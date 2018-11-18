政治还是面包? 韩国瑜、蔡英文各有解读

(德国之声中文网) 12月11日下午，凖高雄市长韩国瑜应吴宝春邀请，共同召开记者会。韩国瑜表示，吴作为南部农村子弟，在法国「等同于面包界的奥林匹克」获得世界冠军，「是我们台湾之光，我觉得所有台湾民众应该真正爱惜吴宝春师傅。」

这位国民党籍的高雄市长为吴宝春喊冤:「他只会烘焙面包，不懂政治，现在被搞得满头包，我觉得对吴宝春师傅来讲不甚公平」。

吴宝春表示自己只是面包师傅，「很荣幸很多年轻人因为我进入这个行业，我有责任为年轻人创造更大的市场。」当记者问他过誉曾说过要「放眼全球70亿人的商机」，是否认为自己被扭曲成台独? 吴宝春犹豫一会，回答:「面包师傅，我的专业就是做面包嘛。那我也......」他停顿，说了谢谢，就不再继续说下去。韩国瑜把话接过来，说吴宝春已经表达得很清楚。很快的就向媒体道谢结束记者会。

吴宝春麦方店官方网页截图

台湾总统蔡英文随即针对此事做出回应: 「中国以政治来扭曲经济与贸易的活动，确实是存在我们每一天的生活。」世界上都在关注这个议题，而台湾站在第一线，「一次又一次的看到有人在胁迫下说出几乎是标准化的说辞，这些都是政治压迫，相信这样的做法，台湾人不会接受、世界上的人也不会接受。」她指，这些压迫是两岸关系倒退的主因，希望中国把政治前提拿开，让两岸交流是正常与健康的交流。

面包政治学

台湾著名冠军面包师父吴宝春在上海开设的分店近日开幕，却因为两年前的一篇新闻报导，被中国民众定为「台独」，在点评网站遭到恶搞，店内排名前三的面包被人改「台独面包」、「大陆人傻钱多包」、「饿s不来大陆包」。这一配图促使大众点评暂时下架吴葆春面包店。

吴宝春面包店官方网站随即发表声明，「台湾，是养育我的土地，身为中国人，是我的骄傲，『两岸一家亲』是我坚持不变的态度。」文中表示会配合国台办政策，一直向往赴陆展店，因先前条件不成熟，才折腾多年。此次为上海开店准备一年多，「带着诚意前来」。

此次风波可以追溯到2016年。当时，《民报》举办讲座，邀请吴宝春与谢忠祐师徒对谈，记者在会前访谈文章中提及吴宝春「心理有一块很深的台湾情结」，且引述他说「中国市场虽然有13亿，但全世界有70多亿，我不会把眼光只看在中国。」此话一出，随即在各方媒体多重转载变成「六年来拒赴大陆开店」。

虽然这消息在网路上引发热烈讨论，但是微博网友表示，现场生意似乎不受影响。台湾《经济日报》引述民众表示，「架上卖的是面包，也不是卖台独」，并不影响她的购买意愿。

三月，台湾媒体《联合报》做出相关报导，吴宝春与新加坡西点集团BreadTalk旗下的上海「新语面包食品公司」合作，在上海展店。他在受访时澄清，他想要表达的目标是朝全球发展，短期5到10年都会以合组公司的形式在海外展店，下一站很可能是北京、深圳、广州，以及香港、新加坡。