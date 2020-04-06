新冠“免疫证”——是福是祸？

（德国之声中文网）德国卫生部长施潘（Jens Spahn）引入免疫证的设想一出笼就引来多方质疑和反对。有关免疫证的内容本已被写入德国新版《传染病防治法》草案，包括持证者可免受某些限制措施的约束，如卫生局的隔离指令。施潘曾举例表示，对于医疗护理机构工作人员，这将是一个极大的帮助。

但在本周四（5月14日）联邦议院审议通过的该法案中，并不包括免疫证的内容。有关计划在两周前刚一被披露，即受到医学、法律界人士的广泛批评，施潘在舆论压力下决定暂时搁置这一立法项目。

感染不等于免疫

顾名思义，免疫证的意义在于证明一个人对某种疾病具有免疫力。但感染过新冠病毒就能免疫吗？医学界对此尚不能给出明确答案。慕尼黑大学的病毒学家开普勒（Oliver Keppler）对《南德意志报》表示，目前人们只能根据对其它已知病毒的了解推测，在感染新冠后，"可能会在一定时间里产生抵抗力"，而且观察到不同感染者的免疫反应差别很大。这一推断中存在太多的不确定性，因此德国的大部分病毒和免疫学专家反对在如此薄弱的科学认知基础上冒然推行免疫证明。

此外，很多未作病毒核酸检测得到确诊，但仍怀疑自己已经"中招"的人，要想证明曾经染病，需要作抗体测试。而现有的抗体测试准确度仍不够理想，存在较大误差率，无法作为关键性依据。

在这种情况下，一张免疫证有多大的说服力？以及其中的误差会带来何种风险，令人存疑。基于上述顾虑，世卫组织也曾对某些国家推行免疫证的计划提出警告。

伦理担忧

同时，也有人从法律和社会伦理角度批评免疫证明制度，认为这将造成社会不公和分裂。因为一部分人会因这一纸证明享有"特权"，可以无拘无束地重享各种自由，另一部分人则会被歧视和排斥。

甚至有人推测，如果获取证明的门槛过低，难保有人会故意尝试让自己感染，以获得这一令人羡慕的"通行证"，能够出入各种场所，恢复自由身。

奥尔登堡大学的公法教授伯默-内斯勒（Volker Boehme-Neßler）在《时代》周报撰文指出，免疫证的想法"或许初衷是好的"，但没有周全考虑到更深层次的效应。它只会造就少数"赢家"，多数人仍是失落者，这是不必要地制造社会和政治矛盾，让更多人对政府的防疫措施丧失信任。他认为，这样的制度虽然目的是让一部分人获得应有的自由，但却把更多的人排斥在外，是不人道的，也是违背德国宪法精神的。

德国联邦数据保护专员科尔伯（Ulrich Kelber，社民党籍）也提醒公众，免疫证涉及敏感的个人健康信息，人们有理由担忧，存在非正当使用有关数据的风险。据德国民调机构Infratest Dimap今年5月初的一项问卷调查，有近三分之二的受访者不赞成政府推行免疫证。

缩小范围

卫生部长施潘已暂停有关立法，并委托德国伦理委员会就此议题进行评估，不过他并没有放弃这个计划。本周施潘在接受媒体采访时指出，有些国家已计划通过类似的健康证明对入境进行限制，如果德国拒绝为公民出具有关证明，意味着德国人将无法前往这些国家。

根据早先的媒体报道，南美国家智利计划于4月底就开始允许能证明自己曾感染新冠病毒的国民免受部分行动限制。除德国外，巴西和英国也在就免疫证的话题进行讨论。

奥格斯堡大学的医疗卫生法专家林德纳（Josef Lindner）教授对《南德意志报》表示，一个折衷的做法是将免疫证的颁发限制在较小的范围内，比如仅限于医护人员等关键职业的从业者。