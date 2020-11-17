新冠病毒去年已到欧洲？专家：并不意外

(德国之声中文网）路透社援引一项近日来自意大利的研究结果称，新冠病毒在意大利出现的时间比人们迄今认为的要早。

受试者原本是参加肺癌筛查者。由于正巧爆发了新冠疫情，而且对其起源和过程的疑问多于答案，因此研究人员对2019年9月至2020年2月期间收集的血液样本进行了更深入的检测。

检测的结果是在2019年9月从受访者提供的血样中发现了SARS-CoV-2病毒的抗体。

遗传学家并不惊讶

这一研究结果令癌症研究人员和知道这一情况的记者都感到震惊，但是遗传学家彼得·福斯特（Peter Forster）并不感到特别惊讶。恰恰相反，这一最新发现与对新冠病毒的种系分析结果相吻合。福斯特和他的同事已经中今年4月初发表了这一分析结果。

福斯特说："根据当时的数据和病毒的变异率，我们在4月份得出结论，病毒一定是在2019年9月中旬到12月之间在人类中开始传播的。"

这位科学家对2019年12月至2020年3月获得的第一批病毒基因组数据进行了分析研究之后得出了上述分析结果。福斯特和他的同事们创建了一个新冠病毒家族普系，并确定病毒毒株可分为A、B和C三种类型。

他们想知道哪一种是最早出现的，这样就能够确定病毒的发源地。福斯特说："当时在中国A、B、C三种类型的毒株都存在。"

A型新冠病毒最早在北美和澳大利亚的患者中被发现。而C型则最早出现在新加坡、日本和台湾。他说："在被感染者中也有一名意大利人，显然是位游客。"

"在检测标本中B型病毒占主要部分，这也是在中国武汉出现的尤其多的病毒类型。"从此这个地方被认为是新冠病毒流行的起源地。

由于蝙蝠被认为是新冠病原体最有可能的载体，科学家们现在将发现的三个病毒类型与在动物中发现的新冠病毒进行了比较。其结果也让彼得·福斯特大吃一惊。"结果清楚地表明，A型是最早的毒株。"他说，在武汉发现的是Ｂ型，而B型不是最早的毒株。"我对武汉是否真的是病毒传播的发源地表示怀疑。"

发源地在中国南方？

这些数据更多地表明，新冠病毒的起源地应该是另外一个地方。比如说中国南方的广东省。福斯特说："当时那里的所有检测血样有一半是A型，其次那里有大量蝙蝠，第三那里以前曾爆发过冠状病毒疫情。"

福斯特表示，不过也必须考虑到，春季可供科学家们进行分析的样本数量非常少，当时还没有这么多的感染者。

对福斯特的分析并非没有争议。在科学杂志《美国国家科学院院刊》（PNAS）的主页上，其他科学家对该研究的方法和对结果的解释提出批评。在这里也可以看到福斯特的答复。他的论文已经在这本科学刊物上被引用了300多次。

这项将新冠病毒的首次出现日期定为去年9月的科学研究，并非是得出病毒比已知时间更早登陆欧洲这一结论的唯一科研结果。

7月公布的一项对意大利北部废水的调查结果也显示，去年年底，这种病毒已经在意大利国内传播。

然而，直到今年2月份才有第一例意大利人被感染的记录，而且此人并没有去中国度过假。从那时起，疫情开始迅速蔓延，意大利经历了欧洲最严重的一次病毒大流行，有120多万人感染，近4.65万人死亡。

D614G病毒征服世界

彼得·福斯特（Peter Forster）解释说，病毒突变导致这种突然的大范围感染，这种病毒产生了明显更具传染性的类型B-D614G，是一种B型变异毒株。

由生物学家贝特·科伯（Bette Korber）领导的一个美国研究小组也注意到了这种病毒变种。他们将感染D614G型病毒的患者的临床数据与其他SARS-CoV-2感染者的临床数据进行了比较。

福斯特解释说："感染变异病毒患者与其它感染者的一个关键区别在于，在他们的呼吸道中病毒数量要高得多。这些患者具有更高的传染力，因此病毒可以更迅猛地传播。"在所有类型病毒中，这种亚型病毒的占有率很快就达到97％。

病毒的变异

D614G型的新冠病毒得以在全球范围内迅速传播。迄今为止，它在全世界已感染5500万人。

遗传学家福斯特估计，出现一种更致命的变体的风险会降低。他说："一种病毒在新 的宿主当中稳定传播开后，就会激发免疫反应，降低病毒的危险性。"

而病毒为了能够继续存在，最有意义的途径就是增加传染性而不是危险性。如果病毒杀死了它的宿主，对它本身也没有什么好处。

福斯特说："但是一种新病毒最初出现时，都是尽可能地疯狂增加传染性"像意大利等一些国家尤其痛苦地感受到了这一点。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。