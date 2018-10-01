 新疆「再教育營」合法化　美國會倡制裁施壓 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

新疆「再教育營」合法化　美國會倡制裁施壓

關於新疆「再教育營」的消息不絕於耳，中國當局修改法例正式把它合法化，官方不單只為它正名，並披露「教育轉化」工作的更多細節。

China Uiguren in Xinjiang (picture-alliance/epa/H. H. Young)

中国修改新疆去极端化条例，表示要「决战泛清真化」，力图从日常生活中抹去伊斯兰的色彩。

(德國之聲中文網) 中國新疆人大常委员会在10月9日公布，通過修改《新疆维吾尔自治区去极端化条例》以及在該區實施的《反恐法》辦法。對於外界關注的「再教育營」，條例加入不少細節，並稱其為「職業技能教育培訓中心」。

新條例訂明，縣級以上政府有權設立「職業技能教育培訓中心」等教育轉化機構和管理部門，目的是要對受极端主义影响人员进行「教育转化」。這些教育轉化機構須教授國家通用語言文字（即普通話及簡體中文）、法律法規、职业技能、思想道德、心理健康、先进文化、科学知识、宗教正信引导等，藉此進行「去極端化思想教育、心理矫治和行为矫正」，令其回歸家庭及社會。

條例指，有關部門和機構要把教育轉化工作制度化，推動「安全管理、教育教学、就业帮扶、回归社会、回归家庭和指导监督」等工作。而在法律責任方面，公安亦可對犯案情節較輕者予以「批評教育及法治教育」。完成教育培訓的人士，機構要上報自治區有關部門審核認定。

《去極端化條例》於2017年訂立，當中羅列了一系列禁忌，包括授權政府監控和攔截民眾通訊，甚至穿蒙面戴罩袍也被定義為「極端化表現」，會被禁止踏入公共場所或乘坐公共交通工具。聯合國早前有報告指，新疆有多達100萬人被關進營中。

China Uiguren in Xinjiang (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

中国以维稳为名严密监控新疆。铺天盖地的高压统治下，先是有百万维族人被联合国称关押在「再教育营」中，后又传出为了避嫌将其中30万人分送至各省。

DW.COM

联合国表示新疆有百万人被关进「再教育营」。现在传出，中国政府有可能将其中数十万人转送至其他各省，以避免内幕曝光。 (03.10.2018)

中国外长王毅被问到新疆问题时，他并未直接回应外界对于「再教育营」的虚实和批评，只说所採取的行动是「中国政府为老百姓做的好事情」。 (01.10.2018)

一些妻子儿女在中国新疆被拘押的巴基斯坦商人组团赴北京，试图游说该国驻华大使馆为他们声张权益，并希望巴基斯坦新一届政府能向中国施压，促成他们的家人获释。 (26.09.2018)

面对国际关切中国维吾尔族穆斯林的人权，中共中央政治局委员郭声琨近日在新疆调查研究时强调，要进一步增强各族「获得感、幸福感、安全感」。 (21.09.2018)

美國會倡制裁施壓中國

而在新疆頒布新條例後翌日(10/10)，美國國會負責監察中國狀況的委員會發表年度報告，要求總統特朗普向中國施壓馬上關閉「再教育營」。

共和及民主兩黨議員聯合提出法案，引用《馬格尼茨基法》(Magnitsky Act) 對新疆黨委書記陳全國等涉事官員實施制裁，禁止他們入境美國及凍結在美資產。其他制裁建議還包括﹕禁止向新疆情報人員出售美製產品和服務，禁止中國政府採購美製監控設備。

美國國會也要求國務院設立資料庫讓美國公民上報失蹤親人資訊，以及加快審批受影響少數民族的庇護申請。年度報告批評中國國家主席習近平2012年掌權後，中國人權狀況不斷惡化，認為中共正嘗試重新定義基本人權。

歐盟上週也發表報告，嚴重關切新疆侵犯人權的狀況，並呼籲成員國認真審視相關的庇護請求。人權監察資深研究員王松蓮表示擔憂﹕「在缺乏程序正義之下，新疆政治教育營仍舊是濫權和獨裁的，而且沒有任何全國性或地區法律可以改變它。」

观看视频 03:07
直播
03:07 分钟

“他们让我唱歌 唱没有共产党就没有新中国”

李芊/夏立民 (美聯社、法新社等)

外部链接

新疆维吾尔自治区去极端化条例

相关音频视频

“他们让我唱歌 唱没有共产党就没有新中国”  

相关内容

Peking PK Wang Yi Außeniminister China

王毅：新疆两千万民众贊成政府做法 01.10.2018

中国外长王毅被问到新疆问题时，他并未直接回应外界对于「再教育营」的虚实和批评，只说所採取的行动是「中国政府为老百姓做的好事情」。

China Unruhen in Xinjiang

维族人指控中国强制安置孩童 21.09.2018

面对国际关切中国维吾尔族穆斯林的人权，中共中央政治局委员郭声琨近日在新疆调查研究时强调，要进一步增强各族「获得感、幸福感、安全感」。

China Sicherheitsdienste patroullieren in Uighur-Bazaar in Xinjiang

新疆频传人权侵害 联合国促中国放人 31.08.2018

联合国人权小组指出，北京在新疆的维稳做法侵害基本人权，是以反恐之名打压少数民族，希望中国释放不当关押于「再教育营」的维族人。

广告

媒体看中国

China Mike Pompeo (Reuters/D. Suzuki)

德语媒体：谁捅了中国的马蜂窝？

美国副总统彭斯上周措辞强烈的讲话，显然令中美关系变得更加紧张。孟宏伟事件令国际刑警组织蒙羞。这些都是德语媒体关注的话题。 