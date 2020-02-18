新冠疫情中 德国车商的“危”与“机”

（德国之声中文网）根据咨询公司安永的最新报告，德国上市企业2019年所公布的营业收入和利润警告数量创下了历史记录。全年范围内上市企业共发表了171次相关警告，与之前一年同比增加了25%。

尤其受到影响的是德国的汽车工业。新的一年里，中国新冠病毒的疫情加剧更会让德国汽车行业雪上加霜。

2019年初始，中国社交媒体上曾流行着这样一句话："2019年是过去10年里最差的一年，却是未来10年里最好的一年"。这从安永公司最新的报告内容中也可以略窥一斑。该公司上市事务部主管施泰因巴赫（Martin Steinbach）向法新社表示："对于许多德国企业来说，2019年是非常艰难的一年……本来对未来业务的预期就不太好，但实际上许多企业的业务发展比预期中的还要糟糕。"他指出，去年大部分的营收利润警告都来自汽车产业：12家上市的汽车类企业中，有10家不得不下调盈收预期。

有"汽车教父"之称的德国杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心主任杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）教授与2月初也发出警告称：新冠疫情会重创德国汽车工业。他指出，德国没有一个产业同中国相联的程度像汽车产业这样密切。并推算从中国市场来看，德国各大车商因为冠状病毒疫情工厂延缓开工每日损失7200万欧元。与此相对照的是，德国汽车产业每天在中国的营业额为6亿欧元，盈利为6000万欧元。

德国总理默克尔曾于2019年9月拜访武汉的德国汽车零部件供应商Webasto

无法估算的损失

随着中国各大城市逐渐开始恢复生产，德国各大车商也陆续重启了生产活动。宝马汽车集团向德国之声透露，旗下三处中国工厂已经于2020年2月17日恢复生产。目前正在继续为中国市场生产包括1、3、5系轿车以及X1、X2、X3系列中小型SUV在内的汽车。宝马集团的采购部门目前正在密切关注供应市场的动态，但到目前为止集团的供应链安全性还没有受到新冠病毒的影响。

同样是德国车商的梅赛德斯-奔驰公司的表态则不如宝马乐观。虽然奔驰公司2月10日就逐步重启了生产活动，目前供应链也有所保障。但该公司仍坦言称，已经看到了新冠病毒带来的一定风险。这些风险不仅会影响供应链，也会影响中国市场。

奔驰和宝马都拒绝就新冠病毒疫情会给公司的经营状况具体带来哪些负面影响进行表态。与许多经济学者的观点类似，两家公司都认为现在还无法量化评估疫情带来的经济影响。

供应链是关键

将全球研发中心设在德国慕尼黑的蔚来汽车，如今也无法估算出新冠疫情带来的负面经济影响。该公司欧洲副总裁张晖向德国之声表示，目前为其代工的江淮汽车虽然已经于2月10日复工，但却远远没有达到应该有的人员配备和产能的水平。首先因为许多人员目前仍然无法返回。其次生产的供应链很大程度上受到了新冠疫情的影响。

张晖指出，作为同样与长春、上海一样，具有汽车工业传统的湖北，是法国标致雪铁龙集团（PSA）在中国的大本营。雪铁龙旗下神龙汽车生产的神龙富康与一汽大众生产的捷达、上海大众生产的桑塔纳在历史中被称做中国汽车界的"老三样"。如今湖北也已经发展成汽车工业重要的供应商生产基地之一。蔚来汽车电池包应用管理部件的德国生产商伟巴斯特（Webasto）全球最大的工厂就设在武汉。而伟巴斯特也是此次新冠病毒疫情中爆发十余人感染的德国企业。

变"危"为"机"的例子

虽然眼下要面临人员不足、供应链零件不足、资金不足、物流缺失等四大方面的挑战。像蔚来汽车这样的依托互联网发展的新型车商与传统车商相比，有一定的发展优势。一方面，蔚来汽车在疫情严重的时期大力发展网络直播，向潜在客户推广电动汽车对于中国市场来说的经济优势，以及蔚来自身与出行相关的一系列生活理念。

另一方面，蔚来欧洲副总裁张晖认为，与传统车商相比，像蔚来这样的新型车商更懂得如何通过线上线下结合（O2O）的方式吸引客户，变"危"为"机"。他向德国之声表示，与许多在新冠病毒疫情期间反而业绩大增的线上服务商类似，蔚来如今的销售业绩也恢复到了2020年春节新冠病毒爆发前的水平。