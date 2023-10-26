 斯特兰蒂斯入股中国零跑汽车 | 经济纵横 | DW | 26.10.2023

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经济纵横

斯特兰蒂斯入股中国零跑汽车

欧宝汽车母公司斯特兰蒂斯（Stellantis）宣布斥资15亿欧元入股中国电动车初创公司零跑汽车，以扩大在中国电动汽车市场的影响力。

Italien Börsengang Stellantis

（德国之声中文网）总部设在荷兰的斯特兰蒂斯公司（Stellantis）周四（10月26日）宣布，将投资15亿欧元收购中国汽车初创公司零跑汽车（Leapmotor）约20%股份。

两家公司计划成立一家合资企业，由斯特兰蒂斯持有51%股份，在中国以外地区生产和销售汽车，并将拥有在中国以外地区销售其产品的“独家权利”。

关于斯特兰蒂斯可能投资零跑汽车的猜测已经持续数月。此次合作旨在提高零跑汽车在竞争激烈的中国电动车市场的销售额，并将其业务扩展到中国以外，欧洲将是其首个目标市场，其合资公司预计将从2024年中期开始在欧洲销售汽车。

斯特兰蒂斯首席执行官唐唯实（Carlos Tavares）表示，目前是帮助零跑汽车实现全球扩张计划的“最佳时机”。

综合中国媒体报道，唐唯实周四在杭州举行的发布会上澄清，斯特兰蒂斯不是欧盟针对中国电动汽车反补贴调查的导火索或发起者。他表示：“由于我们面临全球性问题，我们必须采取全球思维。我们不支持一个分裂的世界。我们喜欢竞争。展开调查并不是解决这些问题的最佳方式。”

斯特兰蒂斯宣布投资15亿欧元收购中国汽车初创公司零跑汽车约20%股份

斯特兰蒂斯宣布投资15亿欧元收购中国汽车初创公司零跑汽车约20%股份

去年，唐唯实取消了与中国供应商广汽集团（GAC）合资生产吉普车的计划，理由是对计划进展不满意。

斯特兰蒂斯旗下品牌包括欧宝、标致、菲亚特、克莱斯勒和吉普。中国作为全球最大汽车市场，总体而言在多品牌集团斯特兰蒂斯的商业版图中仍扮演次要角色。

包括未合并的合资企业在内，斯特兰蒂斯2023年上半年在亚太地区（包括中国和印度）仅交付了约9万辆汽车。相比之下，其竞争对手大众在中国的汽车交付量为145万辆。
（德新社、法新社）

电动车平民化 中国制造？

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