新核时代：中美可能签订军控协议吗？

沙利文本周进行了美国国家安全顾问八年来对中国的首次访问。中国不是任何双边核军控协议的签署国，而且正在大幅增加其核武器库存，它有可能和美国进行军控谈判吗？

（德国之声中文网）本周，美国国家安全顾问沙利文访问北京。8月27日和28日，沙利文与中国主管外交事务的最高级别官员王毅以及其他官员举行了会谈。8月29日下午，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见沙利文。

根据新华社发布的消息，习近平在会晤中表示，中美作为两个大国，“应该对历史、对人民、对世界负责，成为世界和平的稳定源和共同发展的推进器”。

在与习近平会晤之前的8月29日上午，沙利文与中国中央军委副主席张又侠在北京八一大楼举行了会谈。双方重申了常规军事交流的重要性，讨论了改善包括高级指挥官在内的两国军队的沟通安排。

白宫在一份声明中表示，美国国家安全顾问自2016年以来对中国的首次访问，是“维护沟通渠道以负责任地管理两国关系”的持续努力的一部分。

随着美国和中国在南海及台湾问题方面紧张局势持续升级，避免可能导致公开冲突的误判已成为两国的共同优先事项。

“新核时代”

然而，中国在过去十年中成功升级了常规军事能力之后，华盛顿对中国核武器系统的快速扩展以及北京与俄罗斯和朝鲜核武库潜在合作的担忧日益增加。

美国国防部前助理部长、负责空间政策的纳朗（Vipin Narang）在8月份对战略与国际研究中心（CSIS）表示，美国总统拜登“最近发布了更新的核武器使用指南，以应对多个拥有核武器的对手”，特别是中国核武库的“规模和多样性”。

纳朗对这家位于华盛顿的智库表示，“我们现在发现自己进入了一个全新的核时代”，这一时代是由“不愿意进行军控或风险降低努力的修正主义核挑战者”推动的。

“这些挑战者的行动迫使我们转向更具竞争性的方式。”纳朗强调，中国核力量的增长是“新核时代”的“显著特征”。

根据美国军控协会的说法，截至2024年，美国“正在更换或现代化其战略核力量的几乎每一个组成部分”。

《纽约时报》上周报道，拜登在3月份批准了一项“高度机密的核战略计划”，该计划专注于建立对中国核扩张以及中国与俄罗斯和朝鲜可能的战略合作的威慑力。

纳朗谈到中国、俄罗斯和朝鲜时表示：“它们之间日益增长的合作和勾结的证据是前所未有的，这迫使我们以新的、审慎的方式思考诸如升级动态和威慑机会主义侵略等挑战。”

“最低威慑力”？

根据2023年美国国防部的一份报告，中国目前拥有超过500枚可操作的核弹头，预计这一数字将在2030年前翻倍，到2035年将达到大约1500枚。

总体而言，美国和俄罗斯分别拥有超过5500枚核弹头，但大多数都已退役或等待拆除。

2021年，非政府研究人员揭示，中国在其西北部建造了大约250个导弹发射井。纳朗在8月份对战略与国际研究中心表示，五角大楼目前评估这些发射井可能已经完工，并正在装载导弹。

中国于1964年首次进行了核试验，几十年来，它一直保持着适度的核库存，作为“不首先使用核武器”政策下的“最低威慑力”。

尽管这一原则尚未正式改变，但自2012年习近平成为领导人以来，中国加快了其核武库的现代化进程。

美国官员担心，这将使中国能够实施“任何可能的核武器使用战略”，正如美国战略司令部前司令理查德（Charles Richard）在2021年所说的那样，他将中国核力量的增长和现代化描述为“令人惊讶的……战略突破”。

同年，美国国务卿布林肯表示，北京已“明显偏离了几十年来基于最低限度威慑的核战略”。

2023年五角大楼的报告指出，“与十年前解放军的核现代化努力相比，目前的努力在规模和复杂性上远远超过了之前的尝试”。

已重返学术界的前五角大楼官员纳朗对战略与国际研究中心表示，尽管中国尚未成为并驾齐驱的核对手，但“其核武库规模和多样性的增长——伴随着从地区部署到警戒发射的姿态变化——使其有可能很快成为一个核对手”。

8月27日，沙利文与王毅举行会谈 图像来源: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

中美军控谈判？

几十年来，美国的核战略一直集中在现代化和更换旧的武器系统，同时减少核弹头的总数，而不是扩展其武库。

俄美之间唯一剩下的军控条约《新削减战略武器条约》（New START）将于2026年到期。

自莫斯科在2022年发起乌克兰战争以来，一直没有就可能的替代条约进行新的谈判。于2011年生效的该条约要求核导弹数量减半，同时将战略部署的弹头数量限制在1550枚。

拜登政府的官方说法是，它仍然支持通过军控协议来防止核扩散。

美国国家安全委员会负责军备控制、裁军和防扩散事务的高级主任瓦迪（Pranay Vaddi）在6月份告诉美国军控协会，拜登政府已经“调整了我们的战略，以应对更加复杂和恶化的安全环境，但我们绝不会放弃我们的原则”。

然而，瓦迪补充说，如果“对手武库的发展轨迹没有发生变化”，美国可能需要在未来几年内“增加当前的部署数量”。

中国不是任何双边核军控协议的签署国。

2023年6月，美国国家安全顾问沙利文表示，拜登政府将寻求与中国就军控问题展开讨论。同年11月，美国国务院负责军备控制的助理国务卿斯图尔特（Mallory Stewart）和中国外交部军控司司长孙晓波在华盛顿进行了有关军控的“初步讨论”。

斯图尔特告诉美国军控协会，这次会谈让美方对中国“不首先使用核武器”政策产生了很多疑问，她表示，表面上看，这与中国发展“预警发射能力”不一致。

尽管斯图尔特表示，此次会谈是“建设性的一步”，但由于当前环境下存在“信任赤字”，中美之间距离达成具有法律约束力的风险防范仍有很长的路要走。

德国马歇尔基金会印太计划主任葛来仪（Bonnie Glaser）告诉德国之声，“中国从未公开或私下透露其核武库的规模和能力”。

她说：“既然中国正在对其武库进行现代化改造，并大幅增加其核武器库存，大多数观察家认为，至少在完成计划的升级之前，中国不会同意与美国就核武器进行谈判。”

沙利文在北京进行的几场会谈之后，路透社援引一位不愿透露姓名的政府官员的话说，就核武器展开对话的“机会有限”，任何进展都会“断断续续”地进行。

“他们已表示出某种愿意在军控的边缘进行探索，但在后续行动方面并不是很积极主动。”这位官员说。

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