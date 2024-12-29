昔日伙伴，今日宿敌：普京的25年总统生涯

1999年除夕夜，首次登上俄罗斯总统宝座时，普京曾是受到各方赞许、并寄予厚望的改革家，而25年之后的俄罗斯总统普京，则已变成了不折不扣的战争狂人。

（德国之声中文网）1999年8月，普京被提名出任俄罗斯联邦总理。1999年2000年新旧交替之际，普京接替疾病缠身的叶利钦正式成为俄罗斯总统。在就职演说中，普京就已明确表示，俄罗斯过去是、今后也仍将是一个世界强国。在欧洲，普京被普遍视为改革者，并希望他将重整九十年代以来陷入混乱的俄罗斯。

1999年，年轻的普京赢得了俄罗斯总统叶利钦的信任。 图像来源: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS

2001年6月，美国新总统乔治·W·布什同普京举行峰会之后称普京“值得信任，坦诚直率。”作为北约头号强国总统的布什表示，他同普京“坦诚相见、直视灵魂”。

2001年9月，普京在德国联邦议院发表演说，表示俄罗斯愿意成为欧洲的安全伙伴。与此同时，他对美国所扮演的主导地位则提出质疑。普京还表示，并不排除俄罗斯今后加入欧盟和北约的可能性。

欧盟和俄罗斯签署了一系列合作及资助协定。双方甚至还希望努力打造“战略性伙伴关系”。北约在莫斯科开办了办公室，而俄罗斯也向布鲁塞尔北约总部派驻了代表。双方还建立了北约俄罗斯特设理事会，以共同商讨战略问题以及中东欧国家自愿加入北约的问题。

作为欧盟原油及天然气的主要供应方，俄罗斯同欧洲的贸易关系日渐热络。尽管普京打压国内反对派以及限制新闻自由的做法当时已经尽人皆知，但时任德国总理的施罗德仍形容普京是一位“不折不扣的民主派”。卸任总理职位之后，施罗德在俄罗斯国有能源公司中获得了待遇优厚的职位。

普京的转变

2006年，慕尼黑安全会议上，普京正式向世人展示了他的转变。他抱怨西方世界不再视俄罗斯为列强，并指责北约东扩是西方违背承诺。他表示，北约国家曾经承诺不会将势力扩展至俄罗斯边界，但这一承诺已经被西方忽略。而事实上，恰恰是俄罗斯在1997年同北约签署协定，同意了北约的东扩。

2021年，美国总统拜登同俄罗斯总统普京的最后一次直接会晤。 图像来源: Patrick Semansky/AP/picture alliance

俄罗斯进而退出了裁军协定，并对美国拟议中的导弹防御计划予以强烈谴责。2008年4月，北约峰会同意有朝一日会接受格鲁吉亚和乌克兰加入北约，此举令普京出离愤怒。

2008年8月，普京向欧洲人展示了他的军事实力。他下令对格鲁吉亚发动进攻，短暂的军事行动后，俄罗斯将格鲁吉亚领土南奥赛梯和阿布哈兹置于俄罗斯的管控之下。

不离不弃的兄弟情谊：德国前总理施罗德和俄罗斯总统普京。 图像来源: Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance

直到2013年，欧盟委员会仍然坚信，从长远角度而言，欧盟可以同俄罗斯共同打造从里斯本到符拉迪沃斯托克的广袤“经济和人文区域”。

普京的战争

2014年春季，亲俄罗斯的乌克兰总统被驱逐出境，首都基辅爆发亲民主的“广场革命”后，俄罗斯总统普京下令对乌克兰发动攻击。他无视国际法，非法占领了克里米亚半岛，并将亲俄派武装占领下的乌克兰东部置于俄罗斯管控之下。西方国家一边对俄罗斯实施制裁，一边试图居中调停。在时任德国总理的默克尔和法国总统奥朗德调停之下，各方签署了旨在恢复和平的明斯克协议。但这一协定却并未给乌克兰带来和平，德国总理默克尔事后解释说：“协定的目的是为了给乌克兰赢得时间，以便变得更加强大。”

2008年北约峰会上的普京。 图像来源: Vladimir Rodionov/dpa/picture-alliance

欧盟同俄罗斯的关系急剧恶化，但这并未影响俄罗斯的能源继续源源不断地输往欧洲。在欧洲人看来，普京正在逐步演变为专制统治者。2021年，欧盟表示，欧俄双边关系已经开始了“恶性循环”。

2022年3月，俄罗斯军队发动大规模侵乌战争之后不久，美国总统拜登表示，普京已经变成惨无人道的“独裁者、战犯和杀手”。北约也将普京治下的俄罗斯定性为“欧洲和平的最大威胁”。欧盟对俄罗斯实施全面制裁，并试图切断来自俄罗斯的石油和天然气供应。然而即便是在战争爆发两年之后，这一目标仍未完全实现。俄罗斯的液化天然气仍在继续输往欧洲。与俄罗斯的贸易虽然在大幅萎缩，但许多欧洲公司仍在俄罗斯开展业务，食品、制药和化工行业也并未被列入制裁行列。

普京执掌俄罗斯25年之后，北约又不得不面对一场新的军备竞赛。防范俄罗斯的侵略也已经成为北约的首要任务。



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