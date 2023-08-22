日本敲定24日排放核廢水：如何面對反對聲音？

（德國之聲中文網）日本政府8月22日於首相官邸召開相關閣僚會議，包括首相岸田文雄、經濟產業大臣西村康稔、復興大臣渡邊博道等皆出席。岸田首相於會中表示，在「天氣和海洋條件不干擾」的情況下，於本月24日開始排放含有輻射性物質「氚」，經過大量稀釋的核廢水進入海洋。
自民黨幹事長茂木敏充，則是於22日午後的記者會上稱政府是「做出適當的判斷」。隨後並稱「如果不進行廢爐作業，福島的重建和復興就不會取得進展。希望在今後能持續根據科學，以及注意相關風評受影響等對策之下，大家持續努力」。
在野黨稱「絕對不可接受」
然而，在野黨對此則表示異議。共產黨主席志位和夫在X（前推特）上推文表示政府政策「絕對不可接受」。 社會民主黨黨魁福島瑞穗則批評稱，「試圖把出於政治性目的的放射性物質故意散佈到『大家的海』中，是不可原諒的」。
另一方面，日本維新會政調會長音喜多駿則於X推文稱，「我們將盡最大努力支持訊息傳播，防止謠言所造成的損害」，與執政黨站在同個立場。
有關日本政府的核廢水排海計畫，國際原子能機構（IAEA）曾於7月發表報告，稱日本的排放計畫是「符合國際安全標準」。綜合這份報告後，日本政府近一個多月持續在向日本漁業人員、以及其他國家領袖進行說明，試圖尋求理解。
图为2021年日本决定排放核废水入海后，引发韩国环保人士抗议
如何說服亞洲近鄰？
排放廢水除了引發當地漁業者、以及在野黨的批評外，可預期鄰近的俄羅斯、中國大陸及香港等，將會對此提出強烈抗議。
先前香港當局已經表示，如果排放廢水，將會限制至少日本十個縣的水產品進口。而在日本確定方針後，香港特首李家超也率先表態，將對日本水產品實施管制措施。
對於亞洲國家的擔憂，如何取得中國大陸、台灣、韓國與香港信任，政府相關人士針對德國之聲提問時表示：「我們會加強對各國的盡力說明，特別是兩國的外交場合，我們都不會放棄溝通機會，網站也會用各語言說明」。
該政府相關人士也稱，就算是真正排放後，日本也將會持續接受IAEA指導，並與東京電力等一起進行即時觀察，定期將觀察報告數字與影響分析等，跟國民與各國報告，以全人民的健康福祉考量。該人士稱，他們有信心讓每個人與每個國家都安心。
該人士並表示，日本政府會履行定期跟國際社會報告義務，稱這也是對付假訊息擴散，提高透明性的「必要動作」，企圖展示日本官方的決心。另位東京電力相關人士則稱，24日的排放計畫，會依據當地天氣狀況，最後開會後跟大家通報，也會檢附圖片與影片，力求全透明化。
更多内容：含氚核废水真的不会危害健康？
當地漁業者稱「破壞承諾」
縱使岸田文雄先前稱，就算核廢水排放海洋，對於相關影響。政府會保證承擔一切責任，但是當地民眾針對風評可能受損，擔憂民生經濟遭到打擊的擔憂等從未停過，也有民眾批評「破壞過去承諾」。
日本《時事通信》訪問當地新地町71歲的漁民小野春雄，他稱「各大臣和首相只與少數從事漁業的人士進行交談，直到最後他們都沒有取得大多數當地漁民的理解」。小野批評政府「違背承諾」，在還沒有取得大多數相關人士理解下就排放。他稱：「對於從事漁業人士來說，排放處理水只有缺點，絕對會掀起不購買（魚）行動」。
日本衝浪聯盟福島分會會長，在當地磐城市經營一家衝浪店的猪狩優樹則認為，「關於（處理水）安全性的討論已經結束」。 不過他也擔心衝浪客會減少，他稱「有很多人遠道而來這衝浪，對這些來客的說明等似乎都還不夠」。
不單是漁業，對從事農業的人來說，排放核廢水也讓他們擔心農業受影響。當地伊達市內生產柿干的農民佐藤潤哉就對日本記者表示，「感覺這次排放將持續一段時間。希望東京電力對他們的行為表現出真誠的態度、讓民眾更易於理解」。
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福岛的渔民们
老人与海
当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。
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福岛的渔民们
捕鱼和生存
清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。
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福岛的渔民们
受困的渔业
反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。
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福岛的渔民们
冷却水的去处
受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。
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福岛的渔民们
冷却水安全吗？
东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。
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福岛的渔民们
尽在掌控之中？
东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。
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福岛的渔民们
废水箱中养鱼
为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。
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福岛的渔民们
伤口上撒盐？
渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。
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福岛的渔民们
渔民的未来
小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。
作者: Philipp Böll
學者呼籲政府全力說明
岸田文雄於24日的會中強調，將設立針對漁業事業的永續基金，讓漁民們能夠安心繼續捕魚。岸田稱「即使需要很長時間，甚至數十年，政府都會承擔起責任，直到處理水的作業處理完畢」。
然而，當初2011年三一一大地震發生後，部分的近海直到最近才重新開放捕撈，如果決定排放廢水，將會再度打擊當地漁業生態。經濟產業大臣西村康稔，先前在7月11時也跟當地漁業者表示，對於名聲受損等對策，已經編列800億日圓（約5.5萬美元）當作可活用基金，但如何補償，還沒有統一方案。
日本東海大學海洋學部教授山田吉彥，於網路發表評論稱。「（排放決定）要讓所有人都同意並不容易。考慮到將處理水留在陸地上也存在風險，將處理後的水稀釋排放到海洋中確實是有效的解決方案。這是考慮到海水總量、波浪和洋流流動性的結果，有必要做出決定」。
山田也建議「日本政府應盡快處理名聲受損的問題，從各方面研擬對策，媒體也需要在名聲受損議題上給予足夠關注，謹慎處理議題。未來除了福島的處理水，包括其他核電廠產生的氚等都需要一起考慮處置方案，政府應提出下一階段的保護海洋環境方案」。
東京大學教授岡本孝司則站在正面角度稱「安全性上是完全可以保證的。東京的河川中也含有氚。即使是自來水，也都含有極少量的氚。其數值為0.1至1 Bq/L，對生活是毫無影響。 與世界衛生組織（WTO）規定相比，量已經很小，對健康不會影響」。岡本認為問題仍是在於名聲受損部分，政府如何善盡說明職責才是重點。
對於日本政府排放廢水的勢在必行，將來亞洲各國如何因應，將成為關注焦點。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
广岛原子弹的500多倍
6年前“3·11”地震海啸引发的福岛核危机给日本这个不得不依赖核能的国家带来了跨入新世纪以来最大的灾难。福岛核电站中的三个反应堆堆芯全部熔毁，四个反应堆爆炸。悲剧发生前，许多人都认为这样的核灾难不会在日本发生。事故中散发的放射性物质铯-137比广岛原子弹所释放的同类物质多500倍。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
慢性死亡
灾难带来了严重后果。海啸本身导致近19000人丧生或者失踪。由于核泄漏造成辐射污染，福岛核电站灾区的超过10万居民被迫离开家园。至于福岛核灾难中的死亡人数，迄今说法不一，有说15人的，有说人数更多的，但因许多癌症患者可能今后几年将会陆续死亡，因此受害者数字很可能会上升到数千。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
默哀一分钟
本周六（2017年3月11日），在福岛核难爆发6周年纪念日到来之际。日本的东京以及事故发生的东北各地将举行一系列哀悼仪式。当地时间下午14：46分，许多日本人将在6年前灾难发生的这一时刻为死难者默哀一分钟。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
沉重回家
福岛核事故当年导致16万人被强制疏散流离失所。而六年之后的今天，仍有数万人生活在临时性的住所内。绿色和平组织在今年2月公布的一份报告指出，尽管福岛核灾难发生地附近"鬼村"饭馆村（Iitate）的辐射指标仍超过国际标准，但此前疏散的居民仍被迫重返家园。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
无法估算的损失
灾难也带来了巨大的经济损失。日本政府宣称福岛核难造成的直接经济损失大约为1770亿欧元。辐射对周边地区国家所造成的影响和损失则无法准确估算。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
两大核难
人类进入原子能时代后，曾发生过两起灾难性核事故，最严重的当属1986年发生在前苏联切尔诺贝利的核电站事故，其次是2011年发生在日本福岛的核灾难，两次均属七级，属于“灾难性事故”。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
放射性垃圾
福岛核电站的运营方东京电力公司在2011年的核灾后因为危机处理不力遭到严厉批评。该公司如今被指责继续掩盖核灾程度，未向公众和盘托出真相。在福岛省一个临时存储地，放满了装有放射性垃圾的塑料袋，这是六年前那场灾难的见证。运营商东京电力公司后来承认没有充分做好应对自然灾害的准备。 2012年7月，该公司被国有化，以避免破产的威胁。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
增加患癌症的风险？
医生在对幼儿进行甲状腺检查。核事故对人的健康的长期风险有多大？根据世界卫生组织的预测，受污染地区居民的患癌症风险只是略有增加。而一个国际医疗组织则预计，仅因为放射性物质泄漏到外部环境，就额外增加8万例癌症风险。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
清理仍在继续
据经营福岛核电站的日本东京电力公司估计，要彻底恢复核电站的安全，至少需要30至40年的时间。该公司的1200名员工以及协约公司的大约7000名工人每天都在清理着福岛核电站的废墟。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
核难后的灾害
在核事故地区，已经有数十万吨受到核辐射污染的水被储存在储水罐内。这些污水在经过处理后将被再次作为冷却之用。问题在于，每天厂区内都冒出地下水，与冷却的污水混合在一起。收集辐射污水的储水槽也不断出现问题：多数的储水槽是以钢板组成，经常发现裂缝。根据推测，辐射污水便是由此流入下水道后进入海中。2013年8月，人们得知已有300吨的辐射污水外泄，大量流入海中。这是自堆芯熔毁后最严重的事故。
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日本福岛“3·11”核难6年祭
吃一堑长一智？
“3·11”地震海啸引发的福岛核危机改变了世界许多国家对使用核电的态度。和德国一样，一些国家相继计划退出核电，但与此同时也有其他国家不为日本核灾难所动，坚持发展核电，其中包括美国、中国、英国等国家。今年的福岛核难纪念日到来前不久，日本民进党通过了准备向国会提交的《零核电基本法案》。
作者: 任琛