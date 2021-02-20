提前四天预测死亡！新型心脏雷达

（德国之声中文网）汉堡工业大学的亚历山大·科尔平教授（Alexander Kölpin）的想法其实很简单：如果人类可以使用雷达来为船舶定位，计算飞行高度，在高速公路上测速，那么这种无线技术肯定也能巧妙运用于医学上。科尔平表示："传感器具有极大的潜力，让医疗检查更便捷，更安全有效。"

虽然使用雷达通过呼吸和心跳来检测人体健康已不是新构想，但科尔平所带领的研究团队在欧洲率先开发出用于医疗用途的雷达系统，目前已用于临床患者测试。

这组研究团队在汉堡工大高频技术研究所开发出具高灵敏度的传感器系统，用于对患者的医疗监控。新型的雷达技术能以无线方式不间断地分析病患的心跳及呼吸。

无线监测身体数值

传统的心电图必须以电极接触病患皮肤以得到测量结果。雷达技术则能在不接触患者的情况下进行监控。

科尔平所研发的雷达传感器可以穿透衣物、棉被甚至床垫测量心跳及呼吸数值，再将数据传回监测仪器。"我们的传感器发出的电磁波会被人体反射。它的原理是这样的：从心脏泵出的血液以脉搏波动的形式沿着血管流动，在身体表面会呈现震动。我们可以通过传感器测量出震动，并借此监测出心血管系统的许多状况。"

精准测量脉搏

这个不起眼的小盒子会被挂在床下。当心脏通过静脉泵血时，皮肤表层会出现细微的起伏。用手指轻触手腕等部位便能感觉到脉搏。

利用传感器可以测量呼吸及心跳数值

新型的雷达装置可以通过测量距离来分析体表微弱的起伏。精准的传感器能准确测出心率、心脏符合和脉搏速度，从而确定动脉是否硬化，以及是否存在中风风险。

当心脏跳动不规律或出现节律紊乱，这款新型仪器就会发出警报，如此便能更早实施急救。

检测新生儿癫痫

该研究项目目前侧重于早产儿及新生儿的医疗监护。"我们主要关注癫痫发作的症状。根据推测，高达20%儿童猝死的案例是因为未检测到癫痫发作。其中的问题在于，幼儿经常难以诊断出癫痫，因为他们还未表现出抽筋症状。"

通过传感器的无线测量，可以在不束缚年幼病患的情况下持续监控其健康状况，及早发现癫痫并进行治疗。

可用于新冠病患

科尔平表示，这项技术也可用于当前的新冠疫情中。"在测量心血管和呼吸的同时，也能无线测量体温，由此得出评估是否感染新冠病毒的重要参数。"

通过这项雷达技术，医疗人员不需接触感染者便能进行检查，减少被感染的风险。

提早感应死亡

新研发的心脏雷达目前被用于埃尔朗根妇科诊所的舒缓病房。这里收治的病患都罹患不治之症，即将面临死亡。新型心脏雷达可以在病患临终约四天前预测到死亡即将降临。病患及家属能做好心理准备，作最后的道别。

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