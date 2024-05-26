政治议题并非全部：马克龙夫妇到访柏林

在双边政治关系呈现紧张态势的大背景下，法国总统马克龙夫妇开始了对德国的国事访问。除高层政治会谈之外，马克龙夫妇也将同德国普通民众进行接触。

（德国之声中文网）法国总统上一次对德国开展国事访问已经是2000年的事情了，当时担任法国总统的还是希拉克。对于德法两个近邻来说，国事访问间隔如此之久，似乎异乎寻常。不过，事实上，法国总统过去24年没有对德国进行国事访问，倒不是出于政治原因，毕竟每隔几个月，德法双方的政府总理和对口部长都会进行互访。

此外，国事访问活动中，政治也并不是主要议题，感受和体察德国的风土人情才是此行的重要目的。此次马克龙来访，德国的东道主并非联邦总理，而是联邦总统。除柏林之外，马克龙夫妇还将访问德累斯顿和明斯特。在明斯特，马克龙将被授予威斯特法伦国际和平奖。

按照最初计划，此次国事访问原本应于去年七月举行，但由于法国爆发骚乱，马克龙夫妇临时取消了行程。不过，目前法国的局势也谈不上稳定：欧洲议会大选在即，根据最新的民调，以勒庞为首的右翼民粹主义政党“国民阵线”有可能会成为第一大党。

今年六月的欧洲议会大选上，以勒庞为首的极右“国民阵线”有可能会成为第一大党。 图像来源: Christophe ARCHAMBAULT/AFP

此外，今年二月的一次民调显示，法国民众对欧盟的厌倦感正变得日益明显。民调显示，虽然法国是欧洲议会的所在国，但看好欧洲议会的选民占比，偏偏在法国最低，而法国同德国一道，一向被视为欧盟的两大支柱。

马克龙：欧洲可能消亡

一个月前， 马克龙在巴黎索邦大学发表演说时发出了“欧洲可能会消亡”的警告，他希望以这种振聋发聩的措辞敦促欧洲争取更大的自主权，并为制定欧洲共同的防御政策付出更多的努力。

这已经不是马克龙第一次为欧洲描绘宏大愿景。早在2017年，马克龙就曾提出过设立欧盟财政部长的主张。当时，时任德国总理的基民盟政治家默克尔给马克龙泼了冷水，而现如今，德国总理肖尔茨虽然在X上发文盛赞马克龙有关欧盟前景的讲话提供了“良好的动力”，但却并没有对此做出具体回应。

巴符州路德维希堡德法研究所所长林格尔（ Marc Ringel）表示，德法在欧洲前景问题上的分歧，也是民族性格不同造成的。林格尔对德国之声表示：“愿景是法国人解读某个事务时的常用方式，而德国人则不会这样做。德国前总理施密特就曾说过：‘那些常有愿景的人，应当去看看医生。’我认为，这是德国人的理性使然。”

德国忠于盟友 法国主张自主

涉及很多具体问题时，德法之间目前也存在着明显的意见分歧：巴黎一贯明确主张发展核电，而尽管出现电力短缺，柏林还是决定关闭了最后的几座核电站。马克龙不排除向乌克兰派遣地面部队的可能性，而肖尔茨则对此表示坚决反对。德法两国联合研发新型坦克和新型战机的计划也都进展的极其缓慢。马克龙期望，德国在推进其军备计划时，不仅应顾及法国企业，也应更多顾及欧洲企业，而德国则时常向美国伙伴购置军火。

林格尔表示：“防御事务一直是德法关系中的棘手问题，因为两国的安全文化截然不同。德国一向主张同北约保持密切关系，而法国则更倾向于实现战略自主。”

在援乌问题上，德法分歧日渐明显。图为泽连斯基、马克龙和肖尔茨在一起。 图像来源: Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

讲法语的肖尔茨和讲德语的马克龙

基民盟主席梅茨（Friedrich Merz）前不久表示，德法关系目前已陷入过去几十年来最糟糕的境地。梅茨甚至认为，在如何援助乌克兰的问题上，肖尔茨和马克龙之间已经出现“巨大裂痕”。今年三月，德法领导人共同出席的一次新闻发布会上，双边的紧张关系已经相当明显。

不过，肖尔茨和马克龙仍努力向外界传达德法关系一如既往的信号。在双方发布的一份短视频上，德法领导人分别以对方的语言发表讲话。有人在X平台上向马克龙提问，德法婚姻是否已经走到了尽头。肖尔茨则赶在马克龙前面用法语对这个问题进行了回应：“亲爱的朋友，大家好，我向你们证实，德法友谊万古长青。”马克龙也立即用德文跟帖：“谢谢，奥拉夫，我完全同意你的观点。”

德法青少年交流活动非常活跃

那么，除了度假和品尝红酒之外，德法两国民众之间的友谊现在处于怎样的状态呢？林格尔援引今年三月的一次民调说到：“这份民调显示，德国人认同法国为伙伴国家的比例仍一如既往的高，超过80%的德国人都认为，法国是一个值得信赖的伙伴，远远高于德国人对德国其他伙伴国家的认可度。法国人对德国的认同感也同样很高。”

不过，德法民众互相学习对方语言的兴趣显然有所下降。法国前总统德斯坦曾不无沮丧地表示：“德法民众相互间往往还是借助英语进行沟通。”林格尔认为，作为国际通用语言，使用英语显然更为方便，但这只是原因之一。林格尔表示，学习对方语言的热情有所下降，也许恰恰是双边关系正常化所导致的：“双方相互尊重，相互珍惜，但由于大家都以平常心态看待对方，努力学习对方语言的劲头可能反而会受到影响。”

作为德法研究所的所长，林格尔对双边青少年交流活动的前景信心十足：“双边不仅有学校交流活动，还可以去对方国家实习、去法国做志愿者。总之，德法之间各种交流活动有很多，而且大家的参与热情也很高。”

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