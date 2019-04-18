 “故宫开车”持续发酵 关键信息扑朔迷离 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2020

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时政风云

“故宫开车”持续发酵 关键信息扑朔迷离

中国一名微博用户近日发布开车进故宫的信息，引发大量网民批评和官媒抨击。该用户清空近十年微博内容，未能平息众怒；故宫发表道歉声明，招致更多质疑。

China Forbidden City Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Qianlong)

（德国之声中文网）一辆黑色奔驰车停在北京故宫广场前，两名女子在车前留影，新浪微博用户"露小宝LL"17日发表配有上述图片的博文称"赶着周一闭馆，躲开人流，去故宫撒欢儿~"。

此言一出，引发众怒。网民纷纷质疑该用户的身份，以及她为何得以在闭馆日进故宫，而且还"开着大奔耀武扬威地进去了"。故宫博物院自2013年开始实行禁车规定，据当时故宫博物院院长单霁翔解释，该措施为维护故宫的文化尊严。

"女子开车进故宫事件"发酵速度之快，迅速登上微博热搜榜的同时，也已在维基百科拥有同名词条。中国多家官媒纷纷发表评论批评这一"滥用特权"的行为。

当天晚上，故宫博物院官方微博发文称，该事件经核查属实。故宫博物院对此深表痛心并向公众诚恳致歉，"今后，我院将严格管理，杜绝此类现象。感谢社会各界对故宫博物院的关爱与监督"。

道歉无用

然而此番道歉未能平息众怒，反而被网民批评"避重就轻"、"空话套话"。中国官媒《中国日报》也就此强调"关键信息不能隐瞒"，"开车进故宫者真实身份是什么？谁给她开的门，谁放她进的故宫？这些都需要故宫一一回应，责任人也应当做出处理，才能维护规则严肃性。"

《北京晚报》直指，故宫"不是哪个人的私家领地，不是有权有钱者就能任意出入的后花园。这一次故宫的大门究竟为何失守，又为谁失守？当有下文。"

前央视评论员、调查记者王志安在其推特账号"王局志安"上关注此事评论道："我怀疑故宫的那份声明是故意的，因为它透露出两个意思：第一，这件事是真的，第二，当事人她惹不起。故宫或许也希望通过民意去约束（或惩罚）特权行为，于是才出台了这份含含糊糊的声明。"

当事人身份

一夜之间，"露小宝LL"近十年的微博内容被清空。其"中国国际航空公司乘务员"的加V认证已被取消。国航方面就此核实称，该名女子确实曾系该司乘务员，确认几年前已离职，只是微博认证没有更改而已。

网民的微博截屏显示，"露小宝LL"曾在新浪微博上自称是中国共产党元老何长工的孙媳妇，其丈夫为何长工的孙子何刚。

《重庆日报》旗下的《上游新闻》记者了解到，"露小宝LL"是一名戴千万名表、在北京住9万一平高档小区的抖音小网红，也是小区名人，但是该媒体没有透露其具体身份。

部分网民则认为，能在网上炒起来的舆情事件，说明当事人背后没有什么权力，真正稍微有一点背景的，网信办早就下令封删看不到了。

值得注意的是，《观察者网》周六发布文章"原来开车进过故宫的人，不止一个"，此文受到包括《环球日报》在内的多家中国媒体的转载。文章指出，多年来，不少网民发布过类似开车进故宫的"游记"，并列出相关截图。文章最后问道："为何会有这么多人开车'穿越'？截至目前，故宫尚未做出进一步回应。"

 

 

 

 

 

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