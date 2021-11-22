日首相与欧盟高官下周会晤 台海议题成讨论重点

(德国之声中文网) 日本共同社22日报导，一位日本政府消息人士表示，日本首相岸田文雄和欧洲理事会主席米歇尔 (Charles Michel) 计划于11月29日在日本会面，讨论在中国日益强硬的情况下，日本与欧盟在印太地区应建立更紧密的关系。

消息人士说，岸田和米歇尔预计在会谈中提到台湾海峡和平与稳定丶民主价值和法治的重要性，以及中国试图单方面改变东海和南海现状的问题。日本近期寻求加强与欧盟的合作，以对抗中国日益增长的影响力，而欧盟则一直在加强对印太地区的承诺。

这是欧洲理事会主席米歇尔自2019年12月上任以来首次访问日本。此前，欧盟9月发布了新的印太战略，其中包括在中国军机多次侵入台湾防空识别区的情况下，加强与台湾的关系。

本月初，欧洲议会代表团历史性地首次访问台湾时，台湾总统蔡英文与代表团成员举行了会谈。当时，蔡英文表示希望可以建立对抗虚假讯息的民主联盟，也表示希望台湾能在这方面与欧洲分享经验，深化彼此的夥伴关系。

该代表团的法国籍议员格鲁克斯曼 (Raphael Glucksmann) 则说：「我们来到这里，有一个非常简单丶非常明确的讯息，那就是台湾你并不孤单。我们的访问应被视为重要的第一步。但接下来我们需要一个非常具体的议程，即高级别会议和高级别具体步骤，共同建立一个更强大的欧盟-台湾夥伴关系。」

当时中国外交部在第一时间做出回应，表示中国政府对欧洲议会的个别议员访问台湾表示强烈不满和坚决反对。中国外交部发言人汪文斌当时说：「一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中欧建交和发展双边关系的政治基础。不同台湾当局开展任何形式的官方往来，是遵守一个中国原则的应有之义。」

而当欧盟理事会主席米歇尔5月与前日本首相菅义伟举行电话会议时，他们则呼吁台湾海峡两岸维持和平与稳定。欧盟还承诺在新的战略下促进与日本和台湾的工业产品，如半导体和信息通信设备的贸易。考虑到中国是一个全球制造中心，双方还可能讨论到加强其芯片等战略物资供应链方面的合作，将此作为其经济安全政策的一部分。

他们议程中可能的讨论议题还包括气候变化和协调如何让受到新冠疫情影响的社会和经济活动复苏。有鉴于最近日本新冠病毒的案例持续下降，日本首相岸田文雄逐渐开始进行面对面的外交活动，他计划于24日在日本与越南总理范明正会面。共同社报导，这次的会面旨在深化与越南的合作，以实现「自由和开放的印太地区」，越南在南海议题上也一直与中国有争端。

立陶宛外长：对促使欧盟针对台湾议题展开辩论感到自豪

与此同时，中国与欧盟国家的关系也持续呈现紧张的状态。中国外交部11月21日发布声明宣布，将与立陶宛之间的外交关系降为代办级，作为对立陶宛允许台湾在该国设立「驻立陶宛台湾代表处」的回应。此前，台湾方面18日宣布其驻立陶宛代表处正式挂牌运作，自即日起将负责立陶宛全境包含「领事」等业务。

台湾外交部长吴钊燮22日在台湾立法院接受媒体访问时表示，各界都看见立陶宛正在对抗中国的威权扩张，他说他佩服其道德勇气，并批评中国降低与立陶宛外交关系的作法为「霸道且蛮横」。

立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）在香港《南华早报》20日发布的专访中表示，若欧盟各国愿在立陶宛与中国外交关系渐趋紧张之际提供协助，立陶宛将对此表示感谢。

他说：「我认为，你可以说[中国]是一些讨论的推动力。我们与合作伙伴的讨论始终是，立陶宛正面临着某些经济和金融问题，因为我们正接受来自中国的压力。」

当被问及立陶宛是否希望从欧盟获得更多的具体支持时，他说「这将是令人赞赏的」。他建议，欧盟的支持可以包括重新安排供应链和融资，以减少对中国的依赖，并补充说，立陶宛需要找出任何国家在面临这种胁迫时可以使用的解套，并给予各国更多的支持，因为立陶宛发现自己所处的情况是，当涉及到印太地区时，他们在外交政策领域的运作空间有限。

兰斯伯格斯指出：「中国正在重新划定他们的红线，这确实缩小了我们能运作的空间。因此，全球志同道合的伙伴之间在经济领域更好的合作，可以扩大这个运作空间。」

他说，立陶宛允许台湾设立代表处并没有违反任何该国所签署的协议，并补充说，他对於立陶宛此举迫使欧盟开始针对台湾议题展开辩论感到自豪 。兰斯伯格斯表示：「我很高兴我们现在有了这个『辩论』，因为现在是我们进行这个『辩论』的时候了，它需要被关注。」

(共同社丶南华早报)

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