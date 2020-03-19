 新冠疫情与公民基本权利：国家可以做什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新冠疫情与公民基本权利：国家可以做什么？

民主体制在德意志联邦共和国根深蒂固。但是在紧急情况下，可能也会采取极端手段限制基本权利。德国的法律规定复杂，现在就来做一番概述。

Deutschland Reichstag (picture-alliance/R. Goldmann)

（德国之声中文网）巴伐利亚州已经宣布进入灾难状态，是在德国抗击新冠疫情的斗争中走的最远的一个联邦州。周一，该州州长索德尔（Söder）在慕尼黑举行的新闻发布会上说："一切都必须以共同、协调的方式朝一个方向发展。" 现在可以统一对援助人员、消防队员和救援服务机构发布命令。以往他们通常由当地乡镇县市政府负责。现在，内政部则可以直接进行指挥派遣。

此外，巴伐利亚州的所有医院现在都处于州政府的监督之下。其职责是集中力量抗击新冠疫情。在进入灾难状态期间，退休家庭医生或全科医生需要在必要的情况下被派往抗击疫情的前线。

Deutschland München | Coronavirus | Markus Söder, Ministerpräsident (Imago Images/S. Minkoff)

巴伐利亚州州长索德尔宣布该州进入灾难状态

例如这些已经退休的医生将被调配到医院参加救治工作。不过因各州都有各自的灾难保护法，因此在具体规定方面存在差异。

紧急情况下国家可能大规模介入

目前全德国范围内使用的仍然是2001年制定的《感染保护法》。运用该法律可以限制公民的基本权利。根据该法的第17条规定，可以对公民自由、行动自由、集会自由和公民住宅不可侵犯的权利进行限制。

现在，全德国各联邦州已经实施了禁止较大型团体集会的规定。对疑似病例也根据《感染保护法》实施隔离。虽然在德国尚未全面禁止外出，但也是可能发生的事情。

为救命必不可少的限制

联邦总理默克尔要求民众对现有的限制措施给予理解。星期三她在一次电视讲话中说："我知道，联邦政府和州政府做出的暂时关闭一些设施的决定会给我们的生活和我们的民主意识带来多么严酷的影响。""对于像我这样的人来说，出行自由和行动自由是来之不易的权利，只有在绝对必要时才有理由实施这种限制。在民主制度下绝不能轻率的，而且只能是暂时的做出这样的决定。不过为了挽救生命，这些限制目前是必不可少的。"

Deutschland Berlin | Coronavirus | Ansprache Angela Merkel, Bundeskanzlerin (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/S. Kugler)

默克尔总理在具有历史意义的讲话中呼吁每一位德国人都承担责任

尽管如前所述每个联邦州都有自己的法律，但采取进一步的限制措施也是可以想象的。图林根州的例子就说明了该项措施可以走多远。该州很有可能对受到新冠病毒影响尤其严重的地区实行封锁，在通往感染严重地区的道路上设卡检查，阻止居民随便进出。通信隐私法规可能被宣布无效，电话有可能被监听。对自己房屋或土地的所有权也可能受到限制，有可能被安排住进陌生人。

各城市也可能宣布进入灾难状态。鉴于新冠危机，哈勒市已采取了这一措施。相应的限制措施是在萨克森-安哈尔特灾难保护法的基础上制定的。

联邦政府有可能宣布"紧急状态"

德国没有全国统一的灾难法，但是有紧急状态法。其中包括内部和外部威胁之分，例如流行病或军事袭击等不同情况。

经过激烈的辩论之后，直到1968年，该法律才被作为对《基本法》的补充成为基本法的一部分。当时人们担忧该法可能会制造一个新的专制国家。因为魏玛共和国结束时颁布的紧急状态法促进了纳粹专制政权的崛起，这一事实给所有人都留下了难以抹去的记忆。因此紧急状态法的批评人士认为，国家不应再次"简单"的超越公民权。

Grundgesetz Deutschland (picture-alliance/ZB)

《基本法》为德国制定了法规和方针-紧急状态法是其中的一部分

紧急状态法的主要目的是让国家对紧急状态集中做出反应。像德国这样的联邦制国家，对哪些联邦州可以做，哪些联邦政府可以做，以及哪些不能做都有明确的规定。如果整个德国处于危险之中，则将重新划分权限。联邦政府可以将各联邦州对警察行动的管控权收为己有，也可以在国内部署联邦国防军。

然后由柏林发布命令，指挥各联邦州的行动。一旦进入"紧急状态"，公民的基本权力有可能受到相当大的限制。通信隐私保护法可能失效。 公民可能暂时被被剥夺自由行动的权利。 紧急状态要由联邦政府宣布。 这在联邦共和国的历史上还从未发生过。 因此德国迄今还没有执行该法律的实践经验。

  • Überlebende Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz nach der Befreiung 1945 (picture-alliance/akg)

    联邦德国基本法迎来70岁生日

    “人之尊严不受侵犯”

    在纳粹那里，没有人格尊严这一概念。谁不符合纳粹种族主义理念，谁就有可能被送入集中营、被杀害。基本法将人格尊严置于首位—作为对德国历史的反应。

  • Deutschland Geschichte Unterzeichnung Grundgesetz Adenauer in Bonn (picture-alliance/dpa)

    联邦德国基本法迎来70岁生日

    诞生时刻

    1949年5月23日，康拉德·阿登纳（Konrad Adenauer）以议会委员会主席身份在基本法文本上签字。数星期后，他成了德意志联邦共和国首任政府总理。根据西方诸强的指示，该委员会从1948年9月起为德国西部地区起草一份民主宪法。

  • Deutschland 70 Jahre Grundgesetz | Alliierte Militärgouverneure, Genehmigung (picture-alliance/dpa/Bildarchiv)

    联邦德国基本法迎来70岁生日

    监督之下

    最后定夺权由占领国掌握。西方盟国军事总督，从左至右：法国科尼西（Pierre König）将军、英国罗伯逊（Sir Brian Robertson ）爵士将军、美国克莱（Lucius Clay）将军，须批准基本法。该法特意被称为“基本法”，而非“宪法”，以强调其“临时”性质。

  • Elisabeth Selbert, SPD-Politikerin (picture-alliance/dpa/Bildarchiv)

    联邦德国基本法迎来70岁生日

    女性施压

    议会委员会内的61名男士未考虑对男女平等提供宪法保障。委员会中的4名女性，尤其是不屈不挠的社民党政治家泽尔贝特（Elisabeth Selbert），最终促成男女平权规定进入了基本法。

  • Deutschland Demonstration gegen Notstandsgesetze in Düsseldorf 1968 (picture-alliance/ dpa)

    联邦德国基本法迎来70岁生日

    抗议紧急状态条款

    1968年，尤其是大学生们激烈抗议紧急状态条款法。此前，大执政联盟以所需的议会三分之二多数修改了基本法，以使国家能应对特殊危机局面。一些批评者认为，新增条款与《魏玛宪法》第48条——紧急状态条款——如出一辙，而希特勒当年正是利用了这一条款攫取了权力。

  • 25 Jahre Deutsche Einheit (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    联邦德国基本法迎来70岁生日

    “全体德意志人民”

    直到1990年，基本法前言中有这样一句：“全体德意志人民须经自由的自决实现德国的统一与自由。”随着重新统一，本可以制定一部新宪法。不过，东德直接加入了基本法适用区。

  • Deutschland 1993 | Protest gegen Änderung des Grundgesetzes in Bonn (picture-alliance/dpa/O. Multhaup)

    联邦德国基本法迎来70岁生日

    限制庇护权

    1993年，在科尔政府治下，此前享有无限适用性的基本法中有关庇护权的第16条受到限制。例如，经由另一欧盟成员国进入德国的当事人无权申请政治庇护。当时以及现在，这一设限受到强烈批评。

  • Deutschland | Mieterprotest | Plakat (imago/Seeliger)

    联邦德国基本法迎来70岁生日

    “没收条款”争议

    鉴于德国大城市内住房紧张，青年社民党主席屈纳特（Kevin Kühnert）这样的左翼政治家重新发现了基本法有关没收问题的第15条。相反，自民党则主张完全取消这一条款。该条规定，原则上可将私有财产转为公有财产。

  • BVG Urteilsverkündung Streikverbot für Beamte (picture alliance/dpa/U. Deck)

    联邦德国基本法迎来70岁生日

    宪法保护人

    设址卡尔斯鲁厄的联邦宪法法院与基本法密不可分。法官们监督法律的合宪性。该法院的裁决对任何一届政府都具约束性。在所有国家机构中，联邦宪法法院享有民众的最高度信任。

  • Deutschland Grundgesetz Artikel 1 Schriftzug am Landgericht Braunschweig (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    联邦德国基本法迎来70岁生日

    石刻一般

    基本法曾一再修订，70年来超过60次。修订的门槛很高。某些条款更具“永恒性”，不得修改。例如，基本权利。再高的议院多数票都不得取消或限制它。


DW.COM

德国的政治体制

德意志联邦共和国是一个建立在自由民主基础上的联邦制国家。如今的宪法法规来之不易，走过了艰难的历程。 (18.09.2015)  

联邦制在德国

由于历史原因，联邦德国对联邦体制的重视程度恐怕没有哪个国家可以相提并论。事实上，德国的联邦制也有不足之处，联邦政府也经常为此大伤脑筋。 (09.06.2015)  

应对新冠疫情 德军计划动员预备役

德国国防部正为长期防疫行动作准备。军方已经针对医疗人员进行部署。此外，士兵也可能被用于维持公共秩序。 (20.03.2020)  

又添一国！葡萄牙也宣布进入紧急状态

上世纪70年代结束专制以来，葡萄牙首次对全国实施紧急状态法。该国领导人强调，在抗击新冠疫情斗争中，不会废止民主制。 (19.03.2020)  

新冠席卷全球 各国疲于应对

截至周二，全球各地感染新冠病毒的人数为196000，死亡病例超过7800人。世界各国纷纷出台限制社会生活的措施，国民经济蒙受重创。 (18.03.2020)  

欧洲成为疫情中心 西班牙计划“锁国”

在欧洲，西班牙也宣布进入紧急状态，据称有计划效仿意大利“锁国”。世卫组织总干事谭德塞表示，当前疫情中心转移至欧洲。美国总统也在饱受批评后宣布全国进入紧急状态抗击疫情。与此同时，中国社会的公共生活则在逐步恢复。 (14.03.2020)  

评论：遏制冠状病毒，只有这一手

我们的自由受到越来越多的限制，每天都有新规定。德国之声评论员Felix Steiner确信，为克服危机，作出这些限制是必要的，而只有我们谨遵相关规定，疫情才会在最短的时间里消失。 (17.03.2020)  

德国周一将关闭同法、奥、瑞间的边境

德国联邦内政部、联邦卫生部及各个州之间达成一致，从3月16日早8点起，关闭德国同法国、奥地利以及瑞士之间的边境。西班牙政府宣布全国进入为期两周的紧急状态，限制人员流动。法国等多地也关闭了与基本生活需求无关的商铺和娱乐场所。 (15.03.2020)  

联邦德国基本法迎来70岁生日

诞生于纳粹和战争的废墟，德国基本法起初被设定为一种过渡解决办法。然而，直至今天，在德国人那里，这部宪法都最受信任。 (23.05.2019)  

相关内容

Blick auf das Smartphone

德语媒体：抗疫如何不忘价值观? 19.03.2020

疫情给战后德国带来了前所未有的危机。在这艰难时刻，像中国那样限制隐私、行动自由等人权的做法是否合理？《每日镜报》指出，这是合理的。《商报》则认为，德国舆论几周前还在抨击中国侵犯人权，现在自己也开始支持，这种趋势十分危险。

Deutschland Berlin | Coronavirus | Ansprache Angela Merkel, Bundeskanzlerin

默克尔：德国面临二战以来的最大挑战 18.03.2020

在新冠疫情蔓延欧洲，德国感染人数也不断上升的背景下，联邦总理默克尔罕见地直接向全体国民发出呼吁。在周三发表的电视讲话中，她提醒民众遵守相关防疫规定，将公共生活限制到最低限度“关乎生死存亡”。与此同时，德国出现首个实行“禁足令”的地区。

Italien Menschen mit Schutzmasken

新冠病毒藏身何处，你知道吗？ 19.03.2020

新冠病毒无所不在！甚至也许就在甜椒上、在度假时寄出明信片上、在自家的狗狗身上？我到底还能触碰什么东西？这样一些让人不安的问题，很多人都在问。以下是一些可让人放心的回答。

广告

媒体看中国

Blick auf das Smartphone (picture-alliance/dpa/T. Engel)

德语媒体：抗疫如何不忘价值观?

疫情给战后德国带来了前所未有的危机。在这艰难时刻，像中国那样限制隐私、行动自由等人权的做法是否合理？《每日镜报》指出，这是合理的。《商报》则认为，德国舆论几周前还在抨击中国侵犯人权，现在自己也开始支持，这种趋势十分危险。  