日本开启菅义伟时代：中日台三方关系如何变化？

（德国之声中文网）决定下一届日本首相大位的自民党总裁选举，在14日正式出炉。日本官房长官菅义伟在众人的欢呼声中，以377票大胜其他两位对手岸田文雄与石破茂。16日正式于国会接受首相职位后，菅义伟内阁往后一年将带领日本内政走出困境，最要紧的是摆脱新冠肺炎与经济不振的恶梦。

在菅义伟当选总裁后，中国外交部发言人汪文斌在9月14日的例行记者会上明言：「我们注意到日本自民党总裁的选举结果，对菅义伟先生当选新任总裁表示祝贺。」他并重申，中方愿同日本新一届党政领导人一道，在恪守「中日四个政治文件」的各项原则和精神下，深化抗击疫情和经济社会发展合作，推动中日关系持续改善发展。

与此同时，台湾总统蔡英文也以民进党主席身份发出声明表示祝贺，并祝福台日两国关系更见友好。对于菅义伟当选，两岸政府都释出了友好讯息。

中日两国的关系，原先在前首相安倍晋三上任初期，因为靖国神社参拜问题略有枝节。直到美中爆发贸易战后，2019年的G20大坂高峰会双方都释出友好善意，安倍也在年底访问北京，原先中国国家主席习近平预计在4月访问东京再表示善意，但因为新型冠状病毒缘故，访问就此拖延。

对于未来菅义伟执政后，习近平是否有可能访日？前早稻田现代中国研究所所长天儿慧对德国之声表示：「还是有可能访日的，但跟安倍时期的机率来看已经小了非常多」。



美日台三方合作



天儿慧直言，不论现在的日本与中国，当务之急是先看美国在11月的总统大选结果，看特朗普（台湾称川普）能否有机会连任而定。菅义伟称会延续安倍路线、美日安保是两国间的「基准」等，目前中日间看不到任何缓动迹象。

台湾师范大学政治学研究所、东亚学系教授范世平则说：「习近平访日可能性不高了」，原因在于日本在新型冠状病毒疫情发生后，普遍对中国大陆反感增加，在新政权急需民意支持，甚至可能解散国会的当下，不会有安排习近平访日的急迫性。

根据韩国大报《东亚日报》等转述，习近平2020年访问首站极可能就是韩国。范世平则认为，因为美中对立持续尖锐，当今反而是美日关系最重要的时期，韩国虽然想抢第一，但日本已经抽身，中方想要透过访日打开近日被美欧制肘的外交困境，恐怕相当困难。美日台三方强化彼此合作应是未来几年主轴。

菅义伟过去也被普遍评价为是「外交不拿手」，中国官方小媒环球时报也形容菅义伟只是看守内阁。

不过天儿慧则给出不同见解，他认为：「将上任的日本驻中国大使垂秀夫，就跟菅义伟私交非常好的样子，有点像是安倍--横井（驻中国大使横井裕）的连线」，菅内阁的对中国的情报掌握不会因此出现减弱。





菅义伟执行怎样的对华政策将体现他的执政能力

安倍晋三成活棋



而其中，卸任总理的安倍晋三可望扮演另一种方向的「外交活棋」。

范世平分析，安倍晋三拥有相当好的个人形象，在卸任后虽然回归众议员身份，但是在未来的各国横向联系中，安倍晋三会扮演辅佐的角色。

在美中关系交恶以来，美国也在南海事务上加大角色，希望能跟日本、印度、东盟国家等组建「亚洲小北约」类似组织，这个构想先前才被中国外交部副部长罗照辉严词批判，并表示美国勿在南海搞「反华小圈子」。

范世平则认为，安倍晋三与特朗普（川普）、俄罗斯总统普丁，甚至其他欧洲国家等元首都有私交。7年8个月下来在大国间的发言也愈被重视，将来卸任后，如果能投身在相关组织都是不无可能，范世平甚至预估「搞不好就任亚洲小北约秘书长也是都有可能的」。

天儿慧则分析，中国确实在香港、台湾以及南海议题上受到很多大国严厉指责，更重要的党内可能在路线上也爆发争议。菅义伟身为长年辅佐安倍的「贤内助」，只要顺着安倍时期打下的基础走，都不会有太多问题。真正的「菅义伟式外交」，可能要等到明年总裁卸任，他本人有意愿连任时才能看出。



围堵中方间找平衡



很显然，在目前全世界，包括美、欧、印度、澳等因为新型冠状病毒咎责与人权压迫持续等问题与中国交恶，未来甚至冲突会尖锐化。天儿慧则认为，日本比较不会落入「选边站」的困扰，会持续保持大国间的平衡拿捏。

天儿慧说：「基本上，新型冠状病毒的克服还是要靠日中双方一起合作。更重要的愿因是延期到明年的东京奥运如果顺利举办，中国的参加与否也很重要」，因此不至于会太往哪边走，影响中日关系架构。

不过天儿慧也补充，日本跟欧美各国当然都是有能力自己研发疫苗。不过世界各国要彻底解决新型冠状病毒，还是需要中国开诚布公，两边寻求解决之道，这也是考验菅义伟执政能力的重要时刻。

而转到对台湾的关系，过去众议员时期曾来过台湾的菅义伟，未来预计会保持既有亲台路线。日前台湾前总统李登辉过世时，菅义伟也前往东京都内的台北经济文化办事处（等同大使馆）鞠躬致意。

不过台日间较受到争议的福岛周边五县市食品开放进口议题，范世平分析，可能要等2021年台湾允许美国牛肉与猪肉进口后才会处理。对于台日两边来说，这议题目前都不急迫。身为中国的邻邦，日本长年深知中国习性，新首相就任之馀，如何在美国11月总统大选完后持续在美中间拿捏，深深考量菅义伟的老经验政治艺术。



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