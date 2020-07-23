新冠疫情影响：韩国自杀率飙升

(德国之声中文网）韩国政府统计数据显示，2020上半年自残的人数就比去年同期猛增了近36％。抑郁症的治疗记录达到595,724人，比起2019上半年增长了5.8％，自杀率也有所上升。

自杀事件中，青春期和二十多岁的女性尤其令人担忧，该年龄组在今年上半年死亡人数为1924人，比去年增加了超过7％。专家表示，统计数据甚至不包含自杀未遂的次数。

首尔中央心理健康诊所创始人朴昌珉表示：“我现在咨询过最大的忧虑是，由于新冠肺炎对人类未来产生的不安全感。”

对新冠病毒的恐惧

朴昌珉告诉德国之声：“自新冠疫情发生以来，人们越来越担心自己的工作，眼看着收入下降，直接对他们的日常生活产生了影响，这似乎是一种趋势。”

专家指出，2020年4月新冠病毒蔓延整个韩国社会，韩国年轻女性的自杀率上升了17.9％，这个数据令人震惊。学校和大学被关闭、公司安排员工在家工作、小公司面临倒闭、甚至失去和朋友家人出去吃饭喝酒的机会，全因为这个病毒。

朴昌珉解释说：“韩国的社会距离与其他国家略有不同，毫无疑问，这导致人们承受了更大的压力，因为他们可以外出与其他人见面的地方受到了严格限制。”

根据卫生和福利部的统计，女性产生自杀念头的发生率是男性的1.5倍。去年企图自杀被送住急诊室的人中，约有60％是女性。

一名官员告诉《韩国先驱报》，在新冠病毒发生后的头六个月内，二十多岁的首尔妇女自杀频率高出其他人群近五倍。

这位官员还表示：“这里发生的事情非常令人震惊。作为一个社会，我们必须投入更多关注。”

“社会灾难”

自残案件也是如此，正义党的反对派政治家Lee Eun-ju呼吁政府应该有所作为。她说，新冠疫情造成的社会疏远和自我隔离使得许多人心理健康堪忧，这种情况应被视为“社会灾难”，而不仅仅是个人生病的问题。

她告诉德国之声：“政府应该采取措施，并准备提供治疗。特别对于年轻和低收入家庭，我们有必要提供一个方便他们使用的系统，包括咨询和治疗补助以及降低医疗咨询的门槛。”

除了政府于7月30日成立的中央灾难心理治疗小组外，Lee Eun-ju还提议建立一个能够为年轻人量身定制的援助计划。

首尔女子大学的教育学教授戴维·蒂扎德（David Tizzard）表示，特别是对于年轻女性，新冠疫情使这个早已是压力锅的社会又增加了另一股压力。他告诉德国之声：“我不认为一切都归咎于新冠病毒。韩国是一个价值观非常单一的国家，人们对于年轻女性的美容标准很高也非常明确。当她们的自身容貌没有达到社会大众的标准时，他们就会感到沮丧。”

经济合作与发展组织（OECD）的最新数据显示，韩国是35个成员国中人均自杀率最高的国家，自2007年以来，自杀一直是年轻人死亡的首要原因。

“完美形象”

蒂扎德补充：“不同于多元文化国家的女性，韩国女性必须努力树立这种完美形象，而且我也相信，社交媒体的兴起使情况恶化，导致抑郁症发病率上升。”

蒂扎德还认为，统计数据高涨的另一个可能原因是，由于人们对社会问题有了更深入的了解，人们更愿意面对自己的心理问题，并承认自己需要帮助。 这甚至蔓延到了娱乐圈，一部新的浪漫电视剧“虽然是精神病但没关系”，背景就设在精神病院里，两名主角试图治愈彼此的情感和心理创伤。

然而，韩国电视银幕上的那些明星和蓬勃发展的音乐产业也同样容易感到沮丧和绝望，深陷抑郁症当中。

9月9日，韩国前女子团体ILUV的成员申珉雅（Shin Min-ah）试图从首尔城山桥跳下，最后被警察拦下，这已经是警方第二次阻止这位22岁的年轻人自杀。

德国之声对自杀事件的报道持谨慎态度，因为有迹象表明，某些形式的报道有可能导致模仿反应。如果您有自杀念头或紧急的情绪波动，请随时寻求帮助。在您所在国家和地区可以找到寻求帮助的地方，请访问网站www.befrienders.org。在德国，可以拨打以下的咨询电话寻求帮助：0800/111 0 111或者0800/111 0 222。

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