 日增万例 台湾如何与病毒「共存」？ | 科技环境 | DW | 30.04.2022

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科技环境

日增万例 台湾如何与病毒「共存」？

确诊人数屡创新高，但台湾除了延长配戴口罩的规定之外，并没有实施更严格的限制政策。从清零到试着与病毒共存，台湾是如何应对的？

Taiwan | Menschen mit Schutzmasken zum Schutz vor Covid-19 in Taipeh

台湾仍规定人们外出必须配戴口罩

（德国之声中文网）近两周，奥密克戎（Omicron）变异株令台湾新冠确诊人数飙升，台湾疫情指挥中心周六（4月30日）公布新增15149例确诊病例，分别为15033例本土个案及116例境外移入，其中有7282例男性、7745例女性。另确诊个案中新增3例死亡、18例中重症。

由于确诊人数过多，疫情指挥官陈时中已于本周一（4月25日）宣布停止公布确诊者足迹，又进一步在周三宣布取消透过扫码纪录个人出入场所的「简讯实联制」。在防疫措施方面，除了延长配戴口罩的规定至5月31日之外，并没有实施更严格的限制政策，餐厅和学校仍保持开放，活动表演正常举办。

从清零到共存的「过渡阶段」

陈时中本月初在立法院会议上，被问及台湾是否正处于从清零到共存的「过渡阶段」时，他表示：「是的，可以这么说。」他也指出：「现在清零已不可能，未来在形式上一步一步走，必然会与病毒共存，这段时间要努力控制疫情，希望不要突然暴发指数型成长，否则对社会造成太大的压力。」根据台湾卫福部的预估，按照目前的传染趋势，推测5月5日单日确诊范围将会落在1万9258例至3万7852例之间。

快筛一剂难求

受奥密克戎变种影响，大部分确诊者仅为轻症或无症状，但快速增长的确诊数字仍引起台湾民众的恐惧心理。药局贩售的快筛试剂供不应求，人们抱怨政府过了两年仍然对疫情爆发准备不足。

为了因应庞大的快筛需求，台湾食药署周五核准了一款由韩国制造的唾液快筛，预计将进口3000万剂。陈时中表示，近日等待采检的民众使得各医院急诊室爆满，等到快筛试剂供应稳定之后，应该很快会要求快筛阳性者才能到医院接受核酸检测。

Weltspiegel 08.06.2021 | Corona | Taiwan Neu-Taipeh | Medizinisches Personal

医院的PCR筛检站

年轻人接种率上升 辉瑞儿童疫苗5月到货

自2020年以来，台湾共有865例与新冠肺炎有关的死亡病例。其中，2022年的12例本土死亡病例中，有7人只打1剂或完全没打疫苗。根据疫情指挥中心数据，截至4月30日，台湾新冠疫苗第1剂涵盖率84.82%、第2剂80.08%、第3剂59.58%。疫情升温使年轻人接种率快速攀升，但75岁以上老年人第1剂接种率仅78.8%，为全年龄层最低。

Taiwan Covid-19

台湾老年人口的新冠疫苗接种率仍有待提高

自5月2日起，儿童也可接种新冠疫苗，目前台湾允许6到11岁儿童接种0.25ml 的莫德纳疫苗。另外，辉瑞BNT儿童疫苗的采购案也已经完成签约，预计会在5月中旬到货。

两岸的清零与共存之争

对于台湾的防疫路线，中国国台办发言人马晓光4月27日回覆媒体对于「大陆采取『动态清零』，台湾则选择『与病毒共存』，导致确诊数飙升」的看法。他指出，从事实看来，动态清零的防疫总方针「可以统筹疫情防控和经济社会发展，可以实现精准防控、可以最有效保护人民的生命安全和身体健康。」

马晓光补充，关于「民进党当局所谓的『新防疫模式』，参照当前全球新冠平均死亡率，大家可以算一下，将会有多少人失去生命。这是两岸同胞都不愿意看到的。」陈时中对于马晓光此番说法则表示，中国防疫数字很漂亮，不得不佩服，但未来可能饿死比病死多。每个国家有自己好与不好的地方，「我们见贤思齐，见不贤就不要齐」。

（综合报导）

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