新債務圓桌會議將登場 G7：中國是絆腳石

（德國之聲中文網）國際貨幣基金組織（IMF）週一（2月13日）表示，來自中國、印度、沙特阿拉伯和七國集團（G7）的官員，將在17日參加新主權債務圓桌會議的第一場視訊會議。

IMF其中一位發言人向路透社透露此消息，並表示更多細節將在短期內公佈。

此前，路透社曾引述3位消息人士的說法報導，在20國集團（G20）共同框架下要求進行債務處理的中等收入國家官員（如：埃塞俄比亞、贊比亞、加納、斯里蘭卡、蘇里南和厄瓜多爾等），也會出席這場線上圓桌會議。目前這些國家都面臨著各自的債務危機。

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）12日接受哥倫比亞廣播公司「60分鐘」（60 Minutes）採訪時說，中國的財政部長和中國人民銀行行長也將出席。她說：「中國必須改變其政策，因為低收入國家無法償還（債務）。」

格奧爾基耶娃說：「我們正努力實踐，將所有債權人，包含來自發達經濟體的傳統債權人，以及像中國、沙特阿拉伯、印度這樣的新債權人，連同私營部門，和債務國聚集在同一張圓桌邊進行討論。」

格奧爾基耶娃是第一位來自新興市場國家的IMF負責人，她說債務減免對重債國家來說至關重要，這可以避免造成社會服務減少、引發社會動盪等負面影響。

中國的角色

路透社報導，一位消息人士表示，即將與會的官員們希望在2023年年底前，解決中國對償債截止日期的擔憂，以保護新的融資不受債務重組影響。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）和其他七國集團官員認為，中國現在是世界上最大的主權債權國，是加快債務處理工作的主要絆腳石。他們還在推動G20成員國達成協議，以擴大共同框架、將中等收入國家納入其中。

華盛頓非營利性金融改革組織Jubilee USA Network執行董事Eric LeCompte告訴路透社，「大多數國家支持將這些政策擴大到中等收入國家」，但中國及俄羅斯的反對，對事情的進展造成了龐大阻礙，其中「中國是最大的挑戰」．並補充說歐洲在20世紀90年代也經歷了類似的「債務減免不情願時期」，但最終還是接受了。

此外，中國一再呼籲世界銀行和其他多邊開發銀行參與債務減免，但美國官員堅決反對這一提議。美方認為，這些貸款人已經向債務危機國家提供了高度優惠的貸款和贈款。

對此債務問題的討論，中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會上表示，「中方一貫高度重視」此問題，正按照有關原則與各方進行「友好協商」。

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新債務圓桌會議

這次會議將由IMF、世界銀行和20國集團現任主席國印度共同主持。會議結束的一週後，20國集團的財政官員將於2月23日至25日在印度舉行另一場會議。而實體的圓桌會議，則預計於25日舉行。

消息人士告訴路透社，該會議的目的，是將「參與主權債務重組的主要相關利益者」聚集在一起，以解決目前的不足之處。

其中一位消息人士說，圓桌會議將包括巴黎俱樂部的官方債權人和私營部門的參與者，包含國際金融協會（IIF）、國際資本市場協會（International Capital Markets Association）和2個要求不公開身份的私營部門金融機構。

這個圓桌會議的成立，是源自於2年前贊比亞首次請求債務協助，但贊比亞債務減免的討論進展緩慢，令相關利益者感到愈來愈失望。

組織這場會議的相關人士告訴路透社，圓桌會議可以幫助解決原則上的問題，而不會專注於贊比亞或其他個別案例。

（路透社等）

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