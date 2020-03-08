新冠疫情降低中国产能 全球汽车业受冲击

(德国之声中文网) 在新冠疫情的影响下，中国许多省份的工厂都受到影响。虽然有些地区的工厂已经复工，但是在湖北省，包括武汉在内的一些城市的工厂却将继续停工到这周三(3月11日)。

路透社报导，野村证券（Nomura）的分析师估计，全国共有62.1%的企业在3月1日之前复工，但是严重受到疫情影响的企业当中，只有44％在3月1日以前复工。因此，他们预测2020年第一季度经济增长率将从上一季度的6％降至2％。

虽然中国每日新增的确诊病例仍然持续在降低当中，甚至到了3月8日全国单日新增确诊病例只有40例，但是专家认为，企业至少要到四月才能够恢复原有的产能。

这样的延迟效应会让中国的主要贸易伙伴也受到影响，尤其是高度依赖中国制造的产品与零组件的产业。

联合国旗下组织在上周三说，中国制造的关键零组件短缺在上个月造成了大约500亿美金的损失。

汽车业叫苦连天

本田汽车工业的一名高层表示: 「在一些地方，只要一名员工感染，整个工厂都要关闭。」本田汽车在武汉拥有一个制造中心，也和周边将近100家供应商有合作关系。

他说: 「在你向当局回报你的工厂出现确诊病例之前，你永远不会知道你的工厂会面临到什么样的状况。在运作一间大型工厂的时后，要与这种不确定性共存是十分困难的。」

本田汽车在中国的两间制造中心每年制造120万台汽车，相当于该公司超过20%的产量。

现在武汉仍然关闭部份道路，或是在一些主要交通干道上实施健康检查，这使得零组件或是原物料的运送速度变慢。通常，汽车行业需要在好几个月以前就先确保好零组件的运输无碍，才能顺利生产产品。

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武汉大学与武汉工商联合会在上个月下旬共同对573家湖北省工厂进行问卷调查，结果显示超过97%受访者表示他们因为新冠病毒的疫情，关闭了他们部份或是全部的工厂。其中，高达6成的受访者表示如果产能没有在三个月以内恢复，他们就会破产。

根据中国汽车工业协会的数据，在湖北以外的状况稍微好一点: 湖北以外的三百多家汽车零件供应商表示他们已经复工，现在有超过8成以上的员工正常上班。

然而，中国汽车工业协会提醒道，由于制造商的订单减少，以及一些规模较小的供应商的物流问题，生产率仍然不高。

去年，中国汽车制造商和零件生产商向美国，欧洲，日本，韩国和其他地方出口了价值530亿美元的汽车零部件。 如果工厂无法迅速恢复生产，则世界各地的汽车装配线都将面临减慢或关闭的风险。

中国一二月出现贸易逆差

当局为了要控制疫情，在各地实施了强而有力的措施，包括封城与停工，这可能使中国面临到1990年以来经济成长率最低的一季。

上周六(3月7日)，中国海关总署发布的数据显示，以美元计，1月至2月贸易逆差70.9亿美元，去年同期为顺差414.5亿美元。中国一二月的出口衰退幅度达17.2%，也是2018年4月来中国首次出现贸易逆差。

中国政府已经准备要实施支持性的政策，包括为受到冲击的企业提供便宜的贷款，官员也告诉路透社将采取更多措施减缓疫情对经济的影响。

张慈/邹宗翰 (路透社等)