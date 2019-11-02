日本起步走向无现金时代

（德国之声中文网）据德国央行的一项调查，德国四分之三的零售业务依然使用现金支付。不过，偏爱现金的不只是德国人。在技术发达的日本，许多人也依然信奉"只有手中的现金才是真钱"。

现在，日本政府希望到2025年，让至少40%的支付采用无现金方式，也就是增加一倍。但即便如此，日本也远远落后于亚洲其它国家。据日本支付协会的一项数据，在韩国，无现金支付比例现已高达96%，在中国也已达到三分之二。不仅如此，据美国金融杂志《福布斯》报道，中国最早将于11月11日发行自己的加密货币，赶在脸书之前。脸书6月宣布将于明年上半年推出数字货币Libra。

对许多年龄大的日本人来说，那完全是另一个世界。一名65岁的东京女性对记者说，她对无现金支付不感兴趣。"如果手机丢了，我会觉得很难受。"此外，如果用现金，花了多少看看钱包就知道，而无现金支付让她觉得心里没数。

尽管民众中有这些顾虑，但日本电信巨头软银集团（Softbank）和电商Mecari都在大力宣传电子支付。他们的努力没有白费。软银和合作伙伴雅虎日本一道，在短短数月内就将支付应用PayPal的用户从500万提升到1500万。这也和政府的推动非不开。顾客在小商店使用PayPal支付，可以得到折扣积分。

日本人偏爱现金有很多原因：犯罪率低，人们对偷窃的担心较小；自动取款机遍布大街小巷。不过，情况也在变化，商业银行已经开始减少自动取款机的数量。对占人口总数三分之一的老年人来说，艰难的时代就要开始了。70岁的Mitsuo Kotake以卖花为生，顾客多半是老年人。他担心这些老人无法适应。"对年轻人很简单。但老年人对这些就搞不懂了。"

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乐然/叶宣（德新社）