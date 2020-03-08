 新冠疫情降低中国产能 全球汽车业受冲击 | 经济纵横 | DW | 09.03.2020

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经济纵横

新冠疫情降低中国产能 全球汽车业受冲击

新冠肺炎疫情爆发后，中国当局延后开工日，严格的疫情防控措施也影响到物流和工厂的制造活动，使中国企业与全球产业链都受到严重干扰。结果也已反映在经济数字上。

Coronavirus in China Changchun Autoproduktion VW FAW Werk (picture-alliance/Photoshot/Zhang Nan)

(德国之声中文网) 在新冠疫情的影响下，中国许多省份的工厂都受到影响。虽然有些地区的工厂已经复工，但是在湖北省，包括武汉在内的一些城市的工厂却将继续停工到这周三(3月11日)。

路透社报导，野村证券（Nomura）的分析师估计，全国共有62.1%的企业在3月1日之前复工，但是严重受到疫情影响的企业当中，只有44％在3月1日以前复工。因此，他们预测2020年第一季度经济增长率将从上一季度的6％降至2％。

虽然中国每日新增的确诊病例仍然持续在降低当中，甚至到了3月8日全国单日新增确诊病例只有40例，但是专家认为，企业至少要到四月才能够恢复原有的产能。

这样的延迟效应会让中国的主要贸易伙伴也受到影响，尤其是高度依赖中国制造的产品与零组件的产业。

联合国旗下组织在上周三说，中国制造的关键零组件短缺在上个月造成了大约500亿美金的损失。

汽车业叫苦连天

本田汽车工业的一名高层表示: 「在一些地方，只要一名员工感染，整个工厂都要关闭。」本田汽车在武汉拥有一个制造中心，也和周边将近100家供应商有合作关系。

他说: 「在你向当局回报你的工厂出现确诊病例之前，你永远不会知道你的工厂会面临到什么样的状况。在运作一间大型工厂的时后，要与这种不确定性共存是十分困难的。」

本田汽车在中国的两间制造中心每年制造120万台汽车，相当于该公司超过20%的产量。

现在武汉仍然关闭部份道路，或是在一些主要交通干道上实施健康检查，这使得零组件或是原物料的运送速度变慢。通常，汽车行业需要在好几个月以前就先确保好零组件的运输无碍，才能顺利生产产品。

延伸阅读:评论: 新冠病毒是否意味着全球化的终结?

武汉大学与武汉工商联合会在上个月下旬共同对573家湖北省工厂进行问卷调查，结果显示超过97%受访者表示他们因为新冠病毒的疫情，关闭了他们部份或是全部的工厂。其中，高达6成的受访者表示如果产能没有在三个月以内恢复，他们就会破产。

根据中国汽车工业协会的数据，在湖北以外的状况稍微好一点: 湖北以外的三百多家汽车零件供应商表示他们已经复工，现在有超过8成以上的员工正常上班。

然而，中国汽车工业协会提醒道，由于制造商的订单减少，以及一些规模较小的供应商的物流问题，生产率仍然不高。

去年，中国汽车制造商和零件生产商向美国，欧洲，日本，韩国和其他地方出口了价值530亿美元的汽车零部件。 如果工厂无法迅速恢复生产，则世界各地的汽车装配线都将面临减慢或关闭的风险。

Honda Clarity (picture-alliance/Xinhua/N. Xiaolei)

本田汽车在武汉拥有一个制造中心，也和周边将近100家供应商有合作关系。

中国一二月出现贸易逆差

当局为了要控制疫情，在各地实施了强而有力的措施，包括封城与停工，这可能使中国面临到1990年以来经济成长率最低的一季。

上周六(3月7日)，中国海关总署发布的数据显示，以美元计，1月至2月贸易逆差70.9亿美元，去年同期为顺差414.5亿美元。中国一二月的出口衰退幅度达17.2%，也是2018年4月来中国首次出现贸易逆差。

中国政府已经准备要实施支持性的政策，包括为受到冲击的企业提供便宜的贷款，官员也告诉路透社将采取更多措施减缓疫情对经济的影响。

张慈/邹宗翰 (路透社等)

  • Wolfsburg | VW Logo am Verwaltungshochhaus (picture-alliance/dpa/S. Schuldt)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    大众集团

    2019年3月，大众汽车称，将裁减最多7000岗位，至2023年，实现每年节约59亿欧元的目标。同年11月，大众旗下豪华车品牌奥迪宣布，至2025年，裁员十分之一，总数9500人，以期实现电动化转型。

  • Fiat Chrysler und PSA (picture-alliance/ZumaPress/A.M. Chang)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    PSA（标志/雪铁龙）集团，菲亚特/克莱斯勒

    PSA集团旗下的德国欧宝（Opel）今年2月宣布，至2025年7月，实施裁减计划，为此，将为员工重新开放自愿离职项目。计划与PSA联姻的菲亚特/克莱斯勒表示，为避免减产，经理层赞同安排员工特别休假，在2022年重返工作岗位。与PSA合并有可能每年节省37亿欧元成本。

  • BMW i Hydrogen Next (Reuters/W. Rattay)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    宝马

    去年11月，宝马管理层与工会达成协议，经由减少员工红利及相关福利降低成本，以避免采取“极端措施”。宝马称，将力求保持员工数量，加强软件开发，平衡其它领域的裁减。

  • Deutschland Stuttgart | Daimler-Werk in Untertürkheim (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    戴姆勒

    今年2月，德国《商报》报道说，戴姆勒正强化其降低成本措施，计划裁员最多1.5万人。戴姆勒方面拒绝对此报道置评。不过，首席执行官凯伦纽斯（Ola Kaellenius）当月曾表示，未来3年，戴姆勒集团将在全球范围裁减1100名高管，约为管理层岗位的十分之一。该康采恩还宣布，将优化组织结构，消除梅斯德斯-奔驰集团和戴姆勒总部之间的双重架构。

  • Flash-Galerie Schweden Volvo (DW)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    沃尔沃

    2019年7月，沃尔沃宣布，计划节约固定成本20亿瑞典克朗（2.14亿美元），并称，节约措施将导致在2019年下半年和2020年上半年增加效益。

  • Logo Jaguar Land Rover (picture alliance/empics/d. Thompson)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    捷豹路虎

    今年2月，英国最大汽车品牌捷豹路虎（JAGUAR LAND ROVER）宣布，作为对需求减少的反应措施，计划在英国的两家工厂减产或在特定的日子停产，以降低成本。此前一个月，该公司曾表示，将减裁英国北部哈利伍德（Halewood）厂4500员工中的十分之一，并转变生产模式，以提高效益。

  • Renault in Frankreich (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    雷诺

    在十年来首次出现全年亏损后，这个法国汽车制造商宣布，计划在未来3年降低成本20亿欧元，并且不排除裁员可能性。

  • Bosch Werk in Leinfelden-Echterdingen (picture-alliance/dpa)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    博世

    今年1月，这家德国公司表示，将经由缩短工时等措施减少降低成本，但拒绝提供在全球可能裁员的数字。

  • Continental Chef schließt Werksschließungen für sein Unternehmen in Deutschland nicht aus (picture-alliance/ dpa)

    欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

    大陆集团

    去年11月，这家德国汽车配件供应商宣布，计划削减引擎制造能力。此举有可能导致至2028年减少5040个岗位。

    作者: 凝练（摘编）


DW.COM

欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式

欧洲汽车产业面临新车需求减少、新冠病毒疫情、中美关税之争造成的影响。作为对策，若干汽车巨头宣布了裁员、降低成本计划。以下我们做一概览。 (04.03.2020)  

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