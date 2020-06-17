 新冠病毒变异后将变得无害？ | 科技环境 | DW | 20.06.2020

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科技环境

新冠病毒变异后将变得无害？

中国近期爆发的新一波疫情据信与变异的新冠病毒有关联。但人们无需对病毒的突变感到恐慌。因为变异可能使病毒逐渐弱化，最终变得与普通感冒无异。

Coronavirus- COVID-19 - Mikrografie (Imago/NIAID-RML)

（德国之声中文网）新冠疫苗以及治疗药物的研发之所以如此困难，是因为病毒会不断变异。在疫情暴发约半年后，全球研究人员已经登录了100种不同的新型冠状病毒的变异版本。

这样的变异或变化是正常现象，因为病毒的遗传组合会随着时间的推移发生突变并形成新的亚型，进而导致原始病毒弱化，但也可能变得更具攻击性。

这些不同的变体也解释了为何病原体在世界特定地区引发的疫情严重程度不同，以及为何不同患者的病况有极大的差异。

中国担忧爆发第二波疫情

最早爆发新冠疫情的中国通过严格的禁足和隔离措施，很大程度地遏制了新冠病毒的扩散。过去几个星期里，新增病例几乎全部来自从境外返回中国的人士。

China Peking Neue Abriegelungen nach Corona-Ausbruch (Getty Images/AFP/G. Baker)

中国近期突增感染病例，北京调升防疫级别

但最近一段时间，中国的几个省份再次出现新感染者，而且为本土病例。

初步检测显示，病原体的新变种正在中国流行。中国疾控中心流行病学首席科学家曾光对《环球时报》表示，如今在北京发现的新冠病毒与先前造成大规模疫情的病毒株有些许不同。检验结果将与其他国家的分析进行比对，以追踪病原体的起源。

应对措施

北京近期爆发新疫情，卫生部门从北京新发地市场切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒。由于中国从挪威、智利、澳大利亚、加拿大、法罗群岛等地进口三文鱼，目前尚不清楚这家市场的三文鱼来源。

不过三文鱼将新冠病毒传染给人类的情况令人诧异，因为特定哺乳动物的感染风险才是最高的，其中包括骆驼、马、绵羊、兔子、貂、雪雕和猫。根据许多研究报告指出，鱼类、爬虫类、两栖动物和鸟类的感染风险较低。

更关键的因素是相关宿主体内的ACE2蛋白结构，因为新冠病毒会借由ACE2受体侵入体细胞。

北京当局已经在上周末关闭了新发地市场，并快速安排对约1万名摊贩和市场工作人员接受筛检。

China Coronavirus Xinfadi Markt in Beijing (Reuters/T. Wang)

北京的许多新确诊病例都与新发地市场有关

此外，北京南边的多个住宅区被封锁，9间学校和幼儿园暂时关闭，原订的小学开学时间也被推迟；体育活动和前往外省的团体旅游全部被取消。

病毒是怎样变异的？

病毒需要宿主才能增生。当病毒侵入宿主细胞后，它们会从核心向被侵入的细胞注入遗传信息，体细胞便会复制出数百万的病毒。但每一次的再生都会出现微小的复制错误，而每一个错误都会改变病毒的遗传密码，导致病毒变异。

研究人员迄今无法明确解释新冠病毒最初是在何地以及如何感染人类。目前的研究认为，第一波的突变已在武汉流行开来。被新冠病毒用于附着细胞的蛋白质，据推测可能已经在动物宿主体内发生突变，可能是蝙蝠、犰狳或貉。而这样的突变使病毒得以感染人类。

通常人体能制造抗体抵御此类病毒的攻击，并且 对病原体产生免疫力。但若病原体已经突变，而人体产生的抗体所针对的是"旧版"病原体，那么这些抗体的功效将大打折扣。

基于相同的理由，我们经常会伤风感冒。人体虽然已拥有过去感冒的抗体，但是缺少针对突变病原体的新抗体。

Symbolbild DNA-Fehler (picture-alliance)

病毒复制再生会发生错误，每一次错误都会改变病毒的遗传密码

变异的病毒危险吗？

许多迹象表明，中国新一波感染潮与变异病毒有关，因为此次疫情的病症发展较为缓慢。不过人们无需惊慌，因为病毒变异后并不一定会更危险，有时变异反而会弱化病毒。

柏林夏里特医学院教授德罗斯滕（Christian Drosten）也积极看待病毒变异。他在北德广播电台（NDR）的播客中表示，如此一来新冠病毒"能更好地在鼻腔内复制，也更容易传播"；而主要影响鼻腔的变异会使病毒更好的繁殖，"进而导致病毒流行病随着时间推移变得更无害"。

德罗斯滕指出，虽然病毒会继续影响肺部粘膜，让感染者觉得病情比普通感冒严重，但也会促使其待在家中，进而避免病毒的传播。

病毒经过变异后甚至会被弱化，最终完全消失，2003年的非典型病毒（SARS）病原体便是一例。

2002年11月，首波非典疫情在中国南方爆发，短短数周内就扩散到各大洲。这个21世纪第一起大流行病一度导致民众恐慌，但在6个月内仅导致全球774人死亡。2003年夏季，全球的新感染病例不断下降。2004年5月，世界卫生组织宣布非典疫情已获得控制。

  • Marburg Virus (picture alliance/dpa/CDC)

    世界上十大最危险病毒

    马尔堡病毒

    最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

  • Uganda Ebola (picture-alliance/AP Photo/IRC/B. Wise)

    世界上十大最危险病毒

    埃博拉病毒

    埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

  • Hantavirus Mäuse US Nationalpark Yosemite (REUTERS)

    世界上十大最危险病毒

    汉坦病毒

    汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

  • Thailand - Hühnerfarm - Chicken (Getty Images/P. Bronstein)

    世界上十大最危险病毒

    禽流感病毒

    不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

  • Hochsicherheitslabor (picture-alliance/dpa)

    世界上十大最危险病毒

    拉沙病毒

    尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

  • Afghanistan Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber (Shoib Tanha Shokra)

    世界上十大最危险病毒

    胡宁病毒

    胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

  • Zecke Gemeiner Holzbock saugt in menschlicher Haut (Imago/blickwinkel/F. Hecker)

    世界上十大最危险病毒

    克里米亚-刚果发热病毒

    克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

  • BdTD USA Laborratte steuert RatCar (AFP/University of Richmond)

    世界上十大最危险病毒

    马丘波病毒

    马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

  • Symbolbild - Wildschwein (Imago)

    世界上十大最危险病毒

    科萨努尔森林病毒

    科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

  • Indonesien Dengue Fieber Patient im Krankenhaus (Getty Images/D. Ardian)

    世界上十大最危险病毒

    登革热

    登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。

    作者: Helena Schwar


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