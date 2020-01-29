新型冠状病毒疫苗研发——与时间赛跑

（德国之声中文网）对付新型冠状病毒（nCoV）的关键一步已经跨出：病毒病研究所一名负责人对新华社说，疾病控制与预防中心医学家们已分离出这一病毒，并分析了该病毒的基因序列信息。在人类历史上还从未这么快地就发现一种新型病毒是从尚未确定的动物跳传至人、对该病毒完全解码、细胞繁殖、以科技出版物形式将所获得的认知分享全球。

研发疫苗

中国专家们已开始研发疫苗。在美国、澳大利亚和其它国家，医学家们亦在研发一种疫苗：在美国，以国家过敏症和感染病研究所（NIAID）负责人福西（Anthony S. Fauci）为首，一个新组建的疫苗研究小组成员举行会商，协调下一步战略。

福西在美国医学联合会专业杂志上撰文指出，研发出来的对付萨斯（SARS，严重急性呼吸综合征） 和 MERS（中东呼吸综合征）这另外两种危险冠状病毒的疫苗或许可构成研发应对新型冠状病毒疫苗的一个良好基础。

科学家们运用俗称的"平台-方法"，将冠状病毒的组成部分植入一种不致命的感冒病毒，激起免疫反应。

以此方法，2003年，匹茨堡大学分子医学家甘博托（Andrea Gambotto）为首的一个研究团队研发出3种各不相同的疫苗病毒。它们分别基于不同的蛋白质。这一快速研发之所以可能，是因为SARS病毒的完整基因序列得以在创纪录的时间里被解码。

然而，2003年SARS疫苗的研发未能超越动物模型。根本原因：医学家们在猕猴身上成功接种后不久，SARS瘟疫已经消解。

不明危险：病毒变异能力

不过，有一种因素使应付冠状病毒疫苗的研发十分困难：病毒变异能力极强。在SARS那里也是这种情况。医学家们担心，接种纤突蛋白（Spike-Protein）疫苗甚至还会加快某些病毒变种的进入。

尽管这样，福西教授仍视纤突蛋白和核蛋白（Nukleokapsid-Protein）是继续研发新型冠状病毒疫苗的一个可能的基础。若干疫苗生产商亦已启动，比如，生产MERS疫苗的马里兰州医药公司Novavax。

此间，以昆士兰大学教授查普尔（Keith Chappell）为首的澳大利亚科学家们亦已投入研发。他们和其他医学专家组成流行病防范创新联盟（CEPI），研发一种借助俗称的"分子钳"的新型疫苗。这种疫苗的构想是，让前期病毒显得像是已然成熟、稳定的病毒，促使人体免疫系统在其融入细胞之前便对之发起攻击。

查普尔教授对路透社表示，它和美国医学同行们所做的研发完全一样，也是一种"平台方法"。他指出，该方法--不过还只是在实验室内--已在对付如埃博拉、MERS 或 SARS等其它危险的病毒上显示有效。

就像在SARS那里一样，现在，最大的挑战又在于是否能尽快研发出疫苗。福西为首的美国研究团队希望，在3个月内就研发出能用于人体试验的疫苗。

倘一切顺利，相关疫苗最早能在2020年夏天投入使用。在疫苗研发上，这将是创纪录的速度。在SARS那里，从基因频谱化至研发出疫苗用了20个月。而那时，瘟疫已然终止。

抗病毒药物

至于是否能走到这一步，也取决于另一种途径是否此前就有成功的希望：用抗病毒药物治疗。

福西在他的文章中指出，可考虑使用不同的宽谱抗病毒药品，例如，因治疗埃博拉病人而出名的聚合酶抑制药物Remdesivir，或在艾滋病治疗中试验过的Lopinavir和Ritonavir组合药剂。

美国伊利诺斯州北芝加哥医药公司AbbbVie发言人向路透社证实，不管怎么说，中国有关当局已订购了较大数量的抗艾滋药物Aluvia Kaletra，Aluvia是Lopinavir和Ritonavir的组合。

另一途径是应用俗称的单克隆抗体即活性免疫蛋白，激发人体产生某种免疫回应。

美国伊利诺斯州病毒生物技术公司专家维尔京（Herbert Virgin）表示，他所在的公司已开发出抗体，它们在用于对抗SARS 和MERS实验室试验中显示有效。他称，某些抗体有能力制服冠状病毒。他表示，说不定，它们也具有对付武汉病毒的潜力。

隔离暂为最有效措施

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 海鲜市场成焦点 12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 确认新型冠状病毒 起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 传播「谣言」者被查处 武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 初步判定为冠状病毒 1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 中国境内首例死亡病例 2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 病毒传入邻国 之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 首个死亡案例 1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 世界卫生组织命名 1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 传播途径不明 一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 习近平、李克强下指示 1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 钟南山: 肯定有人传人 1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 国家卫健委确认人传人 在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 数百万人被“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 一个全球卫生紧急事件？ 随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 冠状病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 农历新年 1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 500万人离开武汉 1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 死亡人数81例 李克强视察武汉 截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 德国首例确诊病例 1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。28日晚间，又有三名德国人被确诊感染，他们都是Webasto员工。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 感染人数超过2003年SARS 跟据国家卫健委通报的数字，1月28日24时，中国内地31个省（自治区、直辖市）累计报告的确诊人数已经超过2003年SARS的规模，不过死亡人数尚少于当年。据新浪网报道，2002年末至2003年8月16日，内地累计报告非典肺炎诊断病例5327例，死亡349例，治愈出院4959例。



至于疫苗是否真有一天会面世，也取决于瘟疫的发展情况。目前，中国当局坚定使用遏制该疾病的最有效手段：隔离患者、封闭整座城市，涉及至少4300万人。

与此同时，感染新型冠状病毒导致死亡的病例明显要比SARS为少。当时，确诊感染的8000名患者的死亡率约为10%。而目前的新型冠状病毒瘟疫的致死率似乎明显要小得多。虽然感染人数快速增加，但死于感染的病人数量相对较小，而死者多为有其它疾病在身的年龄较大者。

英国利兹大学分子和细胞生物学院病毒学家哈里斯（Mark Harris）估计，新型冠状病毒的致死率仅为0.1%。他的这一估计考虑到了数量可能很大的只有相对轻微症状的病人，这些人根本就没去看医生，因此，未被计入官方数据。

若哈里斯教授的估计准确，则这一新型病毒并不比常见的季节性流感更危险。仍不清楚的是，这一病毒的传染性到底多大。中国卫生当局暂时认为，即使尚未呈现任何症状，新型冠状病毒感染者能传给他人。

这一观点虽能解释瘟疫何以能如此快速扩展，不过，医生们此间却又已对之表示了质疑。