新疆「再教育營」合法化　美國會倡制裁施壓

(德國之聲中文網) 中國新疆人大常委员会在10月9日公布，通過修改《新疆维吾尔自治区去极端化条例》以及在該區實施的《反恐法》辦法。對於外界關注的「再教育營」，條例加入不少細節，並稱其為「職業技能教育培訓中心」。

新條例訂明，縣級以上政府有權設立「職業技能教育培訓中心」等教育轉化機構和管理部門，目的是要對受极端主义影响人员进行「教育转化」。這些教育轉化機構須教授國家通用語言文字（即普通話及簡體中文）、法律法規、职业技能、思想道德、心理健康、先进文化、科学知识、宗教正信引导等，藉此進行「去極端化思想教育、心理矫治和行为矫正」，令其回歸家庭及社會。

條例指，有關部門和機構要把教育轉化工作制度化，推動「安全管理、教育教学、就业帮扶、回归社会、回归家庭和指导监督」等工作。而在法律責任方面，公安亦可對犯案情節較輕者予以「批評教育及法治教育」。完成教育培訓的人士，機構要上報自治區有關部門審核認定。

《去極端化條例》於2017年訂立，當中羅列了一系列禁忌，包括授權政府監控和攔截民眾通訊，甚至穿蒙面戴罩袍也被定義為「極端化表現」，會被禁止踏入公共場所或乘坐公共交通工具。聯合國早前有報告指，新疆有多達100萬人被關進營中。

美國會倡制裁施壓中國

而在新疆頒布新條例後翌日(10/10)，美國國會負責監察中國狀況的委員會發表年度報告，要求總統特朗普向中國施壓馬上關閉「再教育營」。

共和及民主兩黨議員聯合提出法案，引用《馬格尼茨基法》(Magnitsky Act) 對新疆黨委書記陳全國等涉事官員實施制裁，禁止他們入境美國及凍結在美資產。其他制裁建議還包括﹕禁止向新疆情報人員出售美製產品和服務，禁止中國政府採購美製監控設備。

美國國會也要求國務院設立資料庫讓美國公民上報失蹤親人資訊，以及加快審批受影響少數民族的庇護申請。年度報告批評中國國家主席習近平2012年掌權後，中國人權狀況不斷惡化，認為中共正嘗試重新定義基本人權。

歐盟上週也發表報告，嚴重關切新疆侵犯人權的狀況，並呼籲成員國認真審視相關的庇護請求。人權監察資深研究員王松蓮表示擔憂﹕「在缺乏程序正義之下，新疆政治教育營仍舊是濫權和獨裁的，而且沒有任何全國性或地區法律可以改變它。」

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李芊/夏立民 (美聯社、法新社等)