日本战败日 菅义伟向靖国神社供奉祭品

（德国之声中文网）据德新社报道，日本二战投降76周年之际，该国首相菅义伟向靖国神社供奉了祭品。他的三名内阁成员--环境大臣小泉进次郎、文部科学大臣萩生田光一、万国博览会担当大臣井上信治于8月15日当天参拜了靖国神社，那里供奉了包括二战甲级战犯在内的日本军人灵位。

此前，日本经济再生担当大臣西村康稔和防卫大臣岸信夫已于13日参拜靖国神社。日本高级官员参拜靖国神社的行为，引发了二战期间遭到日本侵略的中韩两国的强烈抗议。

日本防卫大臣岸信夫于13日参拜靖国神社

中国驻日本使馆发言人周日表示，靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和重要象征，至今仍供奉有14个对那场侵略战争负有严重罪责的甲级战犯；中方敦促日方"深刻汲取历史教训，切实正视和反省侵略历史，……同军国主义彻底划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会"。

周日，在东京武道馆举行的"全国战殁者追悼仪式"上，首相菅义伟发表致辞，强调日本永不重演"战争悲剧"的决心。但是日媒注意到，他沿用了前首相安倍晋三去年首次在"8·15"日本战败日致辞中使用的"积极和平主义"的提法，依然没有提及战争的"教训"和对邻国的加害责任。

安倍晋三本人在15日当天也参拜了靖国神社。日本媒体还指出，自安倍2012年第二次担任日本首相后，战败日发表的致辞中就已经不再出现有关加害责任的内容，这种做法已经基本成为"惯例"。

2013年12月，时任首相安倍晋三参拜靖国神社引发剧烈争议，从那时至今，日本在任首相便以供奉祭品取代现场参拜。

日本天皇德仁在15日出席上述纪念仪式也沿袭此前明仁天皇2015年的做法，在致辞中加入了"深刻反省"的表述。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东条英机 东条英机 ，1941年至1944年任日本首相，日本陆军大将。他被控对至少400万中国人被杀以及对战俘使用生化武器负有责任。1945年日本宣布投降后，东条英机试图开枪自杀未遂。1948年12月，承认罪行的东条英机被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 土肥原贤二 1912年开始，土肥原贤二开始其在北京长达数十年的间谍特务工作。他会讲一口流利的中文，而且还会许多其他方言。1932年，土肥原贤二和末代皇帝溥仪组建了一个在日本控制下的傀儡政权“满洲国”。1940年，他支持日军对美国珍珠港发动袭击。1948年被判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松井石根 松井石根对1937年南京大屠杀负有主要责任，导致一个星期内30万中国人被杀害。今天历史学家认为，大屠杀的决定来自日本皇室，但日本天皇从未被起诉。1948年，松井石根被法庭判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 木村兵太郎 1939年，木村兵太郎在中国东部率领日军对中共军队展开血腥扫荡。此外，木村兵太郎还建立了一个集中营，导致数以千计的关押者在集中营被杀害。1944年，他前往缅甸，担任驻缅日军最高指挥官。为修建泰国与缅甸之间长达415公里的“泰缅铁路”，强迫使用战俘。1948年木村兵太郎被处以绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 广田弘毅 直到1937年2月，广田弘毅任日本首相，之后出任外务大臣。因纵容南京大屠杀受到法庭指控。1948年被执行绞刑的战犯中，广田弘毅是唯一一个没有军职的政治人物。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 板垣征四郎 1931年9月18日，板垣征四郎策划炸毁南满铁路，并嫁祸中国军队。日本将此事作为向中国发动战争的借口，史称“九一八事变”。后来，板垣征四郎指挥日军在朝鲜、印尼和马来西亚作战，直到1945年在新加坡投降。因被控对侵华战争升级负有主要责任，1948年，板垣征四郎被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 武藤章 侵华战争爆发后，武藤章一直主张扩大侵华战争，并对许多暴行和南京大屠杀负有责任。远东国际军事法庭认定，武藤章对“折磨、杀害和饿死战俘负有责任。”

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松冈洋右 在松冈洋右（Matsuoka Yosuke）的领导下，日本退出国际联盟。因为一些成员国将日本视为侵华战争的发动者。1940年至1941年，松冈洋右任日本外务大臣，签定“日德意三国联盟”。在被判决之前，松冈洋右因结核病于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 永野修身 作为海军大将永野修身对日本偷袭珍珠港的战事中负有责任，他在1941年下令袭击珍珠港，击沉或重创12艘美军战舰，超过2400名美军士兵遇难。在东京设立的远东国际军事法庭对其提出控告前，永野修身因肺炎于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 白鸟敏夫 白鸟敏夫被认为是扩大日本侵华战争的“最有力宣传者”。他曾出任日本驻意大利大使，是德意日法西斯结盟的推动者。作为日本外务大臣的顾问，白鸟敏夫“公开和背后”传播其法西斯思想。最终，白鸟敏夫被法庭判处终身监禁，于1949年在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 平沼骐一郎 1939年1月至8月间，平沼骐一郎出任日本首相，并加深了日本同德国与意大利的关系。后来，平沼骐一郎被认为是日本裕仁天皇最亲密的顾问。他被法庭判处终身监禁，1952年因病被保释出狱，于同年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 小矶国昭 小矶国昭于1944年至1945年4月出任日本首相。战争期间曾在中国和朝鲜任要职。尽管法庭认为他没有直接参与日军侵华的暴行，但认定 “他有阻止这一切的可能”，因此被判处无期徒刑。1950年，小矶国昭因患肺癌在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 梅津美治郎 1939年至1945年，梅津美治郎前往中国东北，出任关东军司令。战争结束前，梅津美治郎曾反对日本的无条件投降。不过，1945年9月2日，天皇下令梅津美治郎签署无条件投降书。1949年，被判处无期徒刑的梅津美治郎因癌症在死于狱中。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东乡茂德 东乡茂德是一个德国专家。他会说德语，学习期间主修德语，妻子是个德国人。1937年，出任日本驻柏林大使。1941年和1945年，两次被委任为外务大臣。东乡茂德在第二次任期内呼吁东京政府投降，并承担政治责任。1950年，东乡茂德被判处20年监禁，与1950年在狱中去世。 作者: Hao Gui



根据日本学者今年6月公布的研究结果，美国解密文件显示，东条英机等7名日本战犯在1948年圣诞前夕被处死之后，他们的骨灰已经被美军小心谨慎地撒到了太平洋。

即使已无遗骸可寻，战犯家属和前首相安倍晋三等保守政客也会定期到东京的靖国神社祭拜。那里供奉着250万战死者和这些被处决的战犯，在日本神道教中被视为 "神圣的灵魂"。靖国神社里没有供奉任何遗体。

中国男星被曝曾参观靖国神社遭抵制

靖国神社对于日本保守派政客来说具有"神圣意义"，同时在中国政治语境中则具有极高的敏感性。

今年因热播电视剧《山河令》而走红的演员张哲瀚，就在日本战败日到来之前被网友曝光曾经到日本的乃木神社参加婚礼，还参观过靖国神社并拍照留影。8月13日，张哲瀚通过微博道歉，"为曾经无知的自己而羞愧，更要对之前不当行为深刻地道歉"。

随后人民日报等官方媒体也先后发声训诫，张哲瀚代言的各大品牌短短几个小时之内先后与之解约。8月15日，中国演出行业协会发表声明，对演员张哲瀚参观靖国神社的行为"进行道德申诉"，并且要求会员单位"对其进行从业抵制"。该协会还"郑重提醒广大演艺从业人员，务必加强学习，提高认识，在民族大义面前决不能有丝毫的含糊、动摇，历史不容忘却，底线不容松动。过线者，必受惩戒"。

（德新社、路透社等）

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