推特、脸书删"中国风"账号 中国网民怒呛声

（德国之声中文网）推特和脸书宣布关闭一些试图影响香港示威的社群媒体行动，指出有迹象显示背后有中国政府主导。《南华早报》指出，此举激怒了大陆网民和一些学者。这些人认为，这是双重标准，也是中美关系紧张对北京之下做出的一项"政治决定"。该话题一度登上微博热搜，大量网友留下评论。

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网民"橘小花One"："以前一直以为外网言论自由，现在方知远远没有我们的自由。"

名为"月半饼饼"的用户说："哈！大型双标现场"。

也有人指出："这绝对是双重标准。他们以自由的名义压制正常的言论--这真是讽刺!"

另一名网友说："我们沉默，你们说是言论自由被控制。我们说了，又指责我们被洗脑，传播假新闻。到底想让我们怎么样?"

推特在官方博客上发布的一篇声明中说，一些源自于中国的推特账号试图将香港示威塑造成非法且无政治正当性的活动。 他们说，由于推特在中国国内是被禁止使用的，大部分的账号都透过VPN进行操作，但是少数几个账号却是直接从中国境内未被审查的IP位址操作。

中国国际电视台主持人刘欣也在推特账号上发出表态，她提出疑问："如何定义'虚假信息运动'? 当你站出来为自己的国家提供支持时? 表达不同政治观点的时候？……" 这名女主播曾在今年5月末与美国福克斯商业频道主播翠西·里根进行过越洋辩论。

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今年7月末，大陆网军"帝吧"曾发起海外出征行动，前往香港民主阵营的Facebook专页刷屏，号称"出征港毒"。不过该行动被临时叫停，似乎是接到"有关部门"的指示。

在中国外交部周二（8月20日）例行新闻发布会，有记者问，社交媒体推特和脸书宣布封锁其平台上的大量账户，表示这些账户散播关于香港示威的"假消息"，中国官方在背后支持这一行为，中方对此有何回应？根据路透社拍摄的视频片段，中国外交部发言人耿爽表示："中国媒体利用海外社交媒体与当地的民众进行沟通，对外介绍中国的政策，讲述中国故事，我想这是情理当中的事情，我也不知道为什么某些公司或者某些人对此反应如此强烈，我不知道这是不是戳中了他们的某些短处。" 不过在外交部的官方网站并没有看到这段话。

香港紧张局势难平 发生激烈冲突的抗议活动 自6月以来发生三次大规模抗议示威活动之后，香港的抗议者和警察再次发生暴力冲突。 据组织者称，在星期天(7月21日)夜间骚乱发生之前，总共有43万人走上街头反对此间搁浅的《逃犯条例》和中国对香港日益扩大的影响力。

香港紧张局势难平 警方使用催泪弹和橡皮子弹 香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

香港紧张局势难平 北京成为攻击的靶子 示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

香港紧张局势难平 中国黑社会的袭击？ 不仅警察对示威者使用暴力。 在一个火车站，穿着白色T恤的男子也使用木棍和金属棒攻击政府批评人士。 批评者指责警方干预得太晚。 在事件中受伤的议员林卓廷（Lam Cheuk Ting）指责中国黑社会成员制造了袭击事件。

香港紧张局势难平 抗议活动的标志 在被媒体称为“雨伞革命”的抗议活动五年之后，雨伞仍然是香港民主运动的象征。从图片中可以看到，在周日晚上政府反对派和警察发生冲突期间，抗议者手中的雨伞可以作为防身工具，既用来遮阳防雨，又能遮挡警方喷洒的胡椒喷雾或催泪瓦斯。

香港紧张局势难平 北京政府支持者举行反示威 除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。



有学者指出，推特、脸书封号进一步证明，美国方面试图对香港事务施加影响力，并对北京施压。

复旦大学国际问题研究院中国外交研究中心主任任晓表示，很难说华盛顿是否在背后支持这一举措，但这与美中的紧张局面不无关系。接受《南华早报》采访时他说："这一举动，将会让中国人更加觉得，美国公司在帮助香港抗议者的同时，也在针对他们，这给已经充满不信任的中美关系带来更大压力。"

(Chinese University of Hong Kong)香港大学新闻传播学院助理教授徐洛文(Lokman Tsui)指出，这不是言论自由的问题："有很多大陆人认为这是与美国政府的明确合作，但事实并非如此。……(推特和脸书)与中国的社交媒体公司完全不同，公司不需直接向政府人员汇报。"他还补充指出："中国人很容易产生阴谋论，因为他们成长在一个很难知道该相信什么的环境中，一个几乎没有可信媒体的环境中。"

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