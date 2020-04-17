新冠危机压低大众销量 寄希望于中国景气计划

二月份的情况已经很糟透，而三月份，新冠病毒危机继续重创大众汽车。近来，在华工厂恢复生产；在欧洲，复工亦指日可待。急起直追能否成功？
（德国之声中文网）新冠肺炎大流行使大众汽车销售量锐减。２月份已明显下滑后，这个全球最大的汽车生产商报告说，因需求疲弱、产链中出现严重瓶颈现象，3月及今年整个第一季度的销售剧跌。与去年同期相比，今年头三个月，出厂200万辆车，降幅23%。总部位于德国沃尔夫斯堡的大众公司4月17日通报说，尤其是３月份，业绩骤降，与2019年3月相比，销售降幅37.6％。
在新型冠状病毒最先爆发的最重要单一市场中国，局势依然严峻。不过，几乎所有生产基地均已复工，大众集团期待那里出现回升。此外，一个景气刺激项目可资助力。大众中国负责人韦伦施泰因（Stephan Wöllenstein）相信，很多人只是推迟了买车。
因感染风险以及供应链断裂，大众不得不暂停运转各品牌轿车以及旗下奥迪、保时捷、西亚特或斯柯达等品牌车的生产线、中止车商营业。与此同时，需求锐减。下周起，在实施新安全措施后，中国境外的生产也将全面启动。
"有钱人正涌入市场"
今年首季，在中国的销售降幅最大（35.1％）；老家西欧（20.2％）和北美（12.9％），也大幅下降。３月份，在这３大市场，与去年同期相比的降幅更急剧，个别品牌的销售降幅在30－43％之间，只有保时捷当月降幅相对小一些（11.0％）。
对豪华车生意相对损失较小，韦勒施泰因称，有钱人正涌入市场。另外，在度过了最严苛的限制后，对专为中国市场量身制造的入门品牌捷达（Jetta）的需求量显然也在增加。
韦勒施泰因认为，从目前的情况看，年内补上，大有希望。他称，"我们的确看到了市场上积压的需求"，尤其是年轻人正寻求自己的首车，而避免公共交通工具感染危险的考虑也在其中扮演了角色。
期待强有力的景气刺激一揽子计划
局面下一步如何发展，很大程度上取决于北京政府可能出台的扶持措施。韦勒斯施泰恩表示，"我们预期，人大会议也会通过一项强有力的景气刺激一揽子计划"。不过，因新冠危机而延期的本年度人大会议会在今年的什么时候召开，尚未确定。今年２月，大众在华销售量遽降四分之三。然而，韦勒施泰因强调指出，若复苏持续，至６月，大众在中国有望达到去年同期水平。
这位中国大区高管指出，大众毋需在价格上大幅让利。尽管销售减少，就中国业务而言，最终结果不会与原订年计划有大的出入。他指出，在佛山和安亭的电动车ID.3工厂将按期投产，没有危险，"一切都在按部就班进行"。ID.3也在德国的茨维考（Zwickau）生产。
在财政上，大众集团亦感受到了新冠病毒大流行带来的经济后果。据初步统计，今年首季，大众经营额为550亿欧元，同比减少50亿，税前盈余9亿欧元，锐减39亿。大众目前还不敢就2020剩余年份的发展作预测。
凝炼／王凡（德新社）