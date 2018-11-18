 政治还是面包? 韩国瑜、蔡英文各有解读 | 文化经纬 | DW | 10.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

政治还是面包? 韩国瑜、蔡英文各有解读

面包师傅吴宝春发声明支持「九二共识」，引发台湾人民挞伐，准高雄市长韩国瑜应邀出面为他灭火，总统蔡英文则在公开发言中谴责中国压迫。面包已经超越食物的角色，成为政治舞台的当红热词。

Wu Pao Chun (Taiwan Presidential Office)

吴宝春资料照片

(德国之声中文网) 12月11日下午，凖高雄市长韩国瑜应吴宝春邀请，共同召开记者会。韩国瑜表示，吴作为南部农村子弟，在法国「等同于面包界的奥林匹克」获得世界冠军，「是我们台湾之光，我觉得所有台湾民众应该真正爱惜吴宝春师傅。」

这位国民党籍的高雄市长为吴宝春喊冤:「他只会烘焙面包，不懂政治，现在被搞得满头包，我觉得对吴宝春师傅来讲不甚公平」。

吴宝春表示自己只是面包师傅，「很荣幸很多年轻人因为我进入这个行业，我有责任为年轻人创造更大的市场。」当记者问他过誉曾说过要「放眼全球70亿人的商机」，是否认为自己被扭曲成台独? 吴宝春犹豫一会，回答:「面包师傅，我的专业就是做面包嘛。那我也......」他停顿，说了谢谢，就不再继续说下去。韩国瑜把话接过来，说吴宝春已经表达得很清楚。很快的就向媒体道谢结束记者会。

Screenshot Bäcker Taiwan Wu Pao-chun (wupaochun.com)

吴宝春麦方店官方网页截图

台湾总统蔡英文随即针对此事做出回应: 「中国以政治来扭曲经济与贸易的活动，确实是存在我们每一天的生活。」世界上都在关注这个议题，而台湾站在第一线，「一次又一次的看到有人在胁迫下说出几乎是标准化的说辞，这些都是政治压迫，相信这样的做法，台湾人不会接受、世界上的人也不会接受。」她指，这些压迫是两岸关系倒退的主因，希望中国把政治前提拿开，让两岸交流是正常与健康的交流。

面包政治学

台湾著名冠军面包师父吴宝春在上海开设的分店近日开幕，却因为两年前的一篇新闻报导，被中国民众定为「台独」，在点评网站遭到恶搞，店内排名前三的面包被人改「台独面包」、「大陆人傻钱多包」、「饿s不来大陆包」。这一配图促使大众点评暂时下架吴葆春面包店。

吴宝春面包店官方网站随即发表声明，「台湾，是养育我的土地，身为中国人，是我的骄傲，『两岸一家亲』是我坚持不变的态度。」文中表示会配合国台办政策，一直向往赴陆展店，因先前条件不成熟，才折腾多年。此次为上海开店准备一年多，「带着诚意前来」。

此次风波可以追溯到2016年。当时，《民报》举办讲座，邀请吴宝春与谢忠祐师徒对谈，记者在会前访谈文章中提及吴宝春「心理有一块很深的台湾情结」，且引述他说「中国市场虽然有13亿，但全世界有70多亿，我不会把眼光只看在中国。」此话一出，随即在各方媒体多重转载变成「六年来拒赴大陆开店」。

虽然这消息在网路上引发热烈讨论，但是微博网友表示，现场生意似乎不受影响。台湾《经济日报》引述民众表示，「架上卖的是面包，也不是卖台独」，并不影响她的购买意愿。

三月，台湾媒体《联合报》做出相关报导，吴宝春与新加坡西点集团BreadTalk旗下的上海「新语面包食品公司」合作，在上海展店。他在受访时澄清，他想要表达的目标是朝全球发展，短期5到10年都会以合组公司的形式在海外展店，下一站很可能是北京、深圳、广州，以及香港、新加坡。

  • Vivian Sung (picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Zongyi)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    宋芸樺

    2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

  • Chou Tzu-yu (picture-alliance/Moreforms/Imaginechina)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    周子瑜

    南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

  • Leon Dai (picture-alliance/dpa/Udndata)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    戴立忍

    2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

  • Kiko Mizuhara (picture-alliance/AP Images/Invision/ V. Le Caer)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    水原希子

    與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

  • Shawn Yue (picture-alliance/ZUMAPRESS/TPG)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    余文樂

    2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

  • Christine Fan (picture-alliance/AP Images/TopPhoto)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    范瑋琪

    2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

  • China My Dear Boy Pressekonferenz in Taipei (picture-alliance/MAXPPP)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    沒「道歉」的林心如

    2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。

    作者: 李芊（发自台北）


DW.COM

万人上街促台独公投 蔡英文执政陷两难

台湾即将在年底举行地方大选，这是民进党全面执政后一张重要的成绩单。如何妥善处理两岸关係，更是深深影响着蔡英文2020的连任之路。 (20.10.2018)  

中正纪念堂蒋公铜像遭台独青年泼漆

台独青年再次向蒋公铜像泼漆。这次地点换到了中正纪念堂。随后他们召开记者会时遭到不同意见人士呛声。泼漆行动再次引起台湾社会争议。 (20.07.2018)  

墙外文摘：大选反台独？道歉更辱华？

有评论认为，台湾大选放到大陆语境下，成了旗帜鲜明反台独的结果，这是被夸张到大陆的意淫政治正确里。D&G道歉做假，似乎更算辱华，但比起在世界各地出洋相的中国人，D&G的辱华程度，只是小巫见大巫。 (25.11.2018)  

台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

近日，台湾艺人宋芸桦因为曾说“自己最爱的国家是台湾”而在微博上道歉。让我们看看，还有哪些艺人曾在中国的舆论重压之下道歉？ (04.08.2018)  

相关内容

Golden Horse Awards in Taipei

金马奖典礼：获奖感言惹政治争议 18.11.2018

台湾导演傅榆在获得金马奖最佳纪录片奖之后的获奖感言中，呼吁台湾应该被当成“真正独立的个体”来看待，引发颁奖典礼当晚的气氛尴尬。大陆影人不仅拒绝参加典礼之后的餐会，而且还纷纷在微博上表明“中国一点都不能少”的“爱国立场”。

Taiwan Kommunalwahlen in Taipei

墙外文摘：大选反台独？道歉更辱华？ 25.11.2018

有评论认为，台湾大选放到大陆语境下，成了旗帜鲜明反台独的结果，这是被夸张到大陆的意淫政治正确里。D&G道歉做假，似乎更算辱华，但比起在世界各地出洋相的中国人，D&G的辱华程度，只是小巫见大巫。

Golden Horse Awards in Taipei

墙外文摘：金马奖，台湾，一点都不能少 18.11.2018

有评论认为，台湾人早已习惯了政治论述的常态化，生活与政治难分难解，不同的议题与立场乃至这座岛屿的未来命运，也都可以在公共场域中被论述。

广告

环游世界的残疾人飞行员

迈克·隆伯格没法走路，要靠轮椅生活。但这并没有阻挡他成为第一个环游世界的残疾人飞行员。  

China Provinz Hebei Katholische Minderheit (Reuters/Damir Sagolj)

成都教会被抄 超过百名成员被捕

人权组织「人权捍卫者」指出，中国警方週日晚间六点突袭位于成都的秋雨教会，不仅当场带走一位员工，也派出大批警力到数名教会成员住处抄家。目前已知有超过百名成员遭警方关押。 