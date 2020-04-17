新冠危机压低大众销量 寄希望于中国景气计划

（德国之声中文网）新冠肺炎大流行使大众汽车销售量锐减。２月份已明显下滑后，这个全球最大的汽车生产商报告说，因需求疲弱、产链中出现严重瓶颈现象，3月及今年整个第一季度的销售剧跌。与去年同期相比，今年头三个月，出厂200万辆车，降幅23%。总部位于德国沃尔夫斯堡的大众公司4月17日通报说，尤其是３月份，业绩骤降，与2019年3月相比，销售降幅37.6％。

在新型冠状病毒最先爆发的最重要单一市场中国，局势依然严峻。不过，几乎所有生产基地均已复工，大众集团期待那里出现回升。此外，一个景气刺激项目可资助力。大众中国负责人韦伦施泰因（Stephan Wöllenstein）相信，很多人只是推迟了买车。

因感染风险以及供应链断裂，大众不得不暂停运转各品牌轿车以及旗下奥迪、保时捷、西亚特或斯柯达等品牌车的生产线、中止车商营业。与此同时，需求锐减。下周起，在实施新安全措施后，中国境外的生产也将全面启动。

"有钱人正涌入市场"

今年首季，在中国的销售降幅最大（35.1％）；老家西欧（20.2％）和北美（12.9％），也大幅下降。３月份，在这３大市场，与去年同期相比的降幅更急剧，个别品牌的销售降幅在30－43％之间，只有保时捷当月降幅相对小一些（11.0％）。

对豪华车生意相对损失较小，韦勒施泰因称，有钱人正涌入市场。另外，在度过了最严苛的限制后，对专为中国市场量身制造的入门品牌捷达（Jetta）的需求量显然也在增加。

韦勒施泰因认为，从目前的情况看，年内补上，大有希望。他称，"我们的确看到了市场上积压的需求"，尤其是年轻人正寻求自己的首车，而避免公共交通工具感染危险的考虑也在其中扮演了角色。

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期待强有力的景气刺激一揽子计划

局面下一步如何发展，很大程度上取决于北京政府可能出台的扶持措施。韦勒斯施泰恩表示，"我们预期，人大会议也会通过一项强有力的景气刺激一揽子计划"。不过，因新冠危机而延期的本年度人大会议会在今年的什么时候召开，尚未确定。今年２月，大众在华销售量遽降四分之三。然而，韦勒施泰因强调指出，若复苏持续，至６月，大众在中国有望达到去年同期水平。

这位中国大区高管指出，大众毋需在价格上大幅让利。尽管销售减少，就中国业务而言，最终结果不会与原订年计划有大的出入。他指出，在佛山和安亭的电动车ID.3工厂将按期投产，没有危险，"一切都在按部就班进行"。ID.3也在德国的茨维考（Zwickau）生产。

在财政上，大众集团亦感受到了新冠病毒大流行带来的经济后果。据初步统计，今年首季，大众经营额为550亿欧元，同比减少50亿，税前盈余9亿欧元，锐减39亿。大众目前还不敢就2020剩余年份的发展作预测。

欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式 大众集团 2019年3月，大众汽车称，将裁减最多7000岗位，至2023年，实现每年节约59亿欧元的目标。同年11月，大众旗下豪华车品牌奥迪宣布，至2025年，裁员十分之一，总数9500人，以期实现电动化转型。

欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式 PSA（标志/雪铁龙）集团，菲亚特/克莱斯勒 PSA集团旗下的德国欧宝（Opel）今年2月宣布，至2025年7月，实施裁减计划，为此，将为员工重新开放自愿离职项目。计划与PSA联姻的菲亚特/克莱斯勒表示，为避免减产，经理层赞同安排员工特别休假，在2022年重返工作岗位。与PSA合并有可能每年节省37亿欧元成本。

欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式 宝马 去年11月，宝马管理层与工会达成协议，经由减少员工红利及相关福利降低成本，以避免采取“极端措施”。宝马称，将力求保持员工数量，加强软件开发，平衡其它领域的裁减。

欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式 戴姆勒 今年2月，德国《商报》报道说，戴姆勒正强化其降低成本措施，计划裁员最多1.5万人。戴姆勒方面拒绝对此报道置评。不过，首席执行官凯伦纽斯（Ola Kaellenius）当月曾表示，未来3年，戴姆勒集团将在全球范围裁减1100名高管，约为管理层岗位的十分之一。该康采恩还宣布，将优化组织结构，消除梅斯德斯-奔驰集团和戴姆勒总部之间的双重架构。

欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式 沃尔沃 2019年7月，沃尔沃宣布，计划节约固定成本20亿瑞典克朗（2.14亿美元），并称，节约措施将导致在2019年下半年和2020年上半年增加效益。

欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式 捷豹路虎 今年2月，英国最大汽车品牌捷豹路虎（JAGUAR LAND ROVER）宣布，作为对需求减少的反应措施，计划在英国的两家工厂减产或在特定的日子停产，以降低成本。此前一个月，该公司曾表示，将减裁英国北部哈利伍德（Halewood）厂4500员工中的十分之一，并转变生产模式，以提高效益。

欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式 雷诺 在十年来首次出现全年亏损后，这个法国汽车制造商宣布，计划在未来3年降低成本20亿欧元，并且不排除裁员可能性。

欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式 博世 今年1月，这家德国公司表示，将经由缩短工时等措施减少降低成本，但拒绝提供在全球可能裁员的数字。

欧洲汽车工业进入“勒紧裤腰带”模式 大陆集团 去年11月，这家德国汽车配件供应商宣布，计划削减引擎制造能力。此举有可能导致至2028年减少5040个岗位。 作者: 凝练（摘编）



凝炼／王凡（德新社）