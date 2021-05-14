新冠如何改变日本的职场派对文化

（德国之声中文网） Mori Kaori透露，她对传统的年终职场聚会无大兴趣，因为她不善喝酒。现在，她发现，作为冠状病毒大流行瘟疫爆发的后果之一，今年，她所在公司组织的此类聚会减少，这让她大为高兴。

她对德国之声说："尽管上面说，鉴于瘟疫紧急状态已解除，外出不受限制，我现在还是不想去参加这些喧闹的酒会。" 她表示，"如果真要出去，那我就约上两三好友，去一家安静些的好餐厅，聊聊轻松话题，享受享受。"

职场聚会日语里叫"nomu"（"饮酒"和"交流"的组合），通常安排在晚上，与同事、客户和商业伙伴共度，为该国职场文化的重要组成部分。进入12 月后，聚会称作"bonenkai"（年终派对），活动安排可延续数周，直到举行"shinenkai"（忘年会，或新年会）。不管有何称呼，饮酒是必要内容。几乎带有强制性的此类饮酒聚会本意在密切同事关系、增进企业团结。不过，今年安排的派对数量大为减少。

喝酒通常是工作聚会"必要内容"

"bonenkai"派对减少

今年，不参加派对的人越来越多。在东京商工研究所最近进行的一项调查中，超过 800 家企业中有 70% 以上透露，今年没有举办"bonenkai"的计划。

该国第二大人寿保险公司--日本生命保险（Nippon Life Insurance ）所作的另一个民意调查结果显示，近 8000 名受访公司职员工中，近 62% 的人认为，下班后喝酒"本无必要"。

这项调查的众多受访员工表示，与同事一起喝酒，自己常常感到无法放松。一些人指出，自己宁愿躲避被当作工作延伸的喝酒活动。 22% 以上的受访者说，自己根本就不喜欢喝酒，但受到须参加集体活动的压力。

不少企业解释说，冠状病毒大流行瘟疫是职工放弃相关聚会的主要原因。在东京开一家小企业的加藤健告诉德国之声，同大瘟疫爆发前的两年相比，今年计划的派对活动剧减。他说，""下降幅度真的很大。往年，大多数员工可能会参加 10 次或更多的年终派对，但现在，他们只计划参加一两次。"

企业文化受创？

作为防疫措施的一部分，Mori Kaori所在的公司对员工提出了一系列要求，例如，聚会时间缩短、在较小空间内聚集，人数必须少、除了吃喝时，必须始终戴口罩、座位必须分开，避免面对面接触。

Mori Kaori确信，健康危机中的聚会，给人的压力会大于乐趣。她认为，虚拟酒会或可作为避免额外担心的一种解决办法。

在东京开一家小企业的加藤健对德国之声表示，他能理解员工今年选择不参加，但在他看来，聚会活动减少还是"有点不幸"。他说，"下班后，大家在一起喝喝酒是日本企业文化的一部分。不管各人在公司的地位或职位如何，传统上，人们此时会坦诚交谈。" 他相信，在这样的场合下，通过建立业务关系，或向新员工含蓄传授公司文化，能增加企业价值。他认为，亲自到场有助于密切工作关系，使员工处于企业中心。他说，失去这一点，"将是一个悲剧"。

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