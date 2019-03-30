 时差难倒、熬夜有害？看看生物钟怎么运行！ | 科技环境 | DW | 31.03.2019

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科技环境

时差难倒、熬夜有害？看看生物钟怎么运行！

在这个世界上，无论是人、动物还是植物，都有生物钟。这个神奇的"钟表"有时让人清醒，有时让人疲倦。那么，它究竟是怎样运行的？

DW Fit und Gesund 08.03.2018 (BR)

是"熬夜型选手"还是"早起型选手"，也是由我们的基因决定的

（德国之声中文网）欧盟议会周二（3月26日）投票决定，从2021年起废除冬令时和夏令时制度。这意味着，欧盟国家将告别冬夏一个小时的时间转换。对于一些人来说，这是一个好消息--再不用每年两次调整睡眠了；另一些人则从未体会到这一小时差异的影响。为什么会有这种差异？还是和每个人的生物钟有关。

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三位美国遗传学家杰弗里·霍尔（Jeffrey Hall）、迈克尔·拉斯巴什（Michael Rosbash）和麦克·杨（Michael Young）获得2017年诺贝尔生理学与医学奖。 (02.10.2017)

世界上年纪最大的产妇是一位67岁的西班牙女性。今年元旦前夕，她在马德里一家医院生下一对双胞胎。她之所以能够高龄得子，归功于现代生殖医学的新技术。这些技术打乱了人体的生物钟，让生物时光倒转。下面是对德国学者就现代生殖技术的可能性及其界限进行的采访报道。 (21.01.2007)

早上睡不醒的夜猫子在社会上倍受歧视，科学家说这是生物钟的“错”，德国夜猫子自发组成协会，为夜猫子们维权，虽然效果甚微，但志在进行一场睡觉革命。 (15.01.2008)

2017年，诺贝尔生理学与医学奖被授予三位美国遗传学家，以表彰他们在昼夜节律控制机制方面的发现。而昼夜节律控制机制就是生物钟。当时，一些中国网友就对科学家们的发现进行了精辟总结："好好睡觉，不要打乱生物钟！"

植物如何知道何时天亮、何时天黑的？

早在18世纪，科学家们就发现，植物是有生物钟的，这让它们白天叶子打开，晚上叶子合起来。即便是生长在黑不见光的环境下，植物仍会保持这个12小时昼开夜合的作息。当时人们还不知道这背后的原因。

到了上世纪70年代，以美国生物学家西摩·本泽（Seymour Benzer）为首的一批科学家，发现了果蝇身上的这种控制生物机体昼夜节律的基因。到了80年代，上文提到的那三位科学家--也就是2017年诺贝尔生理学与医学奖得主，成功地分离出该基因。他们的研究显示，这一基因会让一种蛋白质在夜晚时分在细胞内积累，并在白天再次慢慢分解。慕尼黑大学研究时间生物学的教授罗内伯格（Till Roenneberg）对德国之声说，这三位科学家的发现显示了，"基因在调解生物钟"。

这种机制不仅适用于果蝇，也适用于人类和植物。机体因此"知道"，当这种蛋白质充足的时候，就是黑夜；当其分解时，就是白天。这个自然循环让我们的生物节律恰好是地球的旋转周期。

生物钟是怎么运作的？

对于我们人类而言，生物钟让我们在夜间的血压降低、呼吸平缓。这也为机体的夜间修复、休养提供启动信号。我们的身体在夜间3点到4点之间达到功率曲线的最低点。到了早晨，身体慢慢恢复活动状态。大部分人在上午10点至12点以及下午5点左右精力最好，在下午2点左右则容易感觉疲倦、犯困。太阳是我们"内部计时器"的外部参照，日光让我们的生物钟有了校准脉冲。

生物学家罗内伯格说，"如今我们知道，生物钟是一个非常复杂的系统"，"不仅是头脑中存在这样一个钟表，生物钟在我们机体内的每个细胞中都存在"。

以我们的肝脏为例。白天，肝脏从葡萄糖中积累糖原；晚上，肝脏将糖原分解，为身体提供葡萄糖。"如果积累和分解同时进行，就没意义了，"吕贝克大学神经生物学研究所的学者奥斯特（Henrik Oster）说，"必须在时间上有间隔。"

生物钟紊乱的危害

如果出现生物钟紊乱，我们会感觉虚弱、疲倦。如果"内部计时器"（个人生物钟）长期没与"外部时钟"（日出日落）达到和谐的状态，我们可能会生病。

  • Strand South Beach Miami (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv)

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  • Reisemythen Solarium Bräune Vorbräunen Sonne UVB UVA (picture alliance/dpa)

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    皮肤比较白或比较敏感的人群，如果选择去阳光明媚的地方度假，总不免要做好防晒措施，甚至还是难免晒伤。如果先在人工日光浴室内将皮肤晒黑，再去享受真正的日光浴，是否可以避免晒伤？答案是否定的。人工日光浴浴床上发射的是UVA紫外线，穿透力强于太阳的阳光紫外线UVB，所以人工浴光可以让皮肤迅速变黑，但是却不是抵御UVB晒伤皮肤的防线。

  • Reisemythen Flugzeug Insassen Passagiere (picture alliance/dpa/E. de Malglaive)

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  • Symbolbild Technik Elektronik Gerät Flugzeug Nutzung Handy Smartphone Laptop Netbook Pad Tablet Elektrogerät Strahlung (picture alliance / Arco Images GmbH)

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  • Reisemythen Sauerstoffgerät Sauerstoffmaske Flugzeug Ernstfall Notfall Luftdruck (picture-alliance/dpa)

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  • Reisemythen Geschäftsmann Schlaf Nickerchen Power nap (picture-alliance/dpa/beyond)

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    时差反应是因为缺觉

    远程飞行之后难免会有时差反应，这是因为在飞行过程中睡眠不足么？不完全是。其实是生物钟被打乱后的结果。即使你在10几个小时的飞行中睡得像个婴儿，到了一个和平常生活有若干小时时差的地方后，你还会感觉疲劳头痛等不适。

  • Reisemythen Hotelzimmer (picture alliance/dpa/J.Kalaene)

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  • Reisemythen Hotelzimmer Schlüssel Zimmerschüssel (picture alliance/dpa/J.Kalaene)

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    不吉利的13

    关于西方酒店里没有13号房间、第13层楼梯、飞机没有第13排座椅的说法要区分对待，有些酒店，且不仅是西方酒店，为了避免让忌讳13这个数字的客人感到不悦，的确取消了13这个数字。在亚洲不少国家，4是个不吉利的数字，也被避免出现。不过也有酒店或航班不受这些迷信规矩的束缚。

  • Italien Venedig Rialto Brücke (Imago/OceanPhoto)

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    威尼斯拥有欧洲桥梁数量之最

    里亚托桥、叹息桥是游客到访威尼斯必看的景点。不过威尼斯虽然是水城，却不是桥梁数量最多的欧洲城市。威尼斯共有400座大小不一的桥梁。德国城市汉堡有2500多座桥。

  • Totes Meer (picture-alliance/blickwinkel/P. Royer)

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    死海是最咸的湖

    说起死海，大家都知道在死海水面漂浮，无需游泳设备、无需游泳本领也“死不了”，因为死海海水含盐量达28%还多。不过死海并非盐度最高的湖，吉布提的阿萨勒湖盐度达34%，南极的唐胡安池则是盐度最高的湖，盐度超过40%，因此即使在冰天雪地的南极，也从不结冰。

    作者: Elisabeth York von Wartenburg


学者奥斯特说，生物钟"并不是生存必需，但对协调代谢过程和日常生活非常重要"。

如果从法兰克福飞到北京，我们的生物钟会有所滞后，这会导致困顿、疲倦，不过通常在短时间内可以再次恢复正常。

如果是两班倒、三班倒，就不一样了。"内部计时器"与"外部时钟"的持续不调，会带来负面影响，例如，增加罹患精神疾病、糖尿病、癌症的几率。

想要皮肤好，最好早睡觉？

我们是"熬夜型选手"还是"早起型选手"，也是由我们的基因决定的。如果非要"逆天"（逆基因）行事，比如困了还不睡，那么迟早会遭到身体的惩罚。比如神经紧张、睡眠障碍、胃病，甚至是抑郁症、心脏病。

"生物钟对于机体的一切运行都有影响"，罗内伯格说。

不过，每个人的生物钟都有所不同，因此有人是"夜猫子"，有人是"早起的鸟"。不过，研究人员对"早睡早起"和"晚睡晚起"人群的皮肤细胞进行了检测后发现，早睡早起一组的生物钟运行地稍快一点。

 

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从订票、到乘飞机、再到倒时差...关于旅行的说法挺多，误传也不少。 (24.01.2017)  

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