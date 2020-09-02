日本新首相人选出炉: 71岁菅义伟接班

(德国之声中文网) 按照惯例，成为执政党自民党总裁的菅义伟，将在周三被正式提名为新任日本首相，并由国会投票确认。不久前，现首相安倍晋三宣布由于健康原因，将辞去首相职务。安倍晋三2006年首度出任首相，2012年再度出任至今已接近8年，是1885年日本设立内阁制度以来累计在位时间以及连续在位时间最长的首相。

作为安倍晋三麾下的二号人物，菅义伟一直被视作最忠实的助手、可靠的政府发言人、坚定的政策执行者。尽管历史上有多名首相都是将内阁官房长官一职作为进入首相府的跳板，但是菅义伟不久前还在反复强调，他无意问鼎首相宝座。

局面在8月底安倍晋三宣布将辞职时发生了转变：执政的自民党内几大派系迅速达成了共识，支持菅义伟接任总裁并出任首相。

菅义伟任内阁官房长官期间，被认为显露出了掌控日本庞大的官僚体系之才能，协调不同部门落实各项改革政策，获得了良好的声誉。他还主动发起了旨在振兴农村地区的特殊税收计划之倡议。不过，总体而言，作为政府发言人的菅义伟并未流露出太多的个人意识形态或政治倾向。

"草根首相"

和很多自民党人士不同，菅义伟并非出身于政治世家。他来自日本北部的秋田县，父母是种植草莓的农民。60年代高中毕业后，菅义伟来到了东京，身兼数职以应付日常生活以及夜校学习的开支。1987年，菅义伟首次通过选举担任公职：他成为了横滨市议会议员。1996年，他成为了日本国会众议员，随后历任自民党副干事长、国土交通大臣政务官、经济产业大臣政务官、总务大臣等要职。2012年，随着安倍晋三成为首相，菅义伟也成为了日本内阁官房长官，一直担任至今。他也是日本史上担任这一职务时间最长的人。

周一(9月14日)接受自民党总裁任命之时，菅义伟也提到了自己的身世背景，说自己是"从零起步"。菅义伟说，成为历史悠久的自民党总裁之后，他将"为日本和日本人民奉献一切"。

菅义伟出任日本首相后，将面临一系列的挑战。目前，日本的新冠疫情仍未完全平息，尤其是在当局解除紧急状态后，更是出现了些许反弹。不少专家已经在担心秋冬季节将会出现流感高峰与新冠高峰的叠加。在新冠阴影下延期一年的东京奥运会能否在2021年举办、主办方如何应对大量的额外开支，也是一个巨大的未知数。此外，虽然安倍晋三的经济改革颇有成效，但是在新冠危机打击下，日本的宏观经济全面走低；如何引领日本经济重新走上正轨，也将是71岁的菅义伟面前的一道难题。

外交经验不足？

在外交方面，作为内阁官房长官的菅义伟被外界认为"缺乏经验"，在大部分时间，菅义伟只是承担了发言人的角色，传达、贯彻安倍晋三内阁的立场与政策。

2006年出任总务大臣之前，菅义伟曾经与安倍晋三共同支持参拜靖国神社。不过，2013年，菅义伟曾经力劝安倍晋三不要拜访靖国神社，以免引发中国、韩国等亚洲邻国的怒火。安倍晋三当年仍然坚持参拜，但是在此后就再也没拜访过靖国神社。法新社指出，这说明菅义伟对安倍晋三有着相当大的影响力。

菅义伟近日曾多次表示，将延续安倍晋三的外交政策。几天前，菅义伟公开说，日本外交的基础是日美同盟，应在此基础上与亚洲各国进行紧密交往。他说，日中之间存在许多难题，但是应当继续灵活运用高层对话之机会来逐一解决难题。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。

安倍晋三的政治生涯 因病下台 2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。



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