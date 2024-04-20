“放水保送” 北京半马冠军被收回金牌

（德国之声中文网）上周日（4月14日）举行的北京半程马拉松比赛中，中国选手何杰在临近终点时疑似被被三名外籍选手故意“放水保送”夺冠，引发争议。

赛事组委会对此进行调查后在周五（4月19日）作出处理决定：中国选手何杰以及三名外籍选手被取消比赛成绩，并解除涉事企业中奥路跑（北京）和厦门特步的合作关系。

显示疑似作弊画面的视频在网上流传开来，从中可见：在距终点仅有数百米时，原本占据领先优势的肯尼亚选手凯特（Robert Keter）、姆南加特（Willy Mnangat）和埃塞俄比亚选手海鲁（Dejene Hailu）似乎故意缓步，其中一人甚至伸手拦住其他两名选手，共同将何杰让到更有利于冲刺的道路左侧位置。何杰最终以1秒优势率先冲过终点线夺冠。

四名选手在北京的街道上跑了21公里多一点的路程。

中国媒体报道，根据处理决定，取消何杰及涉事三名外籍选手的比赛成绩，收回奖杯、奖牌和奖金；对北京市体育竞赛管理和国际交流中心给予通报批评。该调查处理决定发布后，中奥路跑公司、特步公司分别发布了致歉声明。

非洲选手为“配速员”？

在2023年10月的杭州亚运会上，何杰夺得男子马拉松比赛冠军，实现了中国田径队在亚运会历史上的首枚男子马拉松金牌。据报道，何杰是特步的签约运动员。三名外籍选手在参加本场比赛时，亦身着特步品牌的运动衣。

姆南加特告诉英国广播公司（BBC），他和另外两位来自非洲的选手是配速员，尽管他们的运动衣上并没有注明。

北京半程马拉松赛事组委会的调查结果称，特步公司未对配速员进行明确标注，导致中奥路跑公司未向组委会报备，将4名外籍配速员报名为特邀运动员参赛，因此他们在临近终点线的行为违反了比赛规则。

马拉松在中国有很大的群众基础

中国央视在周五的另一则报道中说，中国田径协会随后回应表示，“将从制度规范入手，进一步加强路跑赛事监管、指导和服务等工作”。

这场比赛风波在中国社交媒体上引起了极大关注，许多微博用户对周五发布的处理决定表示赞赏。

中国官媒《环球时报》前主编胡锡进在微博上发文称，“处罚结果大快人心，以造假方式牟利的个人声誉受损，相关机构更是声名狼藉，自作自受。这就是我们社会对造假的应有态度。”

体育博主孙雨轩写道：“本来是向上积极的赛事，好好宣发的机会，非要搞成这样，这次负面影响会持续很久。”

马拉松运动中的作弊

近年来，长跑和马拉松运动在中国的中产阶级中蓬勃发展，但作弊和组织不善的情况也屡见不鲜。

2018年，在中国南方城市深圳的一场半程马拉松比赛中，258名跑者被发现集体作弊，有人替跑，有人伪造号码布，还有不少选手穿过绿化带“抄近路”，其中有21名跑者被主办单位永久禁赛。

2019年，在中国东部的徐州国际马拉松赛上，一名女参赛者被拍到骑着一辆绿色共享自行车进行比赛。裁判劝阻后，随后她竟又再次骑行，最后她被罚终身禁赛。

（法新社等）

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