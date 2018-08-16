 搞政治宣传？“脸推谷”删你帐户！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.08.2018

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时政风云

搞政治宣传？“脸推谷”删你帐户！

Facebook、推特以及谷歌等互联网巨头集体删除数以百计与伊朗人士有关的帐户，周二一家网路安全公司表示，这些帐户正在世界各地就伊朗的地缘政治议程进行宣传。

Symbolbild Soziale Netze (picture-alliance/dpa/Heimken)

伊朗被指散布“反沙特、反以色列和亲巴勒斯坦”的言论

（德国之声中文网）这些通过多个假新闻网站，以及散布在Facebook、Instagram、Twitter、Google Plus及YouTube的假帐号所传播的伊朗相关内容，皆符合伊朗的利益。

名为"火眼"（FireEye）的网络安全公司的分析人士透露，到本月为止，相关帐号发布内容针对的是美国、英国、拉丁美洲和中东的用户。该公司首先发现了这种行为。

俄罗斯也与类似的网络宣传活动有关，包括努力在美国选民中造成政治分裂。但是"火眼"公司掌握的证据表明，同样的方式现在已经被用于其它领域。

美国议员的回应

"这真的表明不仅仅是俄罗斯才这样做"，"火眼"公司的信息运营分析师福斯特（Lee Foster）向路透社表示。

该公司表示，伊朗方面的行动包括散布"反沙特、反以色列和亲巴勒斯坦的话题"，并维护对伊朗有益的政策，比如说美国和伊朗达成的核协议。

伊朗驻联合国代表处没有回应路透社的提问。

Symbolbild Cyberattacke (picture-alliance/dpa/MAXAPP/R. Brunel)

目前，美国担心今年11月份中期选举会受到外国势力的干扰，这一背景下，"火眼"网络安全公司公布了以上发现。

微软本周一表示，和俄罗斯政府有关联的黑客曾试图窃取美国政客和智囊机构的电子邮件登陆信息。

"火眼"公司表示，伊朗方面的做法并不"专注于"影响即将到来的美国中期选举，但有一些针对美国用户的帖子使用了"左翼"身份，并采取了反对特朗普的立场。

福斯特表示，相关活动可以让人推测，他们将"更加积极尝试影响美国国内政治话语权"，但"我们目前还没有观察到这一点"。

任琛/李鱼（路透社）

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