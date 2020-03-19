新冠疫情与公民基本权利：国家可以做什么？

（德国之声中文网）巴伐利亚州已经宣布进入灾难状态，是在德国抗击新冠疫情的斗争中走的最远的一个联邦州。周一，该州州长索德尔（Söder）在慕尼黑举行的新闻发布会上说："一切都必须以共同、协调的方式朝一个方向发展。" 现在可以统一对援助人员、消防队员和救援服务机构发布命令。以往他们通常由当地乡镇县市政府负责。现在，内政部则可以直接进行指挥派遣。

此外，巴伐利亚州的所有医院现在都处于州政府的监督之下。其职责是集中力量抗击新冠疫情。在进入灾难状态期间，退休家庭医生或全科医生需要在必要的情况下被派往抗击疫情的前线。

巴伐利亚州州长索德尔宣布该州进入灾难状态

例如这些已经退休的医生将被调配到医院参加救治工作。不过因各州都有各自的灾难保护法，因此在具体规定方面存在差异。

紧急情况下国家可能大规模介入

目前全德国范围内使用的仍然是2001年制定的《感染保护法》。运用该法律可以限制公民的基本权利。根据该法的第17条规定，可以对公民自由、行动自由、集会自由和公民住宅不可侵犯的权利进行限制。

现在，全德国各联邦州已经实施了禁止较大型团体集会的规定。对疑似病例也根据《感染保护法》实施隔离。虽然在德国尚未全面禁止外出，但也是可能发生的事情。

为救命必不可少的限制

联邦总理默克尔要求民众对现有的限制措施给予理解。星期三她在一次电视讲话中说："我知道，联邦政府和州政府做出的暂时关闭一些设施的决定会给我们的生活和我们的民主意识带来多么严酷的影响。""对于像我这样的人来说，出行自由和行动自由是来之不易的权利，只有在绝对必要时才有理由实施这种限制。在民主制度下绝不能轻率的，而且只能是暂时的做出这样的决定。不过为了挽救生命，这些限制目前是必不可少的。"

默克尔总理在具有历史意义的讲话中呼吁每一位德国人都承担责任

尽管如前所述每个联邦州都有自己的法律，但采取进一步的限制措施也是可以想象的。图林根州的例子就说明了该项措施可以走多远。该州很有可能对受到新冠病毒影响尤其严重的地区实行封锁，在通往感染严重地区的道路上设卡检查，阻止居民随便进出。通信隐私法规可能被宣布无效，电话有可能被监听。对自己房屋或土地的所有权也可能受到限制，有可能被安排住进陌生人。

各城市也可能宣布进入灾难状态。鉴于新冠危机，哈勒市已采取了这一措施。相应的限制措施是在萨克森-安哈尔特灾难保护法的基础上制定的。

联邦政府有可能宣布"紧急状态"

德国没有全国统一的灾难法，但是有紧急状态法。其中包括内部和外部威胁之分，例如流行病或军事袭击等不同情况。

经过激烈的辩论之后，直到1968年，该法律才被作为对《基本法》的补充成为基本法的一部分。当时人们担忧该法可能会制造一个新的专制国家。因为魏玛共和国结束时颁布的紧急状态法促进了纳粹专制政权的崛起，这一事实给所有人都留下了难以抹去的记忆。因此紧急状态法的批评人士认为，国家不应再次"简单"的超越公民权。

紧急状态法的主要目的是让国家对紧急状态集中做出反应。像德国这样的联邦制国家，对哪些联邦州可以做，哪些联邦政府可以做，以及哪些不能做都有明确的规定。如果整个德国处于危险之中，则将重新划分权限。联邦政府可以将各联邦州对警察行动的管控权收为己有，也可以在国内部署联邦国防军。

然后由柏林发布命令，指挥各联邦州的行动。一旦进入"紧急状态"，公民的基本权力有可能受到相当大的限制。通信隐私保护法可能失效。 公民可能暂时被被剥夺自由行动的权利。 紧急状态要由联邦政府宣布。 这在联邦共和国的历史上还从未发生过。 因此德国迄今还没有执行该法律的实践经验。