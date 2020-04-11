无师自通！杀人犯在狱中破解历史性数学难题

（德国之声中文网）要是好莱坞想出了这个故事，人们便会说，"嗨，不可信。俗套。全属夸张。"然而，众所周知，最好的故事来自生活。

在很长时间里，对美国人克里斯托弗·海文斯（Christopher Havens）来说，生活可谓命途多舛。因谋杀罪，现年40岁的他已在西雅图附近的一所监狱里服刑9年。当年，他走上歧路，辍学，生计无着，成为瘾君子，终至杀人，获刑25年。

殊料，入狱后，生活大变，原因是，他突然有一天发现自己对数学情有独钟。由是，他潜心自学高等数学，竟然成功。须知，身为狱犯，此非易事，因为，看守们惯常扣压他所订的数学教科书。直到声明也愿给其他狱犯开数学课，海文斯方始得到那些专业书籍。

过了一段时间，高等数学的基础知识已不能满足海文斯的胃口。于是，他向一家数学出版社发出一封手写的短信，请求给他寄若干期《数学年鉴》（Annals of Mathematics）--一份权威的数学专业刊物。

他在信中写道，数字已成为他的"使命"，他决定，利用系狱时间"改善自己"，但苦于身边没有能与之讨论复杂数学议题的人。著名的"数学科学出版社"（Mathematica Science Publisher）的一名编辑将信寄给了合伙人玛尔塔·切鲁蒂（Marta Cerruti）。后者又把信转给了父亲--都灵大学数学教授翁贝托·切鲁蒂（Umberto Cerruti）。

只是为了女儿，多少有些狐疑的教授真的给西雅图的那位狱卒回了信，并先给他出了一道题，以测验他的真才实学。玛尔塔在为门户网站"会话"（The Conversation）撰写的关于这个奇特故事的文章中有这样的叙述。

接到意大利教授的回信后，只配备纸和笔的海文斯便啃咬起这一出自数论的难题--所谓的连分数。古希腊数学家欧几里德曾潜心钻研过此类数学难题。

过了一段时间，都灵教授收到回邮。里面是长达120厘米的一张纸，写满了公式。切鲁蒂将它输入电脑，看看那位狱卒给自己所寄之物是否确有意义。还真是：海文斯正确解出了那个古老的算题。

此后，切鲁蒂教授帮助海文斯科学陈述该证明，并在数月后以两人的名义将该证明发表在了数理研究期刊"Journal Research in Number Theory"上。

至此，事情已然美满。不过，狱犯海文斯不仅攻破了数学上的一个古老猜想，而且，在他的这种激情的鼓舞下，一群犯人也着迷起这个数字世界。此间，狱中竟出现了一个数迷圈。

每年，海文斯都会与14名监狱同窗一起庆祝3月14日，取义于那个π-日：π3.14。

在最严格安全措施下，那位都灵教授也得以参加一次这样的庆祝活动。另一名狱卒也给切鲁蒂留下了深刻印象。根据教授后来在《数学地平线》期刊上发表了一篇题为"栅栏后面的π日--狱中做算术"的文章，该狱卒一口气背出了π后的461位数。

海文斯计划在剩下的16年服刑期里继续专研数学。根据玛尔塔·切鲁蒂在门户网站上发表的文章里所记述了她和海文斯的交谈，海文斯诚恳表示，科学是他向社会偿还旧账的一条通道，出狱后，他愿正式就读数学专业。

也许，到那时，他的这一不同寻常的故事也会被好莱坞拍成电影。毕竟，众所周知，最好的故事是生活叙述的。