《星岛日报》美版被美司法部认定为"外国代理人"

（德国之声中文网）美国司法部文件显示，该部门要求《星岛日报》美国版注册为外国代理人，认为该媒体在美国的运作受到外国影响。

《星岛日报》美国版称，旗下每个实体都是私营，母公司亦不隶属任何外国政府或政党，但司法部仍认为其业务构成《外国代理人登记法》下带有目的的政治活动。

美国之音报道称，《星岛日报》在登记声明中是否“由一个外国政府、外国政党或外国委托人监督”一栏选择了“否”。

《星岛日报》美国版业务包括在纽约、洛杉矶和旧金山出版报纸，并有总部设在加州伯灵格姆（Burlingame）的电台，母公司为香港星岛新闻集团有限公司。

《星岛日报》是香港历史最为悠久的华文报纸之一。1938年由华侨富商胡文虎在香港创办。这份报纸创办之后相当长时间一直支持中国国民党、中华民国政府及港英政府，但是后来被指从90年代中期开始政治取向慢慢转为亲共。《星岛日报》对香港民主派报道偏向负面，较少报道对政府不利的丑闻和反对政府的声音。

香港《明报》报道指出，今年初，佳兆业主席郭英成的女儿郭晓亭收购股份成为星岛新闻集团最大单一股东，集团6月正式易主，由郭英成出任主席，郭晓亭出任副主席。佳兆业集团是中国大型综合性投资集团，收购星岛新闻集团的举措被视为继《南华早报》后，另一宗中资购入香港传媒集团。

26日，有媒体在中国外交部新闻例会上询问，美国司法部要求总部在香港的中文报纸《星岛日报》在美的办公室登记为外国代理人，中方对此有何评论？外交部发言人汪文斌回应说：“我还不掌握有关的情况，中方一贯反对美方无端对中国媒体进行政治打压的错误做法。”

近些年来， 《中国日报》、中国环球电视网（CGTN）以及新华社等的美国业务分别进行了外国代理人的登记。2020年美国国务院将中央电视台、中国新闻社、《人民日报》和《环球时报》四家中文媒体列入“外国使团”名单，以界定中国政府控制的在美机构。

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