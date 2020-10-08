 无知还是虚伪？特朗普和他的“上帝所赐”神药 | 科技环境 | DW | 10.10.2020

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科技环境

无知还是虚伪？特朗普和他的“上帝所赐”神药

特朗普称给他使用的抗体药物是“上帝的奇迹”。反对人工流产的人是否知道，给特朗普的药是需要人类胚胎细胞制造呢？

USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

（德国之声中文网）美国总统特朗普的健康状况恶化时，他的医生给了使用了由冠状病毒抗体组成的急救药物。令全世界都为之惊讶的是：这种疗法出奇地快速发挥了作用，仅用了几天的时间，这位美国总统便得以重返白宫。特朗普称给他使用的急救药物是“上帝的祝福”。治疗的成功是“上帝所赐的奇迹”。

由美国生物制药公司再生元（Regeneron）生产的药品名为REGN-COV2。 前不久再生元制药公司向美国食品药品管理局FDA为该实验抗体紧急申请批准。

测试的抗体是两种单克隆抗体REGN10933和REGN10987的组合。据说名为REGN-COV2实验药物可通过合成产生的中和抗体引起被动免疫。在该过程中还使用了源自人类胚胎组织的细胞系。

USA | Coronavirus | Donald Trump im Walter-Redd Militärkrankenhaus | PK Sean Conley (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

特朗普在沃尔特·里德军队医院接受了抗体"鸡尾酒疗法"的治疗

特朗普知道“奇迹疗法”的起源吗？

从政治角度看，这听起来极其虚伪，因为极力反对堕胎的特朗普及其政府恰恰严格限制该疗法的研究。

2019年，国家卫生局的资助金在特朗普的指示下被削减。他们使用流产胎儿的组织进行的研究原本旨在治疗艾滋病毒和癌症。美国卫生部还专门设立了一个包括很多反对堕胎者在内的新的委员会，他们已经拒绝了14项研究计划中的13项研究。

USA Trump stärkt Abtreibungsgegner mit erstem Auftritt bei Kundgebung (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

特朗普反对使用流产胎儿的组织进行研究的措施受到反堕胎者的广泛支持

直到2020年1月，特朗普才在华盛顿反堕胎主义者集会上亮相。他在集会上发表讲话说“未出生的孩子在白宫还从没有过更强大的护卫者”。”每个孩子都是“上帝馈赠的神圣和宝贵的礼物”。

没有人类胚胎组织行不通

REGN-COV2抗体药物不是在人体细胞，而是在仓鼠卵巢中所谓的CHO细胞中产生的。

然而，为了测试抗体的有效性，在实验室测试中使用了流产组织的细胞培养物，这些培养物源自1970年代在荷兰进行的一次人工流产胎儿的肾脏组织。

USA Corona-Pandemie | Regeneron Pharmaceuticals (Regeneron/AP Photo/picture-alliance)

美国再生元制药公司对源自流产组织细胞培养物中抗体的有效性进行了试验

从那以来，世界各地的实验室就一直在让这些技术名称为HEK 293T的细胞进行裂变。美国再生元制药公司也利用这些HEK 293T细胞生成所谓的病毒假颗粒，也就是类似病毒样结构，包含致命冠状病毒的刺突蛋白。这是他们找出抗体如何有效攻击相应病毒的唯一方法。

看法问题还是“替代事实”？

无知还是虚伪-关于抗体药物的激烈辩论不仅在美国引起了人们对一个医学研究重要领域的关注。在该领域研究疫苗的过程中，经常使用来自流产组织的细胞。

再生元制药公司也不否认这一点。但是由于HEK 293T细胞是很久以前获得的，现在在实验室培植，因此不能称其为“人类”细胞。再生元发言人亚历山德拉·鲍伊（Alexandra Bowie）说：“这要看你如何理解。” “如今可以使用的293T细胞系不被认为是胎儿组织，我们也没有使用过任何胎儿组织。”

观看视频 01:47

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