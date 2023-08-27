德语媒体：一带一路上的北极通道

除了陆地商道外，海上丝绸之路也是一带一路倡议的重要内容，NTV关注了正在逐渐形成的北极通道。春节期间，什么样的数据可以让人放心去旅行和探亲？《法兰克福汇报》探讨了这一话题。