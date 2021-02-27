新冠大流行终结有望？

（德国之声中文网）春天来了。很多人的耐心已到尽头：他们需要看到前景，希望知道何时会逐渐放松停摆措施，何时终于可以期待接种疫苗，那个幽灵何时会遁形。

何时能再轻松度日？

据称来自世卫组织的关于新冠大流行即将结束的表态也激化了争议。有报道称，世卫组织欧洲主任、比利时人汉斯·亨利·克鲁格（Hans Henri Kluge）在接受丹麦电台采访时说，新冠疫情将在 "数月内被克服"。

在专家之间和社交网络上出现激烈争论后，克鲁格在德国电视二台上澄清："我从未说过这句话"。他强调，相反，他曾说过，没人能预测这场疫情何时会结束。这位世卫组织欧洲部主任解释道："我只会说——作为一个暂时假设——至2022年初，我们可能已走出疫情。" 他对德国电视二台说，新冠病毒依然会存在，不过他认为，届时将不再需要采取让人烦恼的措施。

德国病毒学家警告不应放松

据称是克鲁格说的这句话在科学界引发一片反对之声。柏林大学附属夏里特医院（Charité）病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）推文，断然驳斥所有关于病毒已减弱的猜测："不，目前没有任何已知变异毒株的减弱迹象。这纯粹是异想天开的说法。"

这位病毒学家1月初在北德电台播客中已指出，SARS CoV-2这种新冠病毒需要很长时间才能成为区域性病毒，即它仍然存在，但只在区域发生。不过，德罗斯滕在《明镜》周刊上警告说，2021年，新冠疫情可能先会变得更加危险。

德国联邦议院社民党党团副主席、流行病学家卡尔-劳特巴赫（Karl Lauterbach）也持相同观点。他像许多政界人士一样警告说，不能快速放开防疫措施。谈及本周三（3月3日）将举行的联邦政府与各州州长联席磋商会议，巴伐利亚州州长索德尔甚至在该州电台上警告说，现在人们不应 兴奋地大谈放开。

社民党卫生事务专家劳特巴赫

感染趋势逆转

截至2月底，全球确诊SARS CoV-2新冠感染人数约为1.14亿人；约250万人死亡；6440多万人康复。

从绝对值看，数字相当可怕；在一些国家，病毒依旧肆虐。此外，人们对经由变异而加速出现第三波疫情忧心忡忡。

然而，从全球范围看，正出现一种令人惊讶的缓和迹象。据世卫组织统计，近两个月来，全球感染率大幅下降，且明显快于预测的速度和幅度。根据该统计，1月中旬，每天仍有70万人被感染，而现在，数量差不多 "只 "是其一半，短短一个月内，直接或间接死于COVID-19的人数也几乎减少了一半。

世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）虽谨慎有加，但仍表示，数字下降是 "希望的信号"："这一趋势提醒我们，即使我们今天讨论疫苗，COVID-19也可经由行之有效的公共卫生措施予以遏止和控制。事实上，很多国家正是这么做的。"

为什么全球范围感染率会下降？

人们指出了全球感染人数大幅下降的众多原因，并视之为继续实施限制措施的的理由。

很明显，感染率下降无法仅归因于疫苗接种，因为到目前为止，全球人口中只有很少一部分人接种了疫苗。

不用说，遵守社交距离和卫生条例在众多国家都发挥了作用，所以，它可用以论证只能极缓慢放宽严格接触限制措施的必要性。

此外，在一些国家，如美国或巴西，已有很多人染疫，导致当地的群体免疫力逐渐增加。例如美国，若将登记在册的病例和所推测的未知病例数量相加，可以推测一种群体免疫力在逐渐形成。

另外，有研究人员认为，新冠病毒很可能因为突变而在中期内明显减弱——即使这在目前听起来很奇怪。

2月中旬，以生物学家詹妮-拉文（ Jennie Lavine）为主笔，美国亚特兰大大学和宾夕法尼亚大学的科研人员在《科学》杂志上发表了一份引起轰动的研究报告。研究人员们在报告中预测，新冠病毒很快会因突变而成为 "地方性 "病毒，也就是说，它只会在当地继续传播，如此，病毒就不再会那么恐怖，而全球疫苗接种工作又将加速这一进程。

新冠病毒会否成为无害常客？

世卫组织全球流感计划负责人克劳斯-施特尔（ Klaus Stöhr）的评估亦证实了这一预估。这位流行病学家也是世卫组织萨斯研究协调员。他指出，以往的流感经验表明，感染情况也很可能突然减退。例如，1957年的亚洲流感和1968年的香港流感这两场毁灭性的大流行，曾夺走400万人的生命。但与其出现时一样，这两场流感都突然快速消失。

第二波西班牙流感夺走了最多生命

第一次世界大战后发生的西班牙流感中，第二波疫情夺走的生命最多，1918/19年至1920年期间，总共可能有超过5000万人死亡。第三波疫情很快消退，但病原体依旧存在。时至今日，H1N1病毒仍以弱化的形式出现在普通流感中。

中期内，SARS-CoV-2新冠病毒也会有类似发展。据推测，该病毒将继续存在，但只在局部地区出现。若因变异而变弱，则会越来越不可怕。

然而，此一时刻到来之前、全球向好趋势得以巩固之前，人们仍需在必要的接触限制和可能的放宽之间继续保持艰难的平衡。

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