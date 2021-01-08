推特宣布“永久”封闭特朗普帐号

（德国之声中文网）推特在一份声明中表示，对特朗普的推特帐号@realDonaldTrump进行了仔细审查，该帐号已被永久封闭，原因是，该帐号构成再度怂恿暴力的风险。

推特具体举出特朗普总统周五（1月8日）的两个帖子做为例子，进一步说明封闭他帐号的理由。在其中一个帖子里，特朗普称，在大选中投他票的7500万人是"美国伟大的爱国主义者"，未来也将发出"强有力的声音"，他们将不会被低估或者被以任何方式受到不公平对待。在另一帖子中，特朗普宣布，他不会参加当选总统拜登1月20日的就职宣誓仪式。

宣誓就职仪式或成攻击目标

推特确认，若把两个帖子联系起来看便很明显，发帖者是在煽动人们以周三冲击国会山庄的方式从事暴力行为。特朗普关于他本人不参加就职宣誓典礼的表态可能成为对那些考虑从事暴力行动的人的鼓动，从而使就职宣誓典礼成为一个"肯定的袭击目标"。

推特在声明中还指出，在推特以及其它网络平台上已出现日后武装抗议计划的帖子，其中就有关于在1月17日再次攻击国会大厦的建议。

特朗普谴责推特封闭其个人帐号，他使用总统的官方帐号对自己的支持者发帖称，"今晚，推特工作人员同民主党人和极端左翼分子狼狈为奸，将我的帐号从其平台上消除，旨在使我和选举了我的7500万伟大的爱国者沉默。"推特立即删除了该帖子。该公司一名发言人指出，"利用另一帐号以绕开封闭措施，这违反了我们的规定。"

迄今，特朗普惯常一天内数次经由推特直接面向其支持者和国际公众。他目前拥有约8800万粉丝。此间，推特也封闭了特朗普团队帐号@teamtrump和总统官方帐号@POTUS。

特朗普指控推特不断加大限制言论自由，以"让他沉默"。他称，他因此会考虑在不久的将来建立一个自己的在线平台。

周四，互联网巨擘脸书也宣布，无限期封闭特朗普网页。脸书总裁扎克伯格解释说，采取此举的理由是，特朗普利用脸书煽动暴力抵抗一个民选政府。

凝炼/王凡（德新社、路透社）

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