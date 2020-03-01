新冠肺炎轻症者也可能大脑严重受损

（德国之声中文网）目前，已有众多迹象显示，新冠病毒SARS-CoV-2不仅攻击呼吸系统，而且也大规模攻击其它器官。心脏、血管、神经、肾、皮肤都可能严重受损。

英国神经科医学家们现在在医学刊物《大脑》（Brain）发表了一份研究报告，揭示了令人震惊的相关细节。根据该报告，即使是症状轻微、甚至已经康复的当事人那里，新冠病毒也能导致严重脑损伤。而这些损害常常很晚被发现，甚至根本就未被发现。

伦敦大学学院（UCL）专家们在40多名病人那里诊断出，他们已罹患急性播散性脑脊髓炎（ADEM），--一种特发性中枢神经系统脱髓鞘病，神经中枢会出现退行性改变。

各种后果

在被调查的病人中，有12人 中枢神经系统出现炎症；10人出现暂时性脑功能障碍，表现为谵妄或精神变态；8人出现中风；另有8人外周神经出现问题，多被诊断为格林－巴利综合征（Guillain-Barré-Syndrom），该综合征属于一种自免疫反应，体内的免疫系统攻击神经，会引发麻木，有5％的死亡率。一名59岁女性死于这一并发症。

该项研究项目负责人、伦敦大学学院医院顾问赞迪博士（Michael Zandi）表示，"新冠病毒攻击大脑的这种方式我们还从未在其它病毒那里见到过"。他指出，尤其是在症状轻微的患者那里也出现严重脑损，这极不寻常。

损害常难以发现

现在发表的这些病例证实了关于新冠病毒在某些病人那里会导致长期后遗症的担忧。很多病人在康复后的很长时间里依然呼吸困难、疲倦。另一些康复者则有麻木、虚弱感，以及记忆力衰退。

赞迪博士指出，"从生物学角度看，急性播散性脑脊髓炎与多发性硬化症（MS）有某些类似之处，但病情更严重，而且通常只出现一次。在某些病人那里，会留下长期障碍，其他一些人则恢复良好。"

赞迪大夫表示，SARS-CoV-2新冠病毒引发的大脑疾病及后遗症的整个情况恐怕根本就还没有被发现，原因在于，很多在医院救治的病人病情过于严重，无法做脑扫描或其它测试。

赞迪医生说，"我们要让全球各地的医疗人员们注意新冠病毒可能引发的这些并发症"。他指出，若病人呈现有认知障碍症侯、记忆缺失、倦怠、麻木或虚脱现象，医护人员们无论如何都应向神经病大夫咨询。

令人震惊的病例

该研究报告也陈述了一些让人唏嘘的个别病例，比如，一位47岁女性：咳嗽、发烧一星期后，她突感头痛、右手麻木。送入医院后，她始终昏睡，对外界无任何反应。为减少她的颅内压，不得不对她做紧急手术，切除了部分颅骨。

另一名无精神病史的55岁女患者出院第二天就行为乖张，不断穿上又脱下大衣，并出现幻觉，看到家里有猴子和狮子。她又被送入医院，服用治疗精神病药物。

西班牙流感是一次大流感。根据世卫组织提供的数据，它造成的死亡人数在2000 万至5000万之间

西班牙大流感也曾导致数万人大脑受损

英国神经学家们担心，某些新冠病患可能要在几年后才会被注意到的严重脑损。研究报告指出，灾难性的1918年西班牙流感就留下过类似的脑损伤后遗症，受损人数估计多达100万。

赞迪医生强调说，"我们当然希望不会发生这样的情况。可是，面对伤及大量民众的、规模如此巨大的瘟疫，我们必须保持警惕。"