"星期五为未来"运动：逃学借口还是抗争理由？

（德国之声中文网）塞巴斯蒂安·格里梅（Sebastian Grieme）正处于中学毕业考的紧张准备阶段。但是，19岁的他目前却每天花费12小时或更长时间，投入"星期五为未来"运动。他指出，示威只占一小部分，绝大多数工作需在业余时间从事。昨天，他参与了共同诉求文件的撰写、同运动的其他参与者作协商、为全国各地小组拟就准备发布的消息-从上午9点直到夜里2点。

共同要求

格里梅是100人的"诉求文件工作组"成员。他们的目标：制定一份全国范围的、共同的"星期五为未来"运动诉求文件。他们为此同科学家们对话、阅读科学鉴定报告。格里梅说，他自己曾通篇阅读联合国气候报告- 厚达150页的政府间气候变化专门委员会（IPCC）报告。

自去年12月中旬起，每到星期五，德国各地很多中小学生走上街头示威，要求实行可持续性气候政策。16岁的瑞典气候保护活动人士格雷塔·通贝里（Greta Thunberg）是他们的榜样。通贝里曾连续数星期罢课，引起国际关注，并导致形成全球范围的星期五抗议运动。本周五（3月29日），通贝里将亲临柏林现场，支持德国学生们的运动。

公开贬损

批评者称，"星期五为未来"不过是没有实质内容的情绪性运动。自民党主席林德纳（Christian Lindner）新近表示，气候政策是"专家事务"。前柏林新克尔恩区（Neukölln）区长布施科夫斯基（Heinz Buschkowsky）日前在《明镜》周刊上发表的一篇评论中称，多数示威青少年有意曲解"未来星期五"，将其作为"旷课许可"。布施科夫斯基并非唯一发出这一指控者。

高中生格里梅对此类说法十分气愤。他表示，林德纳先生要求把相关事情交给专家，"那我就要问问，他是否通读过IPCC报告"。至于旷课指控，予以反驳的不仅是格里姆。抗议现象研究学者所作的调查得到同样的结果。康斯坦茨大学政治与公共管理研究所青年教授库斯（Sebastian Koos）指出，旷课无论如何都不是学生们上街的动机。他曾询问３月１５日康斯坦茨示威行动参与者们，请他们谈谈动机。９０％的人否认自己把周五示威作为旷课的好机会。库斯在接受德国之声采访时指出，示威那天，康斯坦茨刮大风、下大雨，天气糟糕至极，谁若想逃学旷课，肯定不会参与其中。

底层民主决定

"星期五为未来"运动称，迄今，该运动已有３５０多个地方团队。每个地方团队派遣一名代表，参加全国大会。全国大会每星期举行一次电话会议，讨论各种议题，例如，下周大型活动安排在哪里、是否要设立捐款帐户、是否邀请政界人士参加，等等。地方团队则对大会的相关建议进行表决，一星期后，全国大会则表决相关决定。"星期五为未来"活动分子称这是"底层民主"。他们相互之间经由WhatsApp、 Instagram、脸书、Telegram 或 Slack联网。该运动有自己的新闻部，在数分钟内就对媒体的询问作出反应，发布通报。

路易莎·诺伊鲍尔（Luisa Neubauer）是德国"星期五为未来"抗议运动的共同创始人之一。媒体也把这名２２岁的地理专业学生称作德国的格雷塔·通贝里。她在卡托维茨气候大会上结识了通贝里。诺伊鲍尔在接受德国之声采访时表示，她当时就想，必须有很多改变，必须尽快拉高运动声势。她强调，年轻人的抗议运动会形成社会压力，使所有决策者们承担责任，增大行动压力。她们的中心要求：坚守１．５摄氏度目标，更快退出煤电-不是迟自２０３８年起。

学者赞扬

这一不断扩大的运动给抗议现象的研究者们留下深刻印象。不来梅大学教授豪恩斯（Sebastian Haunss）在接受德国之声采访时指出，青少年们以另一种方式再度将气候转变这一题目提上了议事日程。他认为，青少年们已有很多正确的做法，从而有望成为一种长期的社会运动。他指出，他们并不处心积虑搞某种光怪陆离的行动，也不看重名人效应，而是诉诸于当地，诉诸于自己的信念。他表示，他们也成功地使人们加入了通常不会参与的行动中来。他指出，很多参与者冒着旷课指责的风险。他同时强调，为获得持久性，他们需要有同盟军，"他们需要其它活动人士，向他们提供支持，采纳他们的诉求。"

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"星期五为未来"在过去数星期里得到了这样的支持。德国环境与自然保护联盟（BUND）就正式发表了一份团结声明。几乎所有政治党派的政治家们都声明与"星期五为未来"站在一起-甚至联邦政府总理默克尔也赞扬了青少年们的行为。还有，"专家们"也支持该运动。２．３万名科学家-"科学家们为未来"签署了一份支持声明。

"格雷塔效应"

示威现象研究专家库斯也相信，"星期五为未来"运动有着成为长期运动的潜力。他指出了"格雷塔效应"：青少年们看到了，他们能够产生影响。不过，他强调，运动能达到多大规模，除了是否能动员更多人参与外，还取决于青少年们会在多大程度上融入典型的政治工作中，而不仅仅是打"星期五为未来"这张牌。库斯教授指出，很多诉求眼下还有些抽象。他说"我相信，下一步将会是再度阐述具体的政治目标。

未来数星期里，格里梅也将忙于从事这一工作。同时，他也明确指出，"并不是说，我们会拿出什么崭新的东西。我们所要求的不过是政治家们早就向我们承诺的东西罢了。"