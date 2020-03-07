（德国之声中文网）3月5日星期四，侯赛因·谢赫伊斯兰（Hussein Scheicholeslam）因感染新冠病毒去世。伊朗外交部长扎里夫（Mohammed Javad Sarif）的这位前顾问是迄今伊朗死于新冠肺炎的一位最知名人士。截至本周六，伊朗确认的病毒感染者总数已经超过3500人，死亡一百多人。伊朗已经成为全球受疫情影响最大的国家之一。

新冠病毒在伊朗的迅速传播绝非偶然。它来自一个与伊朗多年来保持着密切关系的国家-中国。两国之间的紧密联系已有数百年历史，但是由于伊朗自1979年爆发"伊斯兰革命"以来所面临的政治局势，最近几十年来两国关系更是日趋紧密。

自1979年爆发伊斯兰革命以来，伊朗与西方国家，特别是与美国的政治关系一直处于紧张状态。德黑兰政府因此需要与其他国家建立良好的接触。它必须找到合作伙伴。就德黑兰政府的国内、外政策而言，它没有理由将这些伙伴关系减少到最低限度。近年来，中国对伊朗来说变得越来越重要，特别是随着其蓬勃发展的经济，中国从伊朗进口的石油越来越多。

2018年以后的亲密关系

2018年5月，当美国总统特朗普宣布退出与伊朗的核协议以及重新恢复对伊朗的制裁时，伊朗与中国的关系悄然发生变化。在特拉维夫大学从事两国关系研究工作的政治学家凯文·林（Kevjn Lim）说，美国政府的这一决定对伊朗与中国之间的贸易产生了重大影响。

他说："制裁导致许多中国公司开始避免与伊朗进一步加强关系。例如去年年底，中国石油天然气集团公司（CNPC）鉴于美国的压力，暂停了对伊朗南帕尔斯气田第十一开发阶段的投资。"

林向德国之声表示，这两个国家都认为他们是"实行独立外交政策的主权国家"。在美中"贸易战"中，伊朗站在北京一边。伊朗"认为美国的贸易保护主义态度和背离贸易规则的做法是不合理和具有破坏性的"。德黑兰还坚决反对"任何干涉中国内政的行为"。

伊朗成为新冠肆虐的重灾区 也反应了两国紧密的关系

脆弱的伙伴关系

从另一方面来看，中国支持伊朗的意愿是有限的。不过根据《外交政策》杂志的分析，中国也认为伊朗是西亚最重要的国家之一。北京还尝试通过其"一带一路"（BRI）的方针将亚洲，非洲和欧洲的贸易区域连接在一起，从而重组全球贸易体系，让伊朗发挥中心作用。

但是，即使是像所谓的"新丝绸之路"这样规模如此之大的项目也无法保障两国之间的密切关系。《外交政策》杂志写道："中国视伊朗为最亲密的朋友。"但是德黑兰并不认为它在与美国发生冲突时，中国会站在自己一边。

尽管如此，伊朗显然仍愿意与中国保持尽可能密切的关系。随着一月下旬伊朗政府宣布放松对前往中国的飞行禁令，这一目标可能已经实现。虽然实行了飞行限制，但是伊朗的私人航空公司马汉航空（Mahan Air）仍继续飞往中国的四个城市至2月底。凯文·林说："许多伊朗人对当局的相关声明并不满意。他们认为，鉴于新冠病毒危机，政府向中国提供了救援物资。而伊朗本身便物资匮乏。"

尽管没有明确的证据，但有迹象表明，在回程的航班上，有在家乡过完春节返回伊朗的中国工人。 "这表明伊朗对与中国保持良好关系是多么的重视。" 显然为了维护这种关系，也使新冠病毒进入伊朗。