推特拒绝推广法国政府的选举宣传

互联网服务商推特依据一项法国法规，拒绝推广一项法国政府号召人们参加欧洲议会选举投票的政治呼吁。法国内政部对此感到很恼火。
（德国之声中文网）在欧洲议会选举的选战中，法国一项打击假新闻的法规成为了政府的绊脚石。法国信息部称，互联网服务商推特拒绝推广由法国内政部出资、号召参加欧洲议会选举投票的一条政治呼吁。推特称，这一决定是依据法国去年12月通过的一项打击假新闻的法规。
法国信息部希望呼吁公民参加5月26日的欧洲议会选举投票，并且试图通过推特的付费广告服务进行宣传。
在一条未被屏蔽的推特中，法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）对此表示愤怒。他说，推特的首要任务应该是打击宣扬恐怖主义的内容，而不是拒绝号召人们参加民主选举的呼吁。他将在本周四的G7内政部长会议上谈及这件事。
打击"操纵信息"的法规
去年12月，法国出台了反"信息操纵"法。该法首先针对谷歌、脸书、推特这样的互联网服务商。该法规定，互联网平台对于付费的政治广告必须有所标注，以阻止操纵以及干涉选举的行为，比如必须标明广告委托人以及资金来源。
推特表示，和谷歌以及脸书不同，推特目前没有能力这样做，因此决定拒绝推广所有政治广告。但法国信息部则强调，这项呼吁不是政治广告或者党派广告，而是号召人们参加选举的一项宣传。信息部一名发言人说，法律并不针对我们，现在的情况是，有人想再次挑起对该法规的讨论。
脸书总裁扎克伯格在接受爱尔兰电视电台（RTE）表示，他不能排除欧洲议会选举受到外部干涉的可能性。他说，虽然取得了很大进步，但在一个有些国家试图干涉选举的当今世界里，不能指望做一件事就解决所有问题。
拥有Instagram和WhatsApp服务的脸书经常被政治家用于选战，但这些平台过去也成为假新闻、仇恨言论以及外国操纵的牺牲品。美国情报部门认为，俄罗斯干涉了2016年的美国大选。
欧洲今年2月指责脸书、谷歌和推特没有采取足够措施，兑现在欧洲议会选举前打击假新闻的承诺。两周前，脸书宣布设立一个中心，由工程师、数据学家、研究者和政治专家进行全天候监控，并和外部机构，如德新社以及记者网络Correctiv一起对帖子进行实时审查。
乐然／苗子（法新社、推特）
据彭博新闻社报道，美国的社交媒体网站脸书、推特没有能够发现中国试图干涉美国选举的证据。过去一个月中，美国总统特朗普曾多次公开指责中国试图干涉即将举行的国会中期选举。联邦情报局等安全机关也曾指出过相关风险。 (24.10.2018)
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