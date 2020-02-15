 新冠疫情下的中国“主旋律叙事体” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.02.2020

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时政风云

新冠疫情下的中国“主旋律叙事体”

新冠肺炎疫情形势严峻，除了医疗救治第一线之外，舆论场也是中国政府所面临的另一条“战线”：在撤换不得民心的地方官员同时，当局也在努力宣传前线医护工作者的英雄事迹，以试图转移公众因为防疫工作不力而对政府产生的愤怒。

China Peking | Xi Jinping besucht Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention (picture-alliance/Xinhua News Agency/L. Bin)

习近平：这是一场没有硝烟的战役

（德国之声中文网）中国国家主席习近平已经将这次抗击肺炎疫情定义为全体人民参与的"一场没有硝烟的战役"。身穿全套防护服、佩戴防护口罩的医生和护士，离开家人去照顾病患的感人故事，成为官方宣传的主旋律。

当局的审查机构也罕见地允许一些批评声音出现在网络上--但这些批评也大多是指向湖北省和武汉市地方政府的疏忽失职，比如要求在疫情过后"对武汉官员进行清算"的言论。

周四，湖北省委书记蒋超良和武汉市委书记马国强双双被免职，分别接替他们的应勇和王忠林被视为是习近平的亲信，有公安司法机构任职经历。中央政法委秘书长陈一新也作为中央指导组副组长在武汉督导疫情防控工作。

美国诺丁汉大学的中国问题专家沙利文（Jonathan Sullivan）认为，北京试图传递的信号就是"地方层级失误、医疗人员英勇，以及全国人民不惧艰难，齐心协力抗击疫情"。

Wuhan China Krankenhausmitarbeiter Pfleger Coronavirus (Reuters/China Daily)

武汉一家医院里疲惫不堪的医护工作者

DW.COM

处理疫情不利的官员陆续落马，湖北省委书记蒋超良和湖北卫健委高官被免职。广西纪委也通报多名官员违规违纪。新冠疫情爆发以来，多名官员发出的言论受到民众质疑，也有网民呼吁他们下台。哪些高官下台，他们都说了什么？ (13.02.2020)

经历周四的个案巨幅暴增后，湖北省周五早上公布的最新个案数字调降至4位数，但单日死亡案例仍破百。 与此同时，美国通报了境内第15个新冠病毒个案，白宫则对中国未接受美国派遣团队至中国探查一事表达失望。 (14.02.2020)

有人说，如果当初李文亮医生不被“封口”，就不会有后来的“封城”“封省”。然而，随着疫情的加剧，当局也显然加大了“封口”的力度。 (13.02.2020)

新冠病毒“吹哨人”李文亮医生病逝，不仅仅引爆了中国的舆论，也在全世界掀起了巨大反响。德国、英国、美国的主流大报都普遍认为，这揭露了中国体制的天然缺陷，同时也担心，这场起源于中国的疫情会殃及全世界。 (08.02.2020)

因为湖北省红十字会之前由于捐赠物资管理不当而备受争议，当局也是反应相当迅速，将副会长张钦，以平息众怒。

被视为"新冠疫情吹哨人"的李文亮医生去世，在中国互联网上引起了又一波愤怒热潮。在李医生去世消息传出后的几个小时内，"我要言论自由"的话题成为热门，不过也很快在微博等平台上消失了。

与此同时，中央政府宣布立即派出调查组赴武汉，"就群众反应的涉及李文亮医生的有关问题作全面调查"。《人民日报》的评论文章写道："国家监察委派出调查组作全面调查，回应了公众关切，也让人对还原事实真相抱有期待。还原真相，就能稳定人心；呵护正义，就能凝心聚力；捍卫法治尊严，更能凝聚起团结一心的强大力量。"中国驻英国大使刘晓明在接受BBC采访时否认"中国政府惩罚李文亮"的说法，强调是地方公安机关所为。

维也纳大学中国政治学讲师李玲表示，聚焦于医护人员的个人牺牲精神，"可以掩盖国家未能保障公共安全的失职"，而"催人泪下的英雄故事"会影响人们对于"危机所带来的混乱和危机源头之间因果联系的理性理解"。

但有迹象显示，对于公众批评声音的容忍度正在重新收紧。不少人抱怨自己因为被指责"散步不实信息"而被封锁微信账号。美国学者沙利文也指出，北京将两位有公安政法背景的官员任命为湖北省委书记和武汉市委书记，"显露出对于维稳工作的重视"。

这位政治学者认为，一开始，"大量的信息从民众和中国记者那里散布出来，很难控制"，而现在"一种对于叙事角度的控制机制已经重新建立起来了"。

雨涵/王凡（法新社）

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