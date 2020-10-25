日本促进绿色增长 将禁售燃油汽车

(德国之声中文网) 日本计划大约15年后停止销售传统燃油汽车，从在2030年代中期开始，只销售混合动力汽车和电动汽车。日本政府本周五（12月25日）公布了一项“绿色增长战略”，日本首相菅义伟提出到2050年将净碳排放降至零的目标。为了推进电动汽车的普及，政府希望到2030年，电动车电池成本价格降低一半以上，并且促进水力发电。

日本希望用税收减免和政府补助等方式促进环保转型。按照“绿色增长”的计划，到2030年日本每年投资7000亿欧元，到2050年每年投资约1.5万亿欧元推动绿色增长。今年10月，刚刚上台一个月的菅义伟发出承诺，到2050年将日本温室气体净排放降至零。他还计划扩大可再生能源、碳回收和数字化转型。

日本是全球第五大二氧化碳排放国。其他几个主要的二氧化碳排放国已经设定了碳中和期限，欧盟的目标是2050年实现碳中和。中国国家主席习近平今年9月在联合国第75届大会对碳排放做出承诺，中国决定“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。

文木 / 洪沙（路透社等）

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