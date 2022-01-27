“政治武器”天然气：俄罗斯在欧中之间的盘算

（德国之声中文网）欧委会主席冯德莱恩向柏林举行的一次欧洲会议表示，越来越多的迹象表明，俄罗斯将天然气供应作为政治施压的工具。她说，这对价格也产生了影响，因此无法排除天然气价格将在一段时间里居高不下。

欧盟40%以上的天然气进口来自俄罗斯。冯德莱恩表示，尽管价格极高，需求极旺，但俄罗斯方面显然没有兴趣加大供应，"这是俄罗斯天然气工业股份公司非常奇怪的商业行为"。冯德莱恩接着表示，"因此，我们必须减少对其依赖，和值得信赖的天然气供应商合作"。

尽管俄罗斯被视为"显然没有兴趣"增加对欧洲的天然气供应，但就在上周五该国总统普京出席北京冬奥会开幕式并与中国国家主席习近会谈当天，天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)表示，将大幅提高对中国的天然气出口。中俄曾于2014年签署了为期30年的天然气供应协议，俄罗斯将经由"西伯利亚力量"管道（东线管道），每年向中国供应380亿立方米天然气。东线管道已于2019年12月正式供气。据路透社报道，俄气现在已与中国石油天然气集团公司达成了一份为期30年的合同，将在两三年内利用中俄远东线新管道向中石油供应100亿立方米的管道天然气。中俄远东线达产后，俄罗斯向中国每年供应的管道天然气总量将达480亿立方米，较现有供应量规划提高约26%。

中国国家主席习近平2月4日与俄罗斯总统普京会晤

俄气强大的市场地位

俄气是全球最大的天然气生产商，拥有近50万员工。今年1月，俄气长年董事长阿列克谢·米勒 (Alexey Miller)宣布，该公司去年的能源生产和盈利双双创下纪录。阿列克谢·米勒是俄罗斯总统普京的老朋友。可以说，普京相当于就坐在俄气监事会和董事会里。

俄罗斯天然气工业股份公司在欧洲的市场地位源于垄断。根据俄罗斯法律，只有俄罗斯天然气工业股份公司被允许运营天然气出口。因此，该公司几十年来一直是欧盟最大的供应商。欧盟境内使用的天然气43%来自俄罗斯，其余的来自挪威、中东和美国（液化天然气）以及阿尔及利亚和利比亚。

欧盟各国对俄罗斯天然气的依赖程度不一。一般来说，越往东依赖性越强。德国是欧盟境内最大的天然气消费国，55%的天然气来自俄罗斯。布鲁塞尔欧洲独立智库布鲁盖尔（Bruegel） 的能源问题专家扎赫曼（Georg Zachmann）指出，俄气利用其市场主导地位，通过控制对欧洲的天然气供应来影响价格。

俄气不仅是欧洲天然气市场上最重要的供应商，而且还在储存和分配方面扮演着重要角色，对供应安全有着举足轻重的影响。在几乎所有的欧盟国家，俄气都在当地及区域供应商中拥有股份。例如，在德国，位于下萨克森州雷登（Rehden）的俄气子公司Astora拥有西欧最大的地下储气设施，可以在需求和供应波动的情况下起到缓冲作用。

但目前，各储气设施的填充水平是历史上最低的。如果在政治危机过程中，俄气得到克里姆林宫停止供应天然气的指示，那么欧洲的供应可能会变得紧张。

欧委会主席冯德莱恩预计这样的情况不会发生，因为俄罗斯经济是以能源出口为导向，因此也依赖欧洲这个最大的客户和投资者。但冯德莱恩近日也向德国《商报》表示，欧盟正试图从卡塔尔或美国获得更多的液化天然气供应。本周一，欧盟和美国政府再次在华盛顿就此事进行谈判。

随着北溪2号天然气管道的铺设，德国今后将更加依赖来自俄罗斯的直接供应。德国经济研究所（DIW）的能源经济学家克劳迪娅·肯弗特（Claudia Kemfert）说，"欧洲有一个天然气供应多样化的战略，而德国却相反，反而增加了依赖性。"

延伸阅读——危险的依赖性：德国与俄罗斯天然气

布鲁格尔研究所能源市场专家扎克曼对欧盟能否对俄罗斯天然气工业股份公司的地位采取任何措施并不乐观："你可以与掌握所有杠杆的人谈判，但如果莫斯科关掉天然气的阀门，我们的谈判地位就会比较差"。

欧洲业务只是俄气的一部分生意。它现在的目标是成为全球领先的能源企业。毕竟，该国不仅生产天然气，还生产原油和电力。

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