春节到来，这也是中国放开防疫管控之后的第一个农历新年。不过调查显示，春节期间“报复性”出国旅游的并未出现，很多民众还是选择留在家乡过年。与此同时，不少亚洲其它国家也充满了新年的喜庆气氛。
春節假期將至，正逢中國鬆綁防疫控管，結束近乎鎖國狀態，周邊國家觀光業者期盼中國遊客帶來收入。但根據最新調查顯示，受到收入減少和各國實施管控等因素，近4成中國民眾今年打消出國旅遊的念頭，以國內旅遊取代。
習近平春節前夕對防疫鬆綁公開表態，認為中國近年新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」是正確的決定，並表示現在疫情防控處在吃勁階段，防疫重心已從防感染轉移到醫療救治。
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