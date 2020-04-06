 新冠“免疫证”——是福是祸？ | 科技环境 | DW | 14.05.2020

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科技环境

新冠“免疫证”——是福是祸？

你曾经感染新冠病毒？或许你可以因此获得一纸“免疫证”，因而免受诸多限制？一些国家正在讨论这一可能性。在德国，这一建议遭到了强烈反对。

Coronavirus Hannover Testproben im Tiermedizinischen Labor (picture-alliance/dpa/P. Steffen)

据5月初德国的一项问卷调查，近三分之二的受访者不赞成政府推行免疫证

（德国之声中文网）德国卫生部长施潘（Jens Spahn）引入免疫证的设想一出笼就引来多方质疑和反对。有关免疫证的内容本已被写入德国新版《传染病防治法》草案，包括持证者可免受某些限制措施的约束，如卫生局的隔离指令。施潘曾举例表示，对于医疗护理机构工作人员，这将是一个极大的帮助。

Jens Spahn Bundesgesundheitsminister (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

德国卫生部长施潘（图）引入免疫证的设想，引来多方质疑和反对

但在本周四（5月14日）联邦议院审议通过的该法案中，并不包括免疫证的内容。有关计划在两周前刚一被披露，即受到医学、法律界人士的广泛批评，施潘在舆论压力下决定暂时搁置这一立法项目。

感染不等于免疫
顾名思义，免疫证的意义在于证明一个人对某种疾病具有免疫力。但感染过新冠病毒就能免疫吗？医学界对此尚不能给出明确答案。慕尼黑大学的病毒学家开普勒（Oliver Keppler）对《南德意志报》表示，目前人们只能根据对其它已知病毒的了解推测，在感染新冠后，"可能会在一定时间里产生抵抗力"，而且观察到不同感染者的免疫反应差别很大。这一推断中存在太多的不确定性，因此德国的大部分病毒和免疫学专家反对在如此薄弱的科学认知基础上冒然推行免疫证明。

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《明镜周刊》报道称，德国多家学术机构正在酝酿一项大规模的抗体检测。一方面，这项工作有助于了解痊愈者到底是否对新冠病毒具备免疫力；另一方面，价格相对低廉的抗体检测也有助于流行病学专家更为准确地掌握疫情的全局。 (27.03.2020)

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此外，很多未作病毒核酸检测得到确诊，但仍怀疑自己已经"中招"的人，要想证明曾经染病，需要作抗体测试。而现有的抗体测试准确度仍不够理想，存在较大误差率，无法作为关键性依据。

在这种情况下，一张免疫证有多大的说服力？以及其中的误差会带来何种风险，令人存疑。基于上述顾虑，世卫组织也曾对某些国家推行免疫证的计划提出警告。

伦理担忧

同时，也有人从法律和社会伦理角度批评免疫证明制度，认为这将造成社会不公和分裂。因为一部分人会因这一纸证明享有"特权"，可以无拘无束地重享各种自由，另一部分人则会被歧视和排斥。

甚至有人推测，如果获取证明的门槛过低，难保有人会故意尝试让自己感染，以获得这一令人羡慕的"通行证"，能够出入各种场所，恢复自由身。

奥尔登堡大学的公法教授伯默-内斯勒（Volker Boehme-Neßler）在《时代》周报撰文指出，免疫证的想法"或许初衷是好的"，但没有周全考虑到更深层次的效应。它只会造就少数"赢家"，多数人仍是失落者，这是不必要地制造社会和政治矛盾，让更多人对政府的防疫措施丧失信任。他认为，这样的制度虽然目的是让一部分人获得应有的自由，但却把更多的人排斥在外，是不人道的，也是违背德国宪法精神的。

China Wuhan Rückkehr zur Normalität (Reuters/China Daily)

联邦数据保护专员提醒公众，免疫证涉及敏感的个人健康信息，人们有理由担忧，存在非正当使用有关数据的风险

德国联邦数据保护专员科尔伯（Ulrich Kelber，社民党籍）也提醒公众，免疫证涉及敏感的个人健康信息，人们有理由担忧，存在非正当使用有关数据的风险。据德国民调机构Infratest Dimap今年5月初的一项问卷调查，有近三分之二的受访者不赞成政府推行免疫证。

缩小范围

卫生部长施潘已暂停有关立法，并委托德国伦理委员会就此议题进行评估，不过他并没有放弃这个计划。本周施潘在接受媒体采访时指出，有些国家已计划通过类似的健康证明对入境进行限制，如果德国拒绝为公民出具有关证明，意味着德国人将无法前往这些国家。

根据早先的媒体报道，南美国家智利计划于4月底就开始允许能证明自己曾感染新冠病毒的国民免受部分行动限制。除德国外，巴西和英国也在就免疫证的话题进行讨论。

奥格斯堡大学的医疗卫生法专家林德纳（Josef Lindner）教授对《南德意志报》表示，一个折衷的做法是将免疫证的颁发限制在较小的范围内，比如仅限于医护人员等关键职业的从业者。

  • Gemüse Ernährung Symbolbild

    如何提高免疫力？

    膳食多样化！

    免疫系统需要许多不同类型的燃料，它们就藏在水果和蔬菜里。你的膳食应该健康而多样：橘子、红椒、绿叶蔬菜和红甘蓝可以提供各种维生素，尤其是天然维生素C。

  • Serbien | Grippewelle (J. Đukić-Pejić)

    如何提高免疫力？

    接种疫苗！

    为了让你的免疫能力处于最高水平，请确保已完成所有必要的疫苗接种。成年人经常忘记更新小时候接种过的疫苗。检查一下，看看是否需要补充注射这些疫苗：破伤风、白喉、百日咳、小儿麻痹症、肝炎、肺炎球菌、脑膜炎、麻疹、腮腺炎、风疹、流感等等。请务必和你的医生谈一谈！

  • Langlaufen in Buchenberg

    如何提高免疫力？

    坚持运动

    科学研究表明，每周3次、每次20分钟的规律性肌肉训练（慢跑、北欧式握杆健走或散步）可以增强免疫能力。请注意：过度锻炼也会让你的免疫系统筋疲力尽。

  • Schlafen Symbolbild

    如何提高免疫力？

    好好睡觉！

    充足的睡眠不仅能让你的身体从疲倦中恢复，而且在慢波睡眠阶段，神经递质被释放，免疫系统也得到强化。

  • Glückliche Menschen Glück Familie Symbolbild

    如何提高免疫力？

    享受生活！

    研究表明，饱满的精神状态和对生活的热情拥抱可以促进免疫系统的强大。欢笑和玩乐不仅提供更好的生活质量，还可以增强人体的防御能力。

  • Zeitdruck Stress Symbolbild

    如何提高免疫力？

    避免压力！

    负压力会激活肾上腺素和皮质醇的释放，而这些激素会麻痹你的免疫系统。合理的压力和时间管理可以使身体得到休息并补充新的能量。打坐、自生训练和瑜伽之类的放松运动可以明显地增强免疫系统。

  • Herbst Wetter Wind Natur Symbolbild

    如何提高免疫力？

    多散步！

    在新鲜的空气中散步，可以改善你的体温和增加运动——两者都可以刺激人体的防御系统。人体粘膜也可从身体循环的改善中受益，湿度的增加使其更容易抵抗攻击。

  • Zucker

    如何提高免疫力？

    小心糖！

    研究表明，果糖和葡萄糖等短链糖的消化会耗费掉人体所需要的多种维生素。

  • Frau beim Kaltduschen

    如何提高免疫力？

    热冷交替冲澡！

    冷热水交替淋浴可以调节身体热量，改善血液流动。洗澡的时候用海绵或刷子搓一搓，就更能刺激免疫系统啦。


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