揭秘蟑螂：德国小蠊如何征服世界

长相令人恶心但却生命力顽强：德国小蠊是世界上分布最广的蟑螂。一项研究揭示了它的起源，并重建了其在全球传播扩张的路线。

（德国之声中文网）大多数人觉得蟑螂令人作呕，但实际上它们的能力十分惊人：蟑螂速度快如闪电，它们可以把身体压得极扁以便穿过狭窄的缝隙，除了爪子外，蟑螂的足上还有特殊的粘附器官，因而可以攀爬光滑、垂直的表面。

最重要的一点：蟑螂生命力极其顽强。它们的背甲能够承受九百倍于自身的重量，因此几乎无法被压碎。且大多数杀虫剂对蟑螂几乎不起作用。

这就会带来很大的问题，因为蟑螂能够携带传播许多细菌、病毒和真菌。它们会引发过敏，导致腹泻、结肠炎、甲型肝炎、炭疽、沙门氏菌病或结核病。在畜棚中，蟑螂还可能引发口蹄疫。

蟑螂家族最强王者 – 德国小蠊

全球最成功的蟑螂非“德国小蠊”（Blattella germanica）莫属——因为它在全世界分布最为广泛。德国小蠊成功打入了全世界各大洲人类的生活圈，成为不讨喜却又难以摆脱的一员。这种夜行性昆虫可长至两厘米，出没在全球各地的建筑物中。在野外，德国小蠊却很少见。

德国小蠊之所以叫这个名字是因为，这种蟑螂第一次被进行科学研究和描述是在德国。1776年，瑞典生物分类学家卡尔·冯·林奈（Carl von Linné）首次对德国小蠊进行了科学描述 。那是在七年战争结束后不久，当时半个中欧一片废墟，人民极度贫困。

尽管被称为“德国小蠊”，但实际上，它的起源不明。现在，一支由来自新加坡国立大学的研究员钱唐（音 Qian Tang）领导的团队研究分析了从全球五大洲17个国家收集的281只蟑螂的基因组，揭示了德国小蠊的起源，并重建了其在全球传播扩张的路线。

全球远程贸易的开始也开启了蟑螂的全球征服之旅 图像来源: H. Bellmann/F. Hecke/blickwinkel/picture alliance

从亚洲传播到全球

分析结果显示，德国小蠊大约在2100年前从亚洲蜚蠊（Blattella asahinai）中分离出来。即使在今天，这两种蟑螂仍然非常相似。研究人员认为，当时人类文明在南亚蓬勃发展，德国小蠊的祖先 – 亚洲蜚蠊最初适应了现今位于印度或缅甸的人类定居点。

从印度或缅甸作为起源地，德国小蠊在接下来的几个世纪里，通过两条不同的路线分别实现了向西和向东的传播：

大约1200年前，受益于伊斯兰经济和军事扩张，德国小蠊随倭马亚王朝和阿拔斯王朝的商业和军事交通（极有可能比如藏在士兵的面包篮子中）向西进入中东地区。

大约390年前，随着欧洲殖民主义的兴起——尤其可能是荷兰和英国东印度公司等国际贸易公司的出现，南亚与东南亚之间的商业活动推动了德国小蠊向东进发。

德国小蠊随人类一同迁徙

该研究团队在《美国国家科学院院刊》（Proceedings of the US National Academy of Sciences PNAS）上发表论文写道，即使在18世纪初，德国小蠊的主要分布区域仍仅限于亚洲。直到18世纪下半叶，即卡尔·冯·林奈首次对其进行科学描述的时期，这一情况才有所改变。

大约270年前，随着全球远程贸易的开始，随着交通工具的进步，德国小蠊搭便车进入欧洲，并在19世纪末20世纪初从欧洲传播到了世界各地。

蟑螂理想的生活环境

无论德国小蠊去到哪里，它们总能在有暖气和管道的建筑物中找到自己理想的生活环境。德国小蠊耐寒能力差，而这显著减少了其在较冷地区的死亡率。

该研究团队表示“人类文明的兴起引发了适应城市环境的物种的进化和传播”。

那些惹人讨厌但又不可或缺的动物 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国小蠊特别喜欢潮湿温暖的房屋。原因是作为变温昆虫，德国小蠊唯一不太能耐受的就是干燥。在没有潮湿角落的现代房屋中，它们很快就会因缺水而死亡。

德国小蠊惊人的抗药性

研究人员表示，德国小蠊能如此成功地征服全世界还有另外一个原因。与其他蟑螂相比，德国小蠊对杀虫剂具有特别强的抵抗力。

化学药品对蟑螂作用不大。对某种药剂成分有抵抗力的蟑螂可以在一代之内对其他药剂成分也产生抗药性。

存活下来的蟑螂会在几个月内再次大量繁殖。由于蟑螂平均寿命为三个月，其抗药性发展的速度极快，因为最具抗药性的蟑螂会将基因传给下一代。



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