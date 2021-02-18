新冠停摆措施导致1.68亿儿童失学

（德国之声中文网）据联合国儿童基金会统计，近一年来，全球范围超过1.68亿儿童因新冠抗疫措施而失学。该机构的一份研究报告指出，另有2.14亿儿童未能学到四分之三以上课程。该基金会执行主任福尔（Henrietta Fore）在纽约表示，全球范围的停摆乃是一场 "灾难性的教育危机"。

14个国家基本处于停摆状态

根据名为《COVID-19与学校关门——没有学校的一年》的这一研究报告，从2020年3月到2021年2月，全球范围有14个国家基本处于停摆状态。这些国家中有三分之二位于拉丁美洲和加勒比地区，合计有近9800万学童。报告指出，在这14个国家中，巴拿马的学校停课天数最多，其次分别是萨尔瓦多、孟加拉国和玻利维亚。

报告指出，如果能继续上学，则孩子们可和同龄人互动，得到支持，获得保健服务和疫苗接种，以及午餐。儿童基金会在报告中警告说，受到最大威胁的儿童和那些没有接受远程教育手段的儿童更有可能永远无法返回学校，并有可能被迫童婚或从事童工。福尔指出，"最弱势的孩子付出的代价最高"。她认为，"我们必须竭尽可能，坚持开放学校，或者，优先安排迅速重新开放学校。"

"大流行瘟疫课堂"

为引起人们对教育危机的关注，联合国儿童基金会在纽约推出了一个名为 "大流行瘟疫课堂 "的模型，——一间由168张空课桌组成的教室，每一张课桌代表过去一年里学校几乎完全关闭的那些国家的数百万儿童。福尔指出："每一把空椅子背后都挂一个空背包——一个孩子遭忽略的潜能的象征。

凝炼/任琛（德新社、基督教新闻社）

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