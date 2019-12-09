无视人权破坏 大众坚持在新疆扩产

尽管有报道称新疆维吾尔人的人权受到侵犯，但是德国大众汽车公司表示不会放弃设在新疆首府乌鲁木齐的工厂。
（德国之声中文网）下萨克森州政府在回答绿党的提问时表示，"鉴于中国西部地区的经济继续增长，未来几年大众将继续在乌鲁木齐生产。"
据称，除了今年已经在乌鲁木齐生产的大众桑塔纳汽车外，大众还将在新疆生产大众越野型汽车。位于乌鲁木齐的大众制造厂可年产汽车5万辆，生产能力得到充分利用。
与上汽合资经营的大众汽车公司表示，工厂内没有破坏人权的迹象。该工厂有员工650人，少数民族占四分之一，与乌鲁木齐市的少数民族占比相当。
11月底，国际调查记者同盟（ICIJ）公布了一批关于当局指示系统迫害和大规模拘捕维吾尔人的相关文件。下萨克森州议会中的绿党代表要求州政府澄清大众工厂的情况。
下萨克森州州长威尔（Stephan Weil）和经济部长阿尔特胡斯曼（Bernd Althusmann ）是大众监事会中的州政府代表。在回答绿党的质问时，州政府表示监事会成员必须履行保密义务。
李京慧/达扬 （德新社）
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