时差难倒、熬夜有害？看看生物钟怎么运行！

在这个世界上，无论是人、动物还是植物，都有生物钟。这个神奇的"钟表"有时让人清醒，有时让人疲倦。那么，它究竟是怎样运行的？
（德国之声中文网）欧盟议会周二（3月26日）投票决定，从2021年起废除冬令时和夏令时制度。这意味着，欧盟国家将告别冬夏一个小时的时间转换。对于一些人来说，这是一个好消息--再不用每年两次调整睡眠了；另一些人则从未体会到这一小时差异的影响。为什么会有这种差异？还是和每个人的生物钟有关。
2017年，诺贝尔生理学与医学奖被授予三位美国遗传学家，以表彰他们在昼夜节律控制机制方面的发现。而昼夜节律控制机制就是生物钟。当时，一些中国网友就对科学家们的发现进行了精辟总结："好好睡觉，不要打乱生物钟！"
植物如何知道何时天亮、何时天黑的？
早在18世纪，科学家们就发现，植物是有生物钟的，这让它们白天叶子打开，晚上叶子合起来。即便是生长在黑不见光的环境下，植物仍会保持这个12小时昼开夜合的作息。当时人们还不知道这背后的原因。
到了上世纪70年代，以美国生物学家西摩·本泽（Seymour Benzer）为首的一批科学家，发现了果蝇身上的这种控制生物机体昼夜节律的基因。到了80年代，上文提到的那三位科学家--也就是2017年诺贝尔生理学与医学奖得主，成功地分离出该基因。他们的研究显示，这一基因会让一种蛋白质在夜晚时分在细胞内积累，并在白天再次慢慢分解。慕尼黑大学研究时间生物学的教授罗内伯格（Till Roenneberg）对德国之声说，这三位科学家的发现显示了，"基因在调解生物钟"。
这种机制不仅适用于果蝇，也适用于人类和植物。机体因此"知道"，当这种蛋白质充足的时候，就是黑夜；当其分解时，就是白天。这个自然循环让我们的生物节律恰好是地球的旋转周期。
生物钟是怎么运作的？
对于我们人类而言，生物钟让我们在夜间的血压降低、呼吸平缓。这也为机体的夜间修复、休养提供启动信号。我们的身体在夜间3点到4点之间达到功率曲线的最低点。到了早晨，身体慢慢恢复活动状态。大部分人在上午10点至12点以及下午5点左右精力最好，在下午2点左右则容易感觉疲倦、犯困。太阳是我们"内部计时器"的外部参照，日光让我们的生物钟有了校准脉冲。
生物学家罗内伯格说，"如今我们知道，生物钟是一个非常复杂的系统"，"不仅是头脑中存在这样一个钟表，生物钟在我们机体内的每个细胞中都存在"。
以我们的肝脏为例。白天，肝脏从葡萄糖中积累糖原；晚上，肝脏将糖原分解，为身体提供葡萄糖。"如果积累和分解同时进行，就没意义了，"吕贝克大学神经生物学研究所的学者奥斯特（Henrik Oster）说，"必须在时间上有间隔。"
生物钟紊乱的危害
如果出现生物钟紊乱，我们会感觉虚弱、疲倦。如果"内部计时器"（个人生物钟）长期没与"外部时钟"（日出日落）达到和谐的状态，我们可能会生病。
学者奥斯特说，生物钟"并不是生存必需，但对协调代谢过程和日常生活非常重要"。
如果从法兰克福飞到北京，我们的生物钟会有所滞后，这会导致困顿、疲倦，不过通常在短时间内可以再次恢复正常。
如果是两班倒、三班倒，就不一样了。"内部计时器"与"外部时钟"的持续不调，会带来负面影响，例如，增加罹患精神疾病、糖尿病、癌症的几率。
想要皮肤好，最好早睡觉？
我们是"熬夜型选手"还是"早起型选手"，也是由我们的基因决定的。如果非要"逆天"（逆基因）行事，比如困了还不睡，那么迟早会遭到身体的惩罚。比如神经紧张、睡眠障碍、胃病，甚至是抑郁症、心脏病。
"生物钟对于机体的一切运行都有影响"，罗内伯格说。
不过，每个人的生物钟都有所不同，因此有人是"夜猫子"，有人是"早起的鸟"。不过，研究人员对"早睡早起"和"晚睡晚起"人群的皮肤细胞进行了检测后发现，早睡早起一组的生物钟运行地稍快一点。