推特拒绝推广法国政府的选举宣传

（德国之声中文网）在欧洲议会选举的选战中，法国一项打击假新闻的法规成为了政府的绊脚石。法国信息部称，互联网服务商推特拒绝推广由法国内政部出资、号召参加欧洲议会选举投票的一条政治呼吁。推特称，这一决定是依据法国去年12月通过的一项打击假新闻的法规。

法国信息部希望呼吁公民参加5月26日的欧洲议会选举投票，并且试图通过推特的付费广告服务进行宣传。

在一条未被屏蔽的推特中，法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）对此表示愤怒。他说，推特的首要任务应该是打击宣扬恐怖主义的内容，而不是拒绝号召人们参加民主选举的呼吁。他将在本周四的G7内政部长会议上谈及这件事。

打击"操纵信息"的法规

去年12月，法国出台了反"信息操纵"法。该法首先针对谷歌、脸书、推特这样的互联网服务商。该法规定，互联网平台对于付费的政治广告必须有所标注，以阻止操纵以及干涉选举的行为，比如必须标明广告委托人以及资金来源。

推特表示，和谷歌以及脸书不同，推特目前没有能力这样做，因此决定拒绝推广所有政治广告。但法国信息部则强调，这项呼吁不是政治广告或者党派广告，而是号召人们参加选举的一项宣传。信息部一名发言人说，法律并不针对我们，现在的情况是，有人想再次挑起对该法规的讨论。

脸书总裁扎克伯格在接受爱尔兰电视电台（RTE）表示，他不能排除欧洲议会选举受到外部干涉的可能性。他说，虽然取得了很大进步，但在一个有些国家试图干涉选举的当今世界里，不能指望做一件事就解决所有问题。

拥有Instagram和WhatsApp服务的脸书经常被政治家用于选战，但这些平台过去也成为假新闻、仇恨言论以及外国操纵的牺牲品。美国情报部门认为，俄罗斯干涉了2016年的美国大选。

欧洲今年2月指责脸书、谷歌和推特没有采取足够措施，兑现在欧洲议会选举前打击假新闻的承诺。两周前，脸书宣布设立一个中心，由工程师、数据学家、研究者和政治专家进行全天候监控，并和外部机构，如德新社以及记者网络Correctiv一起对帖子进行实时审查。

乐然／苗子（法新社、推特）