 日本促进绿色增长 将禁售燃油汽车 | 经济纵横 | DW | 27.12.2020

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经济纵横

日本促进绿色增长 将禁售燃油汽车

日本要在2050年前实现碳中和。为了实现这个目标，减少二氧化碳排放，日本将在未来十几年内淘汰传统燃油汽车，只销售混合动力汽车和电动汽车。

Grünes Auto - Japaner erspart sich Klimaanlage durch Grasdach

日本计划大力发展环保型汽车

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中国是世界上最大的二氧化碳排放国。中国国家主席习近平这次在联合国第75届大会首次对碳排放做出承诺，与美国总统特朗普退出《巴黎协定》，以及质疑气候变迁形成强烈对比。

周五，美国总统特朗普决定推迟作出是否启动进口汽车惩罚性关税的决定。此项关税一旦实施，必将对德国和日本的汽车工业造成重大冲击。

 (德国之声中文网) 日本计划大约15年后停止销售传统燃油汽车，从在2030年代中期开始，只销售混合动力汽车和电动汽车。日本政府本周五（12月25日）公布了一项“绿色增长战略”，日本首相菅义伟提出到2050年将净碳排放降至零的目标。为了推进电动汽车的普及，政府希望到2030年，电动车电池成本价格降低一半以上，并且促进水力发电。

日本希望用税收减免和政府补助等方式促进环保转型。按照“绿色增长”的计划，到2030年日本每年投资7000亿欧元，到2050年每年投资约1.5万亿欧元推动绿色增长。今年10月，刚刚上台一个月的菅义伟发出承诺，到2050年将日本温室气体净排放降至零。他还计划扩大可再生能源、碳回收和数字化转型。 

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东京车展 微型电动车成焦点

日本是全球第五大二氧化碳排放国。其他几个主要的二氧化碳排放国已经设定了碳中和期限，欧盟的目标是2050年实现碳中和。中国国家主席习近平今年9月在联合国第75届大会对碳排放做出承诺，中国决定“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。

文木 / 洪沙（路透社等）

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