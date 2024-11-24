攻击俄罗斯境内目标 乌克兰获准使用哪些西方武器？

拜登政府解除了美制武器不得袭击俄罗斯腹地目标的限制。而这一最新的事态发展，也使德国政府陷入压力，在是否应向乌克兰提供“金牛座”巡航导弹的问题上，德国政界一直存在激烈争议。

（德国之声中文网）有媒体报道称，离任在即的美国总统拜登已经批准乌克兰使用美制ATACMS导弹袭击俄罗斯境内目标。据称，拜登之所以放弃乌克兰不得使用美援武器袭击俄罗斯腹地目标的立场，同朝鲜军队进驻俄罗斯有着密切关系。英国和法国此前也向乌克兰提供了射程较远的武器，但也不同意乌克兰使用这些武器攻击俄罗斯境内目标。而德国方面，迄今为止则一直拒绝向乌克兰提供射程较远的武器。

陆军战术导弹系统 - ATACMS

ATACMS是由美国军火企业洛克希德·马丁制造的一款短程导弹。最初在1990年代开始装备美国军队。伊拉克和阿富汗战争中，ATACMS都曾投入实战，并在此后进行了一系列更新和升级。这款导弹由履带车或火炮发射器发射，以弧线轨迹飞向目标，最远射程大约为300公里。

ATACMS的弹头通常为集束炸弹。每枚导弹的造价大约为170万美元。来自网络杂志 “The Warzone”的消息称，乌克兰军方在2023年秋季首次使用ATACMS袭击了俄军阵地，不过，这些目标都位于乌克兰被占领土之上。而根据美国总统拜登的最新决定，今后乌克兰也将获准向俄罗斯境内发射ATACMS导弹，例如在俄乌目前正在发生激战的俄罗斯库尔斯克地区。

暴风影/SCALP巡航导弹

这款巡航导弹由英法两国联合研发，在英国被称为暴风影（Storm Shadow），而在法国则被称为SCALP。普通导弹是按事先给定的抛物线轨道飞行，而巡航导弹则同地面保持平行，飞行高度不足五十米，并可随时对地形进行扫描。巡航导弹的优点在于，它很难被雷达发现。同ATACMS不同的是，“暴风影”由战斗机在空中发射。这一导弹系统从2002年开始服役，生产方则是欧洲导弹财团（MBDA），一枚导弹的售价大约为110万欧元。

英法联合研发的风暴阴影/SCALP巡航导弹 图像来源: Lewis Joly/AP Photo/File/picture alliance

2003年的伊拉克、2011年利比亚禁飞区保障使命以及后来打击“伊斯兰国”的军事行动中，都曾使用过“暴风影”巡航导弹。2023年，英法两国就向乌克兰提供了“暴风影”巡航导弹，乌克兰空军则用苏-24轰炸机执行发射任务。不过，同美制 ATACMS导弹一样，英法提供的“暴风影”迄今为止也只被用于袭击乌克兰俄占区内的目标。英法向乌克兰提供的“暴风影”巡航导弹，射程大约为250公里。

德国仍拒绝向乌克兰提供“金牛座”巡航导弹。 图像来源: MBDA Deutschand/ABACA/picture alliance

“金牛座”巡航导弹（Taurus）

德国和瑞典共同研发的“金牛座”（Taurus）也是一款巡航导弹，由战斗机空中发射，超低空飞行，并可独立搜索事先预设的目标。“金牛座”的射程为500公里，是英法“暴风影”射程的两倍。每枚售价为100万欧元的“金牛座”可以攻击敌方的掩体或地下指挥部。



“金牛座”可以穿透多层钢筋水泥墙体。“金牛座”巡航导弹逼近目标时，会快速升空，然后垂直下降，并以高动能撞击目标。迄今为止，德国总理肖尔茨一直拒绝向乌克兰提供“金牛座”巡航导弹，因为他担心德国会因此被直接卷入战争。不过，同社民党联合执政的绿党高层以及反对党联盟党都主张德国应向乌克兰提供“金牛座”。同美国总统拜登新近做出的决定一样，绿党和联盟党高层甚至还将同意乌克兰使用“金牛座”攻击俄罗斯境内目标。

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